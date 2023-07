H Τζένγκο είναι εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης σε τρεις κατηγορίες!

Η Ελίνα Τζένγκο με το σημερινό χρυσό μετάλλιο έγραψε ιστορία καθώς είναι και με τη… βούλα πρωταθλήτρια Ευρώπης γυναικών, νέων και νεανίδων!

Κάτι πολύ σπάνιο πέτυχε σήμερα στο Εσπο της Φινλανδίας η Ελίνα Τζένγκο.

Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην Κ23 και πλέον είναι αυτή που κατέχει και τους τρεις τίτλους στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των τριών κατηγοριών!

Το 2021 κατέκτησε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων (η διοργάνωση γίνεται σε δύο εβδομάδες για το 2023), ενώ το 2022 πήρε το χρυσό στην κατηγορία των γυναικών.

Τώρα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και στην Κ23 των νέων γυναικών, σε ένα μοναδικό επίτευγμα από την αθλήτρια του Γ. Μποτσκαριώβ και μέλος της Team Future της Bwin.

European U20 champion

European senior champion

European U23 champion



Elina Tzengko keeps racking up the javelin titles! pic.twitter.com/CF0qkigbs4