Ο Μίλτος Τεντόγλου με τις επιτυχίες του μέσα στο 2023 είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στην Ευρώπη.

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται ανάμεσα στα 10 ονόματα των αθλητών για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή για το 2023, όπως τα παρουσίασε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου (European Athletics).

O Τεντόγλου μέσα στη χρονιά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ήταν νικητής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων και φιγουράρει στο Νο.1 στο παγκόσμιο ράνκιγνγκ στο μήκος.

Η βράβευση για τον νικητής σε άνδρες και γυναίκες θα γίνει στην τελετή απονομής των βραβείων Golden Tracks που θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 21 Οκτωβρίου.

Η ψηφοφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΑ θα ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου και αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο της συνολικής ψήφου. Θα ψηφίσουν ακόμα οι εθνικές ομοσπονδίας, τα μέσα ενημέρωσης και η επιτροπή εμπειρογνωμόνων και εδώ η καθεμία αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο της τελικής ψήφου.

Retweet to vote for Miltiadis Tentoglou!

< World long jump champion

World ranking (as of 19 September) - 1



Voting closes on 2 October!#GoldenTracks pic.twitter.com/SaHxuHKl6I