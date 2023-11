Ανακοινώθηκαν οι πέντε φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή στίβου της χρονιάς, με τον Μιλτιάδη Τεντόγλου να απουσιάζει από την τελική πεντάδα.

Οι Νόα Λάιλς (ΗΠΑ, σπριντ), Κέλβιν Κίπτουμ (Κένυα, μαραθώνιος), Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία, επί κοντώ), Ράιαν Κράουζερ (ΗΠΑ, σφαιροβολία) και Νίραζ Τσόπρα (Ινδία, ακοντισμός) διαμορφώνουν την τελική πεντάδα με τους Γιάκομπ Ίνγκεμπριγκτσεν, Σουφιάν Ελ Μπακαλί, Πιρς Λεπάζ, Κάρστεν Βάρχολμ και Αλβάρο Μαρτίν να μένουν εκτός.

