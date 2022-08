Η Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις έκανε 10.67 στην Ουγγαρία και έγραψε ιστορία στα 100 μέτρα με έξι κούρσες κάτω από τα 10.70 μέσα σε μία σεζόν.

Μπορεί να είναι στα 35 της χρόνια αισίως, όμως η Σέλι Αν Φρέιζερ-Πράις διανύει ίσως την κορυφαία της σεζόν στον στίβο και τα 100 μέτρα.

Η Τζαμαϊκανή για άλλη μία φορά κέρδισε κούρσα με εντυπωσιακή επίδοση, τερματίζοντας σε χρόνο 10.67 στο μίτινγκ της Ουγγαρίας!

BOOM 10.67 meeting record for @realshellyannfp in the women's 100m! Watch the @GyulaiMemorial live now #ContinentalTourGold pic.twitter.com/3oh6lYtoym

Λίγα 24ωρα μετά το 10.66 στο Χορζόφ, έτρεξε σε 10.67 για να κατέβει για έκτη φορά μέσα στο 2022 τα 10.70! Είναι μάλιστα η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο και φυσικά έπεται συνέχεια. Στους άνδρες ο Μπρέισι πήρε τη κούρσα με χρόνο 9.97.

Στα 200 μέτρα η Σέρικα Τζάκσον κέρδισε άλλη μία κούρσα, αυτή τη φορά με 22.02, ενώ στους άνδρες νικητής ήταν ο Εριον Νάιτον με 19.88.

Στα 400 μέτρα με εμπόδια, η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν δεν έκανε παγκόσμιο ρεκόρ αυτή τη φορά, όμως έτρεξε εντελώς σβηστά και έγραψε πάλι 51.68!

#BREAKING: Sydney McLaughlin breaks the Meet Record in 51.68, with Janieve Russell & Rushell Clayton in 54.14 and 54.45 respectively. Womens 400mh.#ContinentalTourGold #GyulaiMemorial pic.twitter.com/oQWW6g7eTD