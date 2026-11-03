Αποστόλης Μουμτζόγλου στο Gazzetta: «Το πρωτάθλημα πρέπει να ξεκινά τον Οκτώβριο, ώστε να νιώθουμε ισότιμοι - Είδωλό μου ο Αλβέρτης»
Ο 45χρονος Παραολυμπιονίκης πολυαθλητής (μπάσκετ, τένις, αγώνες ταχύτητας με αμαξίδιο), Αποστόλης Μουμτζόγλου, με καριέρα 29 ετών στον χώρο, έχει βιώσει καταστάσεις και εμπειρίες στο κορυφαίο επίπεδο εντός και εκτός συνόρων.
Έχοντας αγωνιστεί σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία, πρόκειται για έναν από τους πιο “μπαρουτοκαπνισμένους” και πολυτάλαντους αθλητές της κοινωνικής ομάδας των ΑμεΑ, με πολλές ομαδικές και ατομικές διακρίσεις στην πρώτη σκηνή!
Στο Gazzetta, με ειλικρίνεια, αμεσότητα και χωρίς “στρογγυλεμένα φίλτρα”, ο αθλητής του Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens Sports Hall», όπου πραγματοποιούνται οι προπονήσεις της ομάδας με αμαξίδιο, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον ελληνικό αθλητισμό και την κουλτούρα της χώρας μας σε θέματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, στάθηκε στην αγάπη του για το Τριφύλλι και το παιδικό του πρότυπο, έκανε ειδική μνεία στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους προτιμά το ευρωπαϊκό μπάσκετ από τον «μαγικό κόσμο του NBA» και ανέλυσε τη σημασία της προβολής των αθλητών με αναπηρία, ούτως ώστε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων να αντλήσει κίνητρο για την ενασχόληση με τα αθλητικά δρώμενα.
«Ο στόχος είναι το νταμπλ που δεν έγινε πέρυσι, θέλουμε να ακουστεί ο Παναθηναϊκός και στην Ευρώπη»
Για τη νέα σεζόν, τη νέα προπονήτρια (κα. Ιουλία Χατζηζωγίδου) και το τουρνουά στην Κύπρο είπε:
«Η φετινή χρονιά ξεκινά με πιο δυνατό ρόστερ, έχουμε την προσθήκη ενός νέου παίκτη, του Άντριαν από τις ΗΠΑ, που ήταν παλαιότερα στην Ελλάδα. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε καινούρια προπονήτρια και βοηθό, τις οποίες καλωσορίζω στην ομάδα. Είναι πολύ γνωστή στον χώρο, έχει με τις προηγούμενες ομάδες πολλά τρόπαια και πρωταθλήματα και πιστεύω είναι ό,τι χρειαζόταν η ομάδα αυτή τη στιγμή για να πάμε παρακάτω.
Είμαστε σε φάση προετοιμασίας και αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε για το πρώτο ματς στις 21 Νοεμβρίου που είναι το Super Cup, απέναντι στον Ηρόδικο της Κομοτηνής. Το πρωτάθλημα ξεκινά στις 19 Δεκεμβρίου. Η προετοιμασία πάει πάρα πολύ καλά και το ρόστερ είναι ακόμα πιο δυνατό. Ο στόχος είναι το νταμπλ, που δεν έγινε πέρυσι. Πήγαμε και στην Κύπρο, που παίξαμε με την κυπριακή ομάδα, τον Κεραυνό και με μια ομάδα από το Κάρντιφ και είχαμε δύο νίκες. Ήταν στην αρχή της προετοιμασίας και είδαμε κάποια πράγματα. Αυτά βελτιώνουμε ακόμα πιο πολύ στη διάρκεια της προετοιμασίας.
Πέρυσι, η ήττα στο Κύπελλο μας έκανε καλό γιατί μας έδωσε να καταλάβουμε πως πρέπει να μοχθήσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε ματς με τη σωστή νοοτροπία. Δεν θα μας χαρίσει κάποιος το πρωτάθλημα. Προφανώς μπορούμε και να το χάσουμε αν δεν αποδείξουμε την ποιότητά μας μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κάθε αγώνα ως ντέρμπι. Όλα τα ματς είναι πιθανόν και να χαθούν. Με διαφορετικό «mindset» σε κάποιους αγώνες θα παίρναμε και το Κύπελλο.
Ο κάθε νέος προπονητής φέρνει τα δικά του στοιχεία. Αλλάζουν πράγματα. Είναι ακόμα νωρίς αλλά θεωρώ πως θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ. Το μπάσκετ είναι άμυνα. Προηγείται η άμυνα της επίθεσης. Δεν έχει νόημα να βάλεις 90 και φας 105. Οπότε άμυνα και ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση του ρόστερ είναι οι δύο φετινοί πόλοι. Η άμυνα είναι θέμα «mindset». Πρέπει να δείχνεις στον αντίπαλο ότι σήμερα δε θα βάλεις καλάθι. Να του «καταστρέφεις» τη ψυχολογία και το παιχνίδι. Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία θα κινηθούμε».
Για τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος και την αναβάθμιση στο EuroCup 3 είπε:
«Πέρυσι το τουρνουά ήταν πάρα πολύ καλό. Στο πρώτο ματς παίξαμε με την Μπανταλόνα, το οποίο ήταν και το μοναδικό ματς που χάσαμε. Όλα τα υπόλοιπα τα κερδίσαμε και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε φέτος στο EuroCup 3, όπου η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί από 10-14 Μαρτίου. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Φέτος θα θέλαμε το κάτι παραπάνω, αν γίνεται να κερδίσουμε σε όλα. Προετοιμαζόμαστε με γνώμονα την Ευρώπη και κοιτάμε πάρα πολύ τα παιχνίδια, που θα παίξουμε φέτος. Οι ομάδες θα είναι πιο δυνατές αλλά δεν πτοούμαστε. Η ομάδα είναι σε ένα πολύ υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι. Θέλουμε να ακουστεί ο Παναθηναϊκός και στην Ευρώπη. Ότι υπάρχει μια ομάδα ελληνική στο υψηλότερο επίπεδο και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε.
Έχουν γίνει κάποιες καλές μεταγραφές απ' ότι έχω ακούσει. Η Κομοτηνή και ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρώ πως θα είναι δυνατοί. Και η Ρόδος παρόλο που έχασε τον Ζακ, έχει το «know how». Πάντα θέλει προσοχή. Ο Μέγας Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη έχει πάρει έναν πολύ καλό Ολλανδό παίκτη. Και η Κομοτηνή έχει καλούς παίκτες. Είναι καλό που ανεβαίνει το επίπεδο με καλούς αθλητές. Νομίζω ότι είμαστε και φέτος το φαβορί. Δεν θα είναι εύκολο, όλοι θα θέλουν να μας κερδίσουν. Θέλουν να ρίξουν τον πρώτο από την κορυφή. Είμαστε προετοιμασμένοι και θέλουμε φέτος να πάρουμε το νταμπλ, που μας έμεινε απωθημένο. Είμαστε καλά και είναι σημαντική η αναβάθμιση της λίγκας με την έλευση καλών ξένων παικτών».
«Ο Παναθηναϊκός είναι επαγγελματικός οργανισμός, υστερούμε σε κουλτούρα στο πως φερόμαστε στους συνανθρώπους μας»
Για τις διαφορές της Ελλάδας με το εξωτερικό σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε «mentality» είπε:
«Ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα επίπεδο που δεν το έχουν άλλες ομάδες στην Ελλάδα, ακόμα και κάποιες στην Ευρώπη. Είναι αρκετά επαγγελματικός ο οργανισμός, κάνουμε κάθε μέρα προπόνηση. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις ομάδες της χώρας μας. Στην Ευρώπη υπάρχει επαγγελματισμός σε μεγαλύτερη κλίμακα και στην κοινωνική ομάδα των ΑμεΑ. Αυτό γίνεται και εδώ στον Παναθηναϊκό. Το πρωτάθλημα δεν είναι τόσο δυνατό εδώ, δεν έχει τόσους νέους αθλητές και εμείς σαν σύλλογος κάνουμε κάλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, γίνονται βήματα και ο Παναθηναϊκός αποτελεί παράδειγμα για τον αθλητισμό των ΑμεΑ και το μπάσκετ. Αν συνεχιστεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να κοιτάμε τις ομάδες της Ευρώπης.
Υπάρχουν διαφορές σε πολλές χώρες και πολύ πιο δυνατά πρωταθλήματα. Λόγου χάρη, σε χώρες που δεν είναι τόσο θιασώτες του μπάσκετ, όπως π.χ η Αγγλία, η Ολλανδία έχουν στη νοοτροπία τους να βοηθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να τα παρακινούν να βγουν από το σπίτι. Εμείς υστερούμε σε αυτό και έχει να κάνει με το θέμα κουλτούρας στο πως φερόμαστε στα ΑμεΑ εν γένει. Δεν υπάρχουν και οι υποδομές για την εξέλιξη. Δεν βοηθάμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες να αθληθούν. Πρέπει να διορθώσουμε την κουλτούρα μας στο πως φερόμαστε στους συνανθρώπους μας γενικότερα, είτε με αναπηρία είτε χωρίς».
Για την ενασχόλησή του με τα άλλα αθλήματα είπε:
«Έχω δοκιμάσει τένις και δρόμους (100-200 μέτρα πιο παλιά). Έχουν διαφορές. Το μπάσκετ είναι ομαδικό, ενώ τα άλλα δύο ατομικά. Είναι αλλιώς να προπονείσαι μόνος σου. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Δεν είμαι τόσο του στίβου. Προτιμώ να προπονούμαι με αρκετά άτομα και να υπάρχει μια διάδραση. Το τένις μου αρέσει. Και πέρυσι κατέβηκα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στο μέλλον θα ασχολούμουν ξανά με το τένις. Είναι ωραίο άθλημα. Συνδυάζει και τη γνώση που έχω στο καρότσι και με προσελκύει η στρατηγική του».
Για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού είπε:
«Ένα τεράστιο respect στον κόσμο που μας ακολουθεί στην Ελλάδα, στην Κύπρο και παντού. Είναι τεράστια τιμή να παίζω μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έχω υπάρξει και συνεχίζω να υπάρχω μέρος της κερκίδας της ομάδας και έχω τραγουδήσει όλα αυτά τα συνθήματα. Από την πλευρά του παίκτη, είναι τιμή, ευλογία και ανατριχιάζω. Υπάρχουν στιγμές που παίζω και τραγουδάω. Είναι απίστευτη ώθηση και κίνητρο. Φάνηκε και στο Μεσολόγγι που πήραμε το πρωτάθλημα πέρυσι. Το κάναμε και για τον κόσμο, που μας ακολουθεί παντού. Δε ξέρω πως να ευχαριστήσω τον κόσμο. Η προσπάθεια είναι δικιά τους, δέχομαι και μηνύματα. Από μένα σεβασμός και αγάπη. Τους περιμένουμε και του χρόνου και μακάρι ακόμα πιο πολλούς».
«Ο Αλβέρτης είναι το είδωλό μου, προτιμώ το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το NBA μοιάζει με Χόλιγουντ»
Για τον Αλβέρτη και την επιστροφή του μαζί με τους Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδη και Μπατίστ είπε:
«Πηγαίνω γήπεδο και γυρίζω πίσω στον χρόνο. Νιώθω πως είμαι 25 χρονών. Νιώθω ότι ο Μπατίστ θα πετάξει το κοστούμι και θα μπει να παίξει. Έχει φέρει απίστευτη αύρα και είμαστε πολύ τυχεροί που και οι 4 αλλά ειδικά ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Και τίποτα να μην πάρει, που δεν γίνεται, πρέπει να σταθούμε στη μεγάλη εικόνα και στο τι βγάζει προς τα έξω η ομάδα. Φαίνεται ήδη και στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Ομπράντοβιτς έχει δώσει αύρα ακόμη και στο δικό μας τμήμα, το λέμε πολλές φορές με τα παιδιά εδώ».
Για τη φετινή EuroLeague, το NBA Europe και την προτίμησή του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είπε:
«Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πιστεύω πως θα είναι εκ των πρωταγωνιστών. Θα υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις. Είναι πολύ νωρίς. Πιστεύω πολύ τη Ζάλγκιρις, ειδικά και με την έλευση του Βαλαντσιούνας. Η Ρεάλ δεν έχει ξεκινήσει καλά αλλά είναι η Ρεάλ και θα ανακάμψει. Και η Φενέρ είναι δυνατή. Είναι νωρίς ακόμα.
Δεν είμαι υπέρ. Δεν νομίζω πως θα βοηθήσει, όπως δεν είμαι υπέρ και με το υπάρχον φορμάτ της EuroLeague. Το κλειστό κλαμπ δεν βοηθά ομάδες από όλη την ήπειρο να παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Λείπουν ομάδες από τη Σλοβενία, από την Κροατία και άλλες καλές ομάδες από το παρελθόν που έχουν μπασκετική κουλτούρα.
Προτιμώ τη EuroLeague. Το NBA βασίζεται πιο πολύ στο θέαμα, μοιάζει πιο πολύ με Χόλιγουντ. Η EuroLeague μου αρέσει περισσότερο γιατί υπάρχει στρατηγική και οι προπονητές έχουν επίδραση στις ομάδες και πλάνο, σε αντίθεση με το NBA. Στην Αμερική βλέπουμε πιο πολύ σόου παρά μπάσκετ με εξαίρεση τα playoffs και τους τελικούς».
Για τον παίκτη που θαυμάζει, το παράπονο της καριέρας του και τον «γκρινιάρη» των αποδυτηρίων είπε:
«Μου αρέσει πάρα πολύ ο Λούκα Ντόντσιτς και θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό ακόμη και στα 40 του! Από Ευρώπη, μου αρέσει πολύ ο Χέιζ-Ντέιβις. Πέρα από το αγωνιστικό, μου αρέσει η κουλτούρα και η φάση του. Τον βλέπω και ανανεωμένο φέτος.
Πιο παλιά υπήρχαν στιγμές που τα... ψιλοπαρατούσα. Μπορεί να μην έκανα τόση προπόνηση. Κάποιες φορές σκέφτηκα να τα παρατήσω. Αλλά θα έκανα κακό στον εαυτό μου και θα έχανα όλα αυτά που προσφέρει ο αθλητισμός. Δε θα είχα την ευκαιρία να παίξω στον Παναθηναϊκό, που είναι απίστευτο. Κάποιες φορές μπορεί να μην πίεζα τον εαυτό μου παραπάνω.
Με όλους είμαι κοντά. Κάποιους τους ξέρω πάνω από 20 χρόνια, σχεδόν μια ζωή. Δεν ξεχωρίζω κάποιον. Είναι σαν οικογένεια. Κάποιους τους βλέπω πιο πολύ και από τη γυναίκα μου. Ο πιο «γκρινιάρης» είναι ο Τσαουσίδης».
«Ο Γιάννης είναι τεράστιος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους «ηρωικούς» 10 που ήρθαν από την Κύπρο στην Ιταλία»
Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μαϊάμι Χιτ είπε:
«Ο Γιάννης έχει δείξει παντού την αξία του. Είναι τεράστιος. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Οι Χιτ θα επωφεληθούν πολύ από την προσθήκη του Αντετοκούνμπο. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δυνατοί».
Για το κίνητρο να συνεχίζει, το δυνατό και το τρωτό του σημείο ως παίκτης:
«Αν σου αρέσει κάτι, αν βρεις αυτό που σου αρέσει, θα πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου. Δεν αξίζει να το αφήνεις. Θα σου δώσει δύναμη και αυτοπεποίθηση από τα μικρά στα μεγάλα! Π.χ στο μπάσκετ ακόμα και μια ασίστ ή ένα ριμπάουντ σε κάνει να νιώθεις καλά και αυτό σε κάνει καλύτερο σε ό, τι και αν κάνεις στη ζωή σου».
Σε όλους αρέσει η επίθεση. Σε όλους αρέσει να βάζουν καλάθια. Μου αρέσει πολύ η ομαδική συνεργασία, το να κάνω ένα σκριν ή να δώσω μια ασίστ στον συμπαίκτη μου. Δεν έχω θέμα και με την άμυνα αλλά γενικά κρατάω την ομαδικότητα. Να είμαι μέρος μιας ωραία προσπάθειας και ας μη βάλω εγώ το καλάθι».
Το μήνυμα στην κοινωνική ομάδα των ΑμεΑ και στην Πολιτεία και η δέσμευση προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού:
«Αρχικά ευχαριστώ τους ανθρώπους που ήρθαν πέρυσι σε όλα τα ματς. Άλλο ένα τεράστιο ευχαριστώ στους «ηρωικούς» 10 που ήρθαν από την Κύπρο στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Βόρεια Σαρδηνία. Απεριόριστη αγάπη και σεβασμός από όλους μας! Να είναι υπερήφανοι και γι' αυτό το τμήμα του συλλόγου. Και φέτος θα κάνουμε τα πάντα, θα δώσουμε τα πάντα και να είναι υπερήφανοι που και αυτό το τμήμα είναι μέλος της παναθηναϊκής οικογένειας. Πιστεύω ότι θα έρθει και το νταμπλ. Καλώ όλον τον κόσμο του Παναθηναϊκού και περιμένουμε περισσότερους να μας στηρίξουν και να μάθουν περισσότερα για το άθλημα.
Τα παιδιά να έρθουν να αθληθούν γενικά! Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό. Παντού. Μπορούν να μας βρουν και στα social media. Όσον αφορά την πολιτεία, το πρωτάθλημα δεν νοείται να ξεκινά τον Δεκέμβριο. Πρέπει να ξεκινά τον Οκτώβριο και να ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου, ώστε να νιώθουμε ισότιμοι. Για ισοτιμία μιλάμε. Το πρωτάθλημα πρέπει να έχει κανονική ροή. Η Πολιτεία να ασχοληθεί παραπάνω και όχι μόνο με φωτογραφίες σε εκδηλώσεις και μέχρι εκεί».