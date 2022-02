Με χρόνο 3.30.60 ο Τζέικομπ Ινγκερμπρίτσεν έκανε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο 1500αρι του Λιεβέν.

Ένα σπουδαίο παγκόσμιο ρεκόρ στα 1.500μ. από τον Τζέικομπ Ινγκεμπρίτσεν, έκλεψε την παράσταση στο μίτινγκ href="https://www.gazzetta.gr/stibos" rel=" noopener" target="_blank">στίβου του Λιεβέν.

Ο νεαρός Νορβηγός σε μία ξέφρενη κούρσα, τερμάτισε σε χρόνο 3:30.60 και σημείωσε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στον κλειστό.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 3:31.04 του Αιθίοπα Τεφέρα (τον οποίο αντιμετώπισε σήμερα αφήνοντάς τον στη δεύτερη θέση) από το 2019 στο Μπέρμιγχαμ.

dir="ltr" lang="en">WORLD INDOOR RECORD

/>

/> Olympic 1500m champion Jakob Ingebrigtsen runs 3:30.60 at href="https://twitter.com/Meeting_Lievin?ref_src=twsrc%5Etfw">@Meeting_Lievin to break the 1500m world indoor record by half a second! href="https://twitter.com/hashtag/WorldIndoorTour?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WorldIndoorTour href="https://t.co/B07fWUHl5h">pic.twitter.com/B07fWUHl5h