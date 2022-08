Ο Λετσίλ Τεμπόγκο συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ στα 100 μέτρα καθώς στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Κ20, έκανε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών με 9.91.

Φαίνεται πως ο Λετσίλ Τεμπόγκο τα επόμενα χρόνια θα είναι αυτός που θα αμφισβητήσει τα πρωτεία των Αμερικανών και των Τζαμαϊκανών στα σπριντ.

Ο τρομερός σπρίντερ από τη Μποτσουάνα σημείωσε ξανά παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα, αυτή τη φορά συνδυάζοντας το ρεκόρ με το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Κ20. Τερμάτισε πρώτος σε χρόνο 9.91, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ που ήταν 9.94.

Είναι η τρίτη φορά που το σπάει φέτος και μάλιστα στον τελικό…. μιμήθηκε τον Μπολτ κοιτάζοντας στα δεξιά του επιδεικτικά από τα 80 μέτρα προς τον Τζαμαϊκανό αντίπαλό του, χάνοντας όμως έτσι την ευκαιρία να γράψει μία πολύ μεγαλύτερη επίδοση.

Watch Letsile Tebogo break his own World Junior Record, running 9.91s at the World U-20 Championships in Colombia. pic.twitter.com/JzpyycuAHd