Ο Σερ Μο Φάρα μίλησε στον «πραγματικό» Μοχάμεντ Φάρα για πρώτη φορά σε ένα συναισθηματικό τηλεφώνημα.

Στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC και της Red Bull Studios, ο τέσσερις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης λίγο μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη ζωή του και την κόλαση του trafficking, μίλησε για πρώτη φορά με τον άνδρα του οποίου το όνομα υιοθέτησε κατά την μετακίνησή του στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν μικρό παιδί.

Μιλώντας για την παιδική του ηλικία, ο μεγάλος Βρετανός αθλητής αποκάλυψε ότι το πραγματικό του όνομα είναι Χουσέιν Αμπντί Καχίμ και ότι εκείνοι που τον μετέφεραν από το Τζιμπουτί στη Μεγάλη Βρετανία του έδωσαν μια ψεύτικη ταυτότητα, τον «βάφτισαν» Μοχάμεντ Φάρα.

Σε μια σκηνή, λοιπόν, του συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ ο Φάρα μιλά με τον άνδρα με το όνομα του οποίου έγινε διάσημος! «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σου μιλάω. Κρατάω το όνομά σου για χρόνια και είμαι πολύ περήφανος για όσα έχω πετύχει, αλλά πάντα αναρωτιόμουν, "πού είναι ο Μοχάμεντ, είναι καλά;" Το σκέφτομαι συνέχεια. Πώς είναι η ζωή του. Ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σου, να δω πώς είσαι. Είσαι χαρούμενος; Έχεις οικογένεια; Έχεις παιδιά; Παντρεύτηκες;», είπε εμφανώς συγκινημένος. Ενώ στη συνέχεια τον ρώτησε αν τον έχει δει ποτέ να τρέχει, με τον Μοχάμεντ να απαντά πως «ναι» και να δηλώνει μάλιστα οπαδός του ποδοσφαίρου και της Άρσεναλ.

Ο 39χρονος είχε ισχυριστεί στο παρελθόν ότι είχε κάνει το ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Σομαλία με τους γονείς του ως πρόσφυγας, αλλά οι γονείς του δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ τελικά στην Αγγλία. Όπως εξομολογήθηκε στο «The Real Mo Farah», αυτός και η οικογένειά του είχαν ζήσει σε μια φάρμα στην αποσχισμένη πολιτεία της Σομαλιλάνδης και ο πατέρας του είχε σκοτωθεί στον εμφύλιο πόλεμο από αδέσποτα πυρά όταν ο Μο ήταν μόλις τεσσάρων ετών.

Το όνομα του δόθηκε από μια γυναίκα που τον πήρε από την οικογένειά του όταν ήταν περίπου οκτώ ή εννέα ετών, ισχυριζόμενη ότι θα τον έστελνε να ζήσει με συγγενείς του στην Ευρώπη. Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα στη Βρετανία, εκείνη κατέστρεψε τα στοιχεία επικοινωνίας των συγγενών του και εκείνος αναγκάστηκε να κάνει οικιακές δουλειές για να επιβιώσει. Ο Φάρα λέει ότι τον εκβίασε να μείνει σιωπηλός για την κατάσταση εάν ήθελε κάποια στιγμή να επισκεφτεί ξανά την οικογένειά του.

Through this documentary I have been able to address and learn more about what happened in my childhood and how I came to the UK. I'm really proud of it and hope you will tune into @BBC at 9pm on Weds to watch. pic.twitter.com/rqZe41gFm8