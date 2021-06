Τρομερό 100αρι στα Αμερικανικά trials από την Ρίτσαρντσον με 10.64

Τα σπριντ ξεχώρισαν στην δεύτερη ημέρα των trials για τους Ολυμπιακούς στις ΗΠΑ με την Σάκαρι Ρίτσαρντσον να είναι η πρωταγωνίστρια.

Απόλυτη πρωταγωνίστρια η Σακάρι Ρίτσαρντσον που στα ημιτελικά έκανε τρομερή κούρσα και τερμάτισε πρώτη με χρόνο 10.64! Η κούρσα έγινε με ευνοϊκό άνεμο, ενώ η σπρίντερ με το εκκεντρικό look στον τελικό επικράτησε εύκολα με 10.86 και θα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

