O WADA σταματά τις έρευνες για το σκάνδαλο ντόπινγκ του Oregon Project

Δεν θα κυνηγήσει τους αθλητές που γυμνάζονταν με τον Αλμπέρτο Σάλαζαρ ο WADA καθώς αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση με το σκάνδαλο ντόπινγκ του Oregon Project.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (WADA) αποφάσισε να σταματήσει τις έρευνες για το σκάνδαλο του Oregon Project (NOP) από το οποίο τιμωρήθηκε με 4ετη αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα ο περίφημος προπονητής αποστάσεων Αλμπέρτο Σάλαζαρ.

Ο Σάλαζαρ γύμναζε όλο αυτό το διάστημα τεράστια ονόματα όπως ο Μο Φάρα και η Σιφάν Χασάν, αλλά οι αθλητές απαλλάσσονται από κάθε υποψία, καθώς το Τμήμα Πληροφοριών και Ερευνών του οργανισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έρευνα «εξάντλησε όλους τους εύλογους τρόπους για τον καθορισμό παραβιάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ εναντίον όσων εμπλέκονται στην υπόθεση».

WADA issues report from review into Nike Oregon Project investigation by the United States Anti-Doping Agency



https://t.co/rm4lHetFqX pic.twitter.com/FjdY5J4NdN