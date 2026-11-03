Για τη νέα σεζόν, τη νέα προπονήτρια (κα. Ιουλία Χατζηζωγίδου) και το τουρνουά στην Κύπρο είπε:

«Η φετινή χρονιά ξεκινά με πιο δυνατό ρόστερ, έχουμε την προσθήκη ενός νέου παίκτη, του Άντριαν από τις ΗΠΑ, που ήταν παλαιότερα στην Ελλάδα. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε καινούρια προπονήτρια και βοηθό, τις οποίες καλωσορίζω στην ομάδα. Είναι πολύ γνωστή στον χώρο, έχει με τις προηγούμενες ομάδες πολλά τρόπαια και πρωταθλήματα και πιστεύω είναι ό,τι χρειαζόταν η ομάδα αυτή τη στιγμή για να πάμε παρακάτω.

Είμαστε σε φάση προετοιμασίας και αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε για το πρώτο ματς στις 21 Νοεμβρίου που είναι το Super Cup, απέναντι στον Ηρόδικο της Κομοτηνής. Το πρωτάθλημα ξεκινά στις 19 Δεκεμβρίου. Η προετοιμασία πάει πάρα πολύ καλά και το ρόστερ είναι ακόμα πιο δυνατό. Ο στόχος είναι το νταμπλ, που δεν έγινε πέρυσι. Πήγαμε και στην Κύπρο, που παίξαμε με την κυπριακή ομάδα, τον Κεραυνό και με μια ομάδα από το Κάρντιφ και είχαμε δύο νίκες. Ήταν στην αρχή της προετοιμασίας και είδαμε κάποια πράγματα. Αυτά βελτιώνουμε ακόμα πιο πολύ στη διάρκεια της προετοιμασίας.

Πέρυσι, η ήττα στο Κύπελλο μας έκανε καλό γιατί μας έδωσε να καταλάβουμε πως πρέπει να μοχθήσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε ματς με τη σωστή νοοτροπία. Δεν θα μας χαρίσει κάποιος το πρωτάθλημα. Προφανώς μπορούμε και να το χάσουμε αν δεν αποδείξουμε την ποιότητά μας μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κάθε αγώνα ως ντέρμπι. Όλα τα ματς είναι πιθανόν και να χαθούν. Με διαφορετικό «mindset» σε κάποιους αγώνες θα παίρναμε και το Κύπελλο.

Ο κάθε νέος προπονητής φέρνει τα δικά του στοιχεία. Αλλάζουν πράγματα. Είναι ακόμα νωρίς αλλά θεωρώ πως θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ. Το μπάσκετ είναι άμυνα. Προηγείται η άμυνα της επίθεσης. Δεν έχει νόημα να βάλεις 90 και φας 105. Οπότε άμυνα και ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση του ρόστερ είναι οι δύο φετινοί πόλοι. Η άμυνα είναι θέμα «mindset». Πρέπει να δείχνεις στον αντίπαλο ότι σήμερα δε θα βάλεις καλάθι. Να του «καταστρέφεις» τη ψυχολογία και το παιχνίδι. Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία θα κινηθούμε».

Για τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος και την αναβάθμιση στο EuroCup 3 είπε:

«Πέρυσι το τουρνουά ήταν πάρα πολύ καλό. Στο πρώτο ματς παίξαμε με την Μπανταλόνα, το οποίο ήταν και το μοναδικό ματς που χάσαμε. Όλα τα υπόλοιπα τα κερδίσαμε και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε φέτος στο EuroCup 3, όπου η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί από 10-14 Μαρτίου. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Φέτος θα θέλαμε το κάτι παραπάνω, αν γίνεται να κερδίσουμε σε όλα. Προετοιμαζόμαστε με γνώμονα την Ευρώπη και κοιτάμε πάρα πολύ τα παιχνίδια, που θα παίξουμε φέτος. Οι ομάδες θα είναι πιο δυνατές αλλά δεν πτοούμαστε. Η ομάδα είναι σε ένα πολύ υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι. Θέλουμε να ακουστεί ο Παναθηναϊκός και στην Ευρώπη. Ότι υπάρχει μια ομάδα ελληνική στο υψηλότερο επίπεδο και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε.

Έχουν γίνει κάποιες καλές μεταγραφές απ' ότι έχω ακούσει. Η Κομοτηνή και ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρώ πως θα είναι δυνατοί. Και η Ρόδος παρόλο που έχασε τον Ζακ, έχει το «know how». Πάντα θέλει προσοχή. Ο Μέγας Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη έχει πάρει έναν πολύ καλό Ολλανδό παίκτη. Και η Κομοτηνή έχει καλούς παίκτες. Είναι καλό που ανεβαίνει το επίπεδο με καλούς αθλητές. Νομίζω ότι είμαστε και φέτος το φαβορί. Δεν θα είναι εύκολο, όλοι θα θέλουν να μας κερδίσουν. Θέλουν να ρίξουν τον πρώτο από την κορυφή. Είμαστε προετοιμασμένοι και θέλουμε φέτος να πάρουμε το νταμπλ, που μας έμεινε απωθημένο. Είμαστε καλά και είναι σημαντική η αναβάθμιση της λίγκας με την έλευση καλών ξένων παικτών».



