Μία… πάπια έτρεξε στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης (vid)

Μία πάπια «εισέβαλε» στον διεθνή μαραθώνιο της Νέας Υόρκης και άρχισε να τρέψει δίπλα στους δρομείς.

Πολλά απίθανα πράγματα μπορεί να δει κανείς σε έναν μεγάλο μαραθώνιο. Αυτό που είδαν οι δρομείς την Κυριακή στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης όμως, ήταν… παγκόσμια πρωτιά.

Κατά μήκος της διαδρομής, δίπλα στους αθλητές, εμφανίστηκε μία… πάπια η οποία άρχισε να τρέχει μαζί τους, φορώντας και ειδικά παπούτσια για την διαδρομή!

Κι όμως, το σκηνικό είναι πέρα για πέρα αληθινό και οι δρομείς της έκαναν και… χώρο, με την πάπια να τρέχει καμαρωτή δίπλα από τους αθλητές.

H πάπια άνηκε σε έναν δρομέα, ο οποίος ήταν δίπλα της σε όλη την διάρκεια της κούρσας και την ενθάρρυνε.

A duck ran the New York Marathon at the weekend



Yes, you read that right. pic.twitter.com/mY0pPc9r5F