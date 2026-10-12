Μνήμες απ' το παρελθόν, εικόνες απ' το μέλλον: Ένα απόγευμα στο κλειστό του Σπόρτιγκ που ονειρεύεται τη μεγάλη επιστροφή

Απόγευμα Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, λίγη ώρα πριν το ρολόι δείξει 17:00 και με αρκετή ζέστη για την εποχή, η γωνία της οδού Ηλίας Ζερβού στα Πατήσια, εκεί που στεγάζεται το ιστορικό Κλειστό Γυμναστήριο του Σπόρτιγκ, είναι γεμάτη κόσμο.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν σχηματίσει «πηγαδάκια», λίγο πριν ετοιμαστούν για να πάρουν τη θέση τους στις κερκίδες.

Για τους παλαιότερους, ο αγώνας που θα παρακολουθήσουν, είναι κάτι παραπάνω από ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δυο πολύ δυνατές ομάδες της National League 1 (πάλαι ποτέ Β' Εθνικής) ανάμεσα στον αγαπημένο τους Σπόρτιγκ και τον Απόλλωνα Πάτρας. Είναι το ματς που τους συνδέει με το λαμπερό παρελθόν, όταν το γήπεδο χωρητικότητας 2.500 θέσεων γέμιζε για να υποδεχτεί δυο ιστορικά σωματεία που έδωσαν ουκ ολίγες «μάχες» στο πλαίσιο της Α’ Εθνικής και μετέπειτα Α1 (νυν GBL).

Από τη σεζόν 1971-72 άλλωστε, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90’, οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν συνολικά 16 φορές για την πρώτη κατηγορία στο Κλειστό των Πατησίων, το μέρος που αποτελεί την «καρδιά» μιας ολόκληρης γειτονιάς.