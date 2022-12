Ο Γιουσέιν Μπολτ είναι ο ταχύτερος άνθρωπος που έχει εμφανιστεί, πώς θα ήταν όμως μια φανταστική κόντρα του στα 100μ. με τρελές «σφαίρες» του επαγγελματικού αθλητισμού, όπως ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ή ο Τάιρεκ Χιλ.

Η ταχύτητα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία στον σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό, στις περισσότερεςες μορφές του. Είναι αυτό που μπορεί να σου δώσει το πλεονέκτημα, να κάνει τη διοφορά ανάμεσα στη νίκη και στην ήττα.

Τρελές «σφαίρες» δεν έχουμε δει μόνο στον στίβο, με κορυφαίο τον Ουσέιν Μπολτ, στο ποδόσφαιρο για παράδειγμα, ξεχωρίζει με την εκρηκτικότητα και την ταχύτητα ο Κιλινάν Μπαπέ.

Η Marca προχώρησε σε μια σύγκριση ανάμεσα σε επτά πρωταθλητές από έξι διαφορετικά σπορ, που έχουν διακριθεί με την ταχύτητά τους τούς σύγκρινε μεταξύ τους σε έναν φανταστικό αγώνα 100μ. Ανάμεσά τους και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μη σας προκαλεί έκπληξη καθώς αναφερόμαστε σε έναν παίκτη τένις.

Διαβάζοντας τις παρακάτω γραμμές, θα καταλάβετε γιατί τον επέλεξαν.

Αρχή, λοιπόν από το ποδόσφαιρο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ σε σπριντ σε αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Μονακό έχει μετρηθεί να πιάνει 38 χλμ/ώρα!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν πάει πίσω, με τον Νορβηγό να μετριέται στα 36 χλμ./ώρα, όταν αγωνιζόταν στην Ντόρτμουντ

Στο τένις, η ιδιομορφία του αθλήματος δυσκολεύει να βρεις τις ακριβείς ταχύτητες των παικτών και ίσως είναι αδόκιμη μια τέτοια σύγκριση. Όμως μια μέτρηση του Tennis Australia το 2016 αποκάλυψε την κατάταξη των πιο γρήγορων. Πρώτος και καλύτερος ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που είχε πιάσει την απίστευτη ταχύτητα για τενίστα των 36,02 χλμ./ώρα. Τότε βέβαια ο Σέρβος, βρισκόταν στα καλύτερα χρόνια από πλευράς φυσικής κατάστασης.

Από τον κόσμο του ΝΒΑ, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είναι μακράν ο κορυφαίος, με τον 34χρονο πόιντ γκαρντ των Λέικερς σήμερα, να έχει αναπτύξει ταχύτητα ρεκόρ για το άθλημα στα 34,76 χλμ./ώρα και να τον κάνουν τον ιδανικό παίκτη για τα transitions. Πολύ κοντά βρίσκεται και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, που έχει κάνει σπριντ στα 34 χλμ./ώρα.

Άλλη μια «σφαίρα» από τον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού και το αμερικανικό ποδόσφαιρο είναι ο Τάιρεκ Χιλ, με τον παίκτη των Miami Dolphins να τρέχει με περισσότερα από 37 χλμ/ώρα.

Μάλιστα, ο Χιλ, μέσω instagram είχε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στον Μπολτ για μια κόντρα σε αγώνα 70μ. «Γιουσέιν έχεις τον αριθμό μου, όλες τς πληροφορίες μου, επικοινώνησε μαζί μου και μπορούμε να το λύσουμε», είχε γράψει ο Χιλ.

Ο Τζαμαϊκανός δεν ήταν ποτέ εναντίον μιας τέτοιας μονομαχίας, αλλά έσπευσε να απαντήσει στον Χιλ όταν αυτός νικήθηκε από τον Μίκα Πάρσονς σε μια κούρσα 40 μέτρων. «Σε έχει νικήσει ένας αμυντικός γραμμής. Δεν είσαι έτοιμος», ήταν η απάντηση του Μπολτ. Σύμφωνα με το World Athletics, (παγκόσμια ομοσπονδία στίβου) ο καλύτερος χρόνος του παίκτη των Dolphins στα 100 μέτρα είναι 10.19.

Το ράγκμπι είχε το δικό του σπουδαίο εκπρόσωπο, τον Νεοζηλανδό, Τζόνα Λόμου, που έφυγε από τη ζωή το 2015, μόλις σε ηλικία 40 ετών.

Με ύψος στο 1,98μ. και βάρος 120 κιλά, ο Λόμου, που ξεκίνησε από τον στίβο, ανέπτυσσε ταχύτητες πάνω από τα 35 χλμ./ώρα.



Όσον αφορά τον Μπολτ, κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100 μέτρα με 9,56 δευτερόλεπτα και σε έναν αγώνα επίδειξης στην εβδομάδα του Super Bowl έσπασε όλα τα ιστορικά ρεκόρ στις 40 γιάρδες (36,5μ.) με χρόνο 4,22 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να είναι στα 43,4 χλμ/ώρα

Να πώς θα ήταν η κατάταξη των επτά σε μια κούρσα 100μ. με βάση τα παραπάνω

1.Μπολτ 9.58

2.Mπαπέ 11.00

3.Λόμου 11.01

4.Χιλ 11.02

5.Τζόκοβιτς 11.05

6.Χάαλαντ 11.06

7.Γουέστμπρουκ 12:01

Η Marca το προχώρησε ακόμα περισσότερο, στο γράφημα έβαλε τους επτά σε μια εικονική κούρσα 400μ., έχοντας τη σταθερή ταχύτητα των 100μ. Ο Μπολτ τερμάτισε σε 39.52. Πληροφοριακά το παγκόσμιο ρεκόρ είναι στα 43.03 από τον Νοτιαφρικάνο, Γουέιντ Βαν Νίεκερκ.