Μνήμες απ' το παρελθόν, εικόνες απ' το μέλλον: Ένα απόγευμα στο κλειστό του Σπόρτιγκ που ονειρεύεται τη μεγάλη επιστροφή
Απόγευμα Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, λίγη ώρα πριν το ρολόι δείξει 17:00 και με αρκετή ζέστη για την εποχή, η γωνία της οδού Ηλίας Ζερβού στα Πατήσια, εκεί που στεγάζεται το ιστορικό Κλειστό Γυμναστήριο του Σπόρτιγκ, είναι γεμάτη κόσμο.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν σχηματίσει «πηγαδάκια», λίγο πριν ετοιμαστούν για να πάρουν τη θέση τους στις κερκίδες.
Για τους παλαιότερους, ο αγώνας που θα παρακολουθήσουν, είναι κάτι παραπάνω από ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δυο πολύ δυνατές ομάδες της National League 1 (πάλαι ποτέ Β' Εθνικής) ανάμεσα στον αγαπημένο τους Σπόρτιγκ και τον Απόλλωνα Πάτρας. Είναι το ματς που τους συνδέει με το λαμπερό παρελθόν, όταν το γήπεδο χωρητικότητας 2.500 θέσεων γέμιζε για να υποδεχτεί δυο ιστορικά σωματεία που έδωσαν ουκ ολίγες «μάχες» στο πλαίσιο της Α’ Εθνικής και μετέπειτα Α1 (νυν GBL).
Από τη σεζόν 1971-72 άλλωστε, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90’, οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν συνολικά 16 φορές για την πρώτη κατηγορία στο Κλειστό των Πατησίων, το μέρος που αποτελεί την «καρδιά» μιας ολόκληρης γειτονιάς.
Το ένδοξο παρελθόν και η ελπίδα για το μέλλον
Αν πλησίαζε κανείς το συγκεντρωμένο πλήθος, θα άκουγε ιστορίες για εμβληματικές μορφές του παρελθόντος όπως ο Γιώργος Κολοκυθάς, ο Ντέιβιντ Καλιγκάρις, ο Κώστας Διαμαντόπουλος και ο Άγγελος Παπαδημητρίου, αλλά και για τους «δικούς τους» θρυλικούς ξένους Αλφόνσο Φορντ, Μίτσελ Ουίγκινς και Τόνι Κόστνερ.
Το κλίμα νοσταλγίας ήταν διάχυτο, όμως τον τόνο στην ημέρα έδινε η ελπίδα που εξέφραζε η νέα γενιά των φιλάθλων της ομάδας, εφήβων και νέων από την ευρύτερη πολυπληθή αθηναϊκή γειτονιά, που στην πλειονότητα τους φορούσαν κασκόλ στα χρώματα του Σπόρτιγκ, τα οποία υπενθύμιζαν τη συμπλήρωση 90 χρόνων στην ιστορία του συλλόγου.
Το όνειρο άλλωστε για την επιστροφή στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ σε Άνδρες και Γυναίκες, δεν σταματάει στη μνήμη και τη νοσταλγία. Ο Σπόρτιγκ βρίσκεται σε καινούρια εποχή, με νέα φιλόδοξη διοίκηση. Τα ηνία του συλλόγου ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο ο επιχειρηματίας Μιχάλης Ευμορφίδης, που από την πρώτη στιγμή έδωσε έμφαση στην αναμόρφωση του γηπέδου, βασισμένη στα σύγχρονα πρότυπα, η οποία ξεκίνησε από την αλλαγή του παρκέ.
Χωρίς να ελλατωθεί στο ελάχιστο η αύρα που δημιουργείται και «αγγίζει» κάθε φίλο του μπάσκετ που βρίσκεται εκεί, η εικόνα που πλέον αντικρίζουν οι φίλαθλοι, δυναμώνει την ελπίδα για ένα μέλλον στο οποίο ο Σπόρτιγκ θα είναι ξανά πρωταγωνιστής.
Η αλήθεια είναι πως όποιος κοιτούσε προς τον πάγκο των δυο ομάδων, δεν μπορούσε εύκολα να… θυμηθεί πως ήρθε για να παρακολουθήσει έναν αγώνα για τη 2η αγωνιστική της National League 1. Κι όμως, ο Αργύρης Πεδουλάκης που ξανακάθισε στους πάγκους στη νέα εποχή του Σπόρτιγκ και ο Ντιρκ Μπάουερμαν, που επέστρεψε στην Πάτρα για να αναλάβει τον Απόλλωνα, αναμετρήθηκαν σε έναν αγώνα για την τρίτη τη τάξη εθνική κατηγορία!
Ο πολυνίκης Έλληνας προπονητής, που στο παρελθόν κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ενώ συνέδεσε το όνομα του με ένδοξες στιγμές της ομάδας του Περιστερίου, ανέλαβε τα ανέλαβε το τιμόνι του Σπόρτιγκ γεμάτος και ενέργεια και μεγάλο κίνητρο για διάκριση.
Μόλις στη δεύτερη «στροφή» του πρωταθλήματος βρήκε απέναντι του έναν θρύλο του γερμανικού μπάσκετ με πολύ βαρύ βιογραφικό. Ο Μπάουερμαν, ο οποίος είχε βρεθεί ξανά στον πάγκο των «μελανόλευκων» τη σεζόν 1999-2000, ήρθε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα για να βοηθήσει τον Απόλλωνα να κάνει τη δική του επανεκκίνηση, έχοντας την εμπειρία πλέον από την παρουσία του στην Εθνική Γερμανίας για 8 χρόνια (2003-2011), όπου κατάφερε με πρωταγωνιστή τον Ντιρκ Νοβίτσκι να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Σερβίας το 2005, όπου η Ελλάδα κατέκτησε το χρυσό.
Πεδουλάκης εναντίον Μπάουερμαν σε ντέρμπι… National League!
Αγώνας-γιορτή και επιβλητική επικράτηση
Από το ξεκίνημα και τα λευκά χαρτάκια που πετάχτηκαν με την έναρξη, έως το φινάλε, οι φωνές των φίλων του Σπόρτιγκ συνόδευαν τις προσπάθειες των δυο ομάδων. Σε κάθε καλάθι και κάθε άμυνα που έβγαζε η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη ο κόσμος έδειχνε τον ενθουσιασμό του, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που βοήθησε τους παίκτες να ανεβάσουν την ένταση στο παιχνίδι τους.
Το ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο διαδέχτηκε η αντεπίθεση του Σπόρτιγκ, που με «όπλο» την άμυνα έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του. Ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας, Τζάστιν Χιλ, «έσβησε» το μουδιασμένο ξεκίνημα και κατέθεσε στο παρκέ δείγματα του ταλέντου του βάζοντας ορισμένα «μεγάλα» σουτ, ενώ ο μπαρουτοκαπνισμένος Μιχάλης Καμπερίδης απέδειξε σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι τους λόγους για τους οποίους αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο» της ομάδας, όντας συνεπής στην άμυνα και ασταμάτητος στο post, φορτώνοντας το αντίπαλο καλάθι με 18 πόντους.
Η κόρνα της λήξης βρήκε τον Σπόρτιγκ να επικρατεί άνετα του Απόλλων Πάτρας με 65-46, ένα αποτέλεσμα που αποτελεί «δήλωση προθέσεων» και οι άνθρωποι της ομάδας ευελπιστούν να είναι το… trailer για όσα σπουδαία θα ακολουθήσουν. Σίγουρα υπάρχουν σημαντικά πράγματα που χρήζουν βελτίωσης ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, όμως αυτό που ικανοποίησε τον κόσμο ήταν η δίψα για διάκριση και η αυταπάρνηση που έδειξαν όσοι επέλεγε ο κόουτς Πεδουλάκης να μπουν στο παρκέ.
Τελευταία εικόνα απ’ το γήπεδο, αυτή των παικτών να πηγαίνουν στο πέταλο για να χειροκροτήσουν όσους δεν σταμάτησαν δευτερόλεπτο να τραγουδούν στο ρυθμό που έδινε το τύμπανο στην εξέδρα. Κόσμος και ομάδα έγιναν για λίγα δευτερόλεπτα «ένα», δίνοντας ραντεβού για τη επόμενη μπασκετική μάχη.
Η προσπάθεια που κάνει φέτος ο σύλλογος που ταυτίστηκε με την αθλητική παράδοση των γειτονιών της Αθήνας να επιστρέψει για τα καλά στη μπασκετική καθημερινότητα της χώρας, δεν μπορεί κανείς να προδικάσει πως θα εξελιχθεί. Όμως η «σπίθα» φαίνεται πως έχει ανάψει για τα καλά, αφήνοντας πίσω τις μεγάλες δυσκολίες του παρελθόντος.
Από τη σεζόν 2007-2008, όταν Σπόρτιγκ αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από την Α1 (θα επέστρεφε μετά από 17 χρόνια) παρότι είχε κερδίσει την άνοδο, το ανδρικό τμήμα γνώρισε διαδοχικούς υποβιβασμούς. Έκτοτε ξεκίνησε να διανύει τη χειρότερη περίοδο της ιστορίας του.
Ο σύλλογος «ναυαγούσε» εκπέμποντας ένα διαρκές SOS, κάπως σαν αυτό που περιγράφουν συμβολικά οι θρυλικοί The Police στο «Message in a Bottle», ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε το 1979 και ένα χρόνο αργότερα ερμήνευσαν μπροστά στο ελληνικό κοινό στο ιστορικό Κλειστό των Πατησίων, σε μια από τις πιο θρυλικές συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί εκεί.
Μετά από αρκετά χρόνια δυσκολιών το «μήνυμα» έφτασε στη στεριά και φαίνεται να βρήκε αποδέκτη. Στα 90 χρόνια από την ίδρυση του, ο Αθλητικός Όμιλος Σπόρτιγκ, που δημιούργησε μια ομάδα ανθρώπων που στην πλειονότητά τους ήταν Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη, μοιάζει έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή.
Για τους ανθρώπους που στηρίζουν σθεναρά την ομάδα και μισή ώρα μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα συνέχιζαν να τραγουδούν έξω απ’ το Κλειστό, ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη να μετράει αντίστροφα.