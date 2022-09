Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τις επιτυχίες τους στο Μόναχο, αναδείχθηκαν κορυφαίοι για τον μήνα Αύγουστο στην ψηφοφορία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Ένα ξεχωριστό νταμπλ για τον ελληνικό στίβο, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου στους άνδρες και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στις γυναίκες αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι για το μήνα Άυγουστο στη ψηφοφορία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου (ΕΑΑ).

Με βάση το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου, ο Μίλτος Τεντόγλου στους άνδρες, άφησε πίσω του τον Σουηδό Αρμάντο Ντουπλάντις (χρυσό μετάλλιο στο επί κοντώ), τον Γιάκομπ Ινγκεμπρίκτσεν (χρυσό μετάλλιο σε 1.500μ./ 5.000μ.) και τον Λιθουανό Μύκολας Αλέκνα (χρυσό μετάλλιο στη δισκοβολία), συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και κατάφερε να κερδίσει αυτήν την τιμητική διάκριση.

It's a double for Greece!



You have voted for Miltiadis Tentoglou and Antigoni Ntrismpioti as your Athletes of the Month! pic.twitter.com/XQWvux9CAE