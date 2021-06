Απίστευτη κούρσα στα 100μ. από την Φρέιζερ-Πράις με 10.63! (vid)

Στην δεύτερη θέση όλων των εποχών στα 100 μέτρα πέρασε η Σέλι Φρέισερ Πράις που σημείωσε χρόνο 10.63 στο Κίνγκστον!

Η Τζαμαϊκανή ολυμπιονίκης αγωνίστηκε στην πατρίδα της και στο Κίνγκστον, όπου τερμάτισε την απόσταση σε χρόνο 10.63, γράφοντας ένα τρομερό εθνικό ρεκόρ.

Μόνο η σπουδαία Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ έχει τρέξει ταχύτερα, καθώς έχει κάνει 10.49 (παγκόσμιο ρεκόρ), 10.61 και 10.62, με την Πράις να κάνει αυτό το 10.63 και μάλιστα σε πρωϊνή ώρα.

Είναι εντυπωσιακό πως η αντίπαλός της, η Ν. Μόρισον φαινόταν πως είναι… έτη πίσω και έκανε χρόνο 10.95.



Behold this 10.63 (1.6) PR BOMB from World champion Shelly-Ann Fraser-Pryce.

She’s now second fastest of all time behind only Flo-Jo. Let the games begin! pic.twitter.com/U4UcyKngrS