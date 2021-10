Παγκόσμιο ρεκόρ από την Γκίντι στην Βαλένθια

Η Λετεσενμπέτ Γκίντι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο, κερδίζοντας τον αγώνα της Βαλένθια.

Το παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο κατέρριψε η Λετεσενμπέτ Γκίντι, σε αγώνα στην Βαλένθια.

Η πρωταθλήτρια από την Αιθιοπία τερμάτισε σε χρόνο 1:02.52, διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ για πάνω από ένα λεπτό.

Letesenbet Gidey smashes the women’s world record for the half-marathon in Valencia by well over a minute with a stunning 62:50 (TBC). pic.twitter.com/esWLIfAMBI