Ο Ματία Φουρλάνι με άλμα στα 8.23μ., έγινε πρωταθλητής Ευρώπης Κ20 στο μήκος στη διοργάνωση της Ιερουσαλήμ.

Ο Ματία Φουρλάνι πέρυσι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στην Ιερουσαλήμ νίκησε τόσο στο μήκος (8.04μ.), όσο και στο ύψος με 2.15μ.

Tώρα ο 19χρονος Ιταλός επέστρεψε στην πόλη του Ισραήλ και έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στους έφηβους (Κ20), με άλμα στα 8.23μ., σημειώνοντας και ρεκόρ αγώνων.

Στη δεύτερη θέση ήταν ο Βούλγαρος, Μπόζινταρ Σαραμπιούκοφ με 8.22μ., ενώ το χάλκινο πήρε ο Ουκρανός, Νικίτα Μάσλιουκ με 7.97μ.

Super Mattia!



Mattia Furlani breaks the 36-year-old championship record with 8.23m in the first round of the long jump final!



#Jerusalem2023