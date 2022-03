Ο Αρμάντ Ντουπλάντις έχει βαλθεί να ξεπεράσει και την... Ισινμπάγιεβα για να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στο επί κοντώ.

Η φυλή των Cajun είναι απόγονοι των γαλλοκαναδικών κατοίκων που είχαν εγκατασταθεί στη Νέα Σκοτία και στη συνέχεια στα νότια των ΗΠΑ, όταν οι Βρετανοί πήραν την κυριαρχία και τους ανάγκασαν να μετακινηθούν νότια, όπου ασχολήθηκαν κυρίως με την αλιεία και την γεωργία.

Οι «ακάδες» όπως είναι γνωστοί, διασκορπίστηκαν σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Ενας από αυτούς είναι και ο Γκρεγκ Ντουπλάντις, ο Αμερικανός πρώην επικοντιστής ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Λουιζιάνα. Παντρεύτηκε την Σουηδέζα Ελενα Χέντλουντ, μία πρώην επταθλήτρια και βολεϊμπολίστρια, με την οποία απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά: τον Αντρέας, τον Αντουάν, την Γιοχάνα και τον Αρμάντ Ντουπλάντις…

Ο τελευταίος αποδείχθηκε και ο πιο ταλαντούχος στα σπορ. Ο πατέρας του τον έριξε στο άθλημά του, το επί κοντώ, όπου ο γιος του τον ξεπέρασε εύκολα…

Μεγαλωμένος στην Λουιζιάνα ο Μόντο (όπως τον αποκαλούν) Ντουπλάντις, πάντα ήταν πιστός στην πόλη του, το Λαφαγιέτ. Αλλά και στο επί κοντώ. Οσο απίστευτο κι αν ακούγεται, το δοκίμασε για πρώτη φορά όταν ήταν τριών ετών.

Παράλληλα, οι γονείς του φρόντισαν να κρατήσει τις ρίζες του με την Σουηδία. Έμαθε την γλώσσα της πατρίδας της μητέρας του, ενώ ακόμη και τώρα τον μισό χρόνο τον περνά στην Ουψάλα και τον άλλο μισό στις ΗΠΑ.

Για να μάθει Σουηδικά έκανε μαθήματα μέσω Skype, αλλά για χρόνια ήταν τόσο ντροπαλός που δεν μιλούσε δημόσια την γλώσσα. Το 2020 το έκανε για πρώτη φορά ενώ πέρυσι μετά το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μίλησε για πρώτη φορά στην δεύτερή του γλώσσα, σε συνέντευξη Τύπου. Το τρομερό είναι ότι όταν πάει στην Σουηδία, όλοι του μιλούν στα Αγγλικά!

Ο 22χρονος είχε πει σε συνέντευξή του πως ναι μεν γεννήθηκε και ζει στις ΗΠΑ, αλλά η Σουηδία θα είναι πάντα πατρίδα του, όσο και οι ΗΠΑ. Και επέλεξε να εκπροσωπεί την Σουηδία στους διεθνείς αγώνες. Γιατί απλά τον συνδέουν πολλά, πέρα από την μητέρα του, με την χώρα. Ακόμη και στην επιλογή συντρόφου... φρόντισε να βγαίνει με ένα μοντέλο από την Σουηδία, την Ντεζιρέ Ινγκλάντερ. Το περασμένο καλοκαίρι εθεάθησαν στην Αθήνα καθώς ο συναθλητής του, Εμμανουήλ Καραλής, τους κάλεσε για διακοπές.

Τα κατορθώματα του Ντουπλάντις άρχισαν να εμφανίζονται το 2015 όταν και έκανε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή 16 ετών (5,49μ.) και παράλληλα πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα των παίδων. Πιο νωρίς, σε ηλικία 7 ετών, είχε κάνει 3,86μ., επίδοση που μοιάζει… αφύσικη για την ηλικία. Παρόμοια κατορθώματα είχε στις ηλικίες 10 και 11 ετών. Έχει την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στις ηλικίες 7-12, έχοντας κάνει 13 άτυπα παγκόσμια ρεκόρ ως το 2015.

Μετά το χρυσό του 2015 άρχισε η μεγάλη ανηφόρα. Αρχή με ένα χάλκινο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων και μετά… σερί τα χρυσά. Κάθε χρόνο από το 2015 μέχρι και πέρυσι, έχει πάρει τουλάχιστον ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά και Ολυμπιακούς Αγώνες. Μοναδικη εξαίρεση το 2020 που… δεν είχε μεγάλη διοργάνωση.

Παράλληλα, έχει ήδη σπάσει 10 παγκόσμια ρεκόρ στην καριέρα του από την κατηγορία παίδων μέχρι και την ανδρών, με τελευταίο αυτό το 6,19μ. στο Βελιγράδι.

Mondo Duplantis breaks the men’s pole vault world record for a third time (20 feet, 3+ inches). Puts in perspective Sergey Bubka, who broke outdoor record 17 times and indoor record 18 times back when they were separate and raised the bar by a foot. pic.twitter.com/FYlbJ1iaBe https://t.co/n096MFlquF