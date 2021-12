Συζητήσεις με το Netflix για την δημιουργία ντοκιμαντέρ στα… χνάρια του «The Last Dance»

Με το ενδιαφέρον του κόσμου για τον στίβο να χάνεται, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου είναι σε συζητήσεις με το Netflix για την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για το άθλημα.

Τα «πειράματα» της Παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου με τις αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων, έφεραν και πτώση στο ενδιαφέρον του κόσμου (πλην Ολυμπιακών Αγώνων).

Ο στίβος σε εμπορικότητα βρίσκεται πίσω από το τένις και την Φόρμουλα 1 όσον αφορά τα ατομικά σπορ και ήδη η World Athletics κάνει κάποιες ενέργειες προκειμένου να βελτιώσει τα λάθη των τελευταίων ετών, όπως αυτό με τον τρόπο που διεξάγονταν τα Diamond League.

Οπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Σεμπάστιαν Κόου, γίνεται άλλη μία σημαντική κίνηση προκειμένου να τραβήξουν και πάλι τα βλέμματα του κοινού πάνω στον στίβο. Ο Βρετανός πρώην πρωταθλητής, ανέφερε πως η WA είναι σε συζητήσεις με το Netflix για την δημιουργία μίας μίνι σειράς ντοκιμαντέρ, στα πρότυπα του «Drive to survive» της Formula 1 και του «The Last Dance» που αφορούσε την καριέρα του Μάικλ Τζόρνταν.

Αυτού του είδους τα ντοκιμαντέρ εκτόξευσαν ακόμη περισσότερο την δημοφιλία των δύο σπορ με το που προβλήθηκαν και ο Κόου πιστεύει πως κάτι αντίστοιχο θα βοηθούσε και τον στίβο.

«Ο στόχος μας είναι να φέρουμε τους φιλάθλους πιο κοντά στους αθλητές και να δείξουμε τι συμβαίνει στα παρασκήνια. Γνωρίζω καλά από τους φίλους μου στην ομάδα της Formula 1 πως οι οδηγοί και οι ομάδες τους ήταν αρνητικοί αρχικά να έχουν διαρκώς κάμερες να τους ακολουθούν και να δώσουν πρόσβαση στις συνομιλίες του ασύρματου, όμως το αποτέλεσμα είναι, άνθρωποι που κάποτε δε διέσχιζαν ούτε με τα πόδια έναν αυτοκινητόδρομο, να οργανώνουν την ημέρα τους πάνω στο αγώνα της φόρμουλα 1 και να έχουν γίνει φανατικοί υποστηρικτές της» είπε χαρακτηριστικά ο Κόου που ανέφερε επίσης πως ήδη η WA συνομιλεί και με την EBU για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων ως το 2029.