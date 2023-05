Ο Τζέιντον Χίμπερτ έσπασε ένα παγκόσμιο ρεκόρ που κρατούσε 38 χρόνια, καθώς «πέταξε» στο τριπλούν στα 17,87μ., κατά την διάρκεια των Κολεγιακών Περιφερειακών αγώνων στίβου.

Μία επίδοση που δεν μπορούσε να φανταστεί ουδείς, έκανε ο Τζαμαϊκανός Τζέιντον Χίμπερτ στην διάρκεια των Κολεγιακών Περιφερειακών αγώνων στίβου στις ΗΠΑ.

Ο 19χρονος άλτης του τριπλούν, προσγειώθηκε στα 17,87μ., διαλύοντας το παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων που κρατούσε από το 1985 και το είχε ο Ανατολικογερμανός Μάι Βόλκερ με 17,50μ.!

Here is Jaydon Hibbert flying out to a massive 17.87m (1.2) in the men's Triple Jump at the SEC Championships, off 12 steps!



He broke the 41-year-old NCAA Record and the 38-year-old World Junior Record. pic.twitter.com/bdjCAzTruX