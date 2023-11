Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Οσκαρ Πιστόριους!

Μετά από 8 χρόνια, ο Οσκαρ Πιστόριους θα βρεθεί εκτός φυλακής καθώς εγκρίθηκε η αποφυλάκισή του με όρους στη Νότια Αφρική.

Με κατ΄ οίκον περιορισμό θα ολοκληρώσει την ποινή φυλάκισής του ο Οσκαρ Πιστόριους!

Το δικαστήριο αποφάσισε την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους και τις 5 Ιανουαρίου, ο παραολυμπιονίκης του στίβου θα βγει από την φυλακή και θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή του από το σπίτι του.

