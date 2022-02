Μικρή αλλαγή στα πλάνα του Εμμανουήλ Καραλή ο οποίος θα αγωνιστεί το Σάββατο εντός συνόρων.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε μία μικρή αναπροσαρμογή στα αγωνιστικά πλάνα του γι’ αυτή την εβδομάδα.

Ο τέταρτος ολυμπιονίκης στο επί κοντώ, επρόκειτο να αγωνιστεί την Παρασκευή στο Βερολίνο, αλλά όπως ανακοίνωσε δεν θα ταξιδέψει για την γερμανική πρωτεύουσα.

Δεν θα μείνει ωστόσο χωρίς αγώνα καθώς μία ημέρα μετά, το Σάββατο (5/2) θα κατέβει στην ημερίδα του ΣΕΦ ώστε να μην μείνει χωρίς αγώνα.

«Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάω στο Βερολίνο. Αλλά θα αγωνιστώ στην Ελλάδα αυτό το Σάββατο οπότε όλα καλά» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρωταθλητής του επί κοντώ, ο οποίος έχει κάνει ήδη το ντεμπούτο του για φέτος, σε ένα άλλο μίτινγκ της Γερμανίας, αυτό στην Καρλσρούη, όπου πέταξε στα 5,71μ..

Unfortunately I won’t make it to Berlin

But I’ll compete in Greece this Saturday so we good