Μία εκ των βασικών αντιπάλων της Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η Χόλι Μπράντσο, χάνει τη διοργάνωση καθώς τραυματίστηκε εκ νέου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.

Η «χάλκινη» ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Χόλι Μπράντσο, μένει εκτός Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου. Η Βρετανίδα πρωταθλήτρια επρόκειτο να αγωνιστεί χθες στον τελικό του επί κοντώ, όμως αποσύρθηκε καθώς υπέστη νέο τράβηγμα.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, η Μπράντσο παραδέχτηκε στη μικτή ζώνη πως η σεζόν «πιθανότατα τελείωσε» γι’ αυτήν.

Absolutely gutted BUT I can't be angry with the outcome as when I took this challenge 2 weeks ago I knew it was risky. Unfortunately I heard a pop in my hammy.



The support I had in the stadium was breathtaking so thank you all for helping me through that challenging moment pic.twitter.com/nwwArHNdeI