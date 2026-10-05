20 χρόνια η διαδρομή που μας ενώνει: φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και Ioannina Lake Run
Κάθε παράδοση, ξεκινά από ένα πρώτο βήμα. Κάθε θεσμός, είναι μια ιδέα που άντεξε στον χρόνο. Ένα project με ροή, που σταδιακά φτάνει προς την καθιέρωση.
Εδώ και 20 χρόνια, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ βρίσκεται δίπλα σε έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς της Ηπείρου, το Ioannina Lake Run, στηρίζοντας μια διοργάνωση που έχει καταφέρει να συνδέσει τον αθλητισμό με τον τόπο, τους ανθρώπους και την τοπική κοινωνία.
Από τα πρώτα του βήματα μέχρι και τη φετινή επετειακή διοργάνωση, το Ioannina Lake Run εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, με σημείο αναφοράς τη λίμνη Παμβώτιδα και τα Ιωάννινα. Σε αυτή τη διαδρομή των δύο δεκαετιών, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, με ισχυρούς δεσμούς με την Ήπειρο, παραμένει σταθερά παρόν, στηρίζοντας έναν θεσμό που εκφράζει αξίες όπως η συμμετοχή, η προσπάθεια και η σύνδεση με τον τόπο.Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες δρομείς και φίλοι του αθλητισμού, βρέθηκαν ξανά στα Ιωάννινα για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια Ioannina Lake Run, σε ένα επετειακό διήμερο γεμάτο ενέργεια και συγκίνηση.
20 χρόνια διαδρομές, 20 χρόνια κοινές στιγμές, 20 χρόνια σύνδεσης με έναν θεσμό που μεγάλωσε μαζί με την πόλη. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στο Ioannina Lake Run, στηρίζοντας με συνέπεια μια διοργάνωση που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής και κοινωνικής ζωής της Ηπείρου.
Γιατί κάποιες διαδρομές δεν μετρούν μόνο χιλιόμετρα. Μετρούν ανθρώπους, στιγμές και ιστορίες που μας ενώνουν.
Η διαδρομή που μας ενώνει
Με τους περισσότερους δρομείς από ποτέ, με την πόλη να κινείται για ένα ολόκληρο τριήμερο στον ρυθμό του και με τη διαδρομή γύρω από τη λίμνη να μετατρέπεται σε ένα αδιάκοπο fun zone, αθλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό έδωσαν το παρών σε έναν αγώνα θεσμό για κάθε φίλο του αθλητισμού.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τον κλασικό Γύρο Λίμνης 30 χλμ., το Δυναμικό Βάδισμα 30 χλμ., καθώς και αγώνες δρόμου 5 και 10 χλμ, ενώ εμπλουτίστηκε με παράλληλους αγώνες για παιδιά, οικογένειες και ΑμεΑ.
Η επέτειος, μάλιστα, συνοδεύτηκε από αριθμούς που επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Ioannina Lake Run.
Στον Γύρο Λίμνης των 30 χλμ. πήραν εκκίνηση 2920 δρομείς, 262 περισσότεροι από το 2025, ενώ μαζί με τους
124 συμμετέχοντες στο Δυναμικό Βάδισμα, συνολικά 3044 άνθρωποι βρέθηκαν στη διαδρομή γύρω από την Παμβώτιδα.
Στα 10 χλμ. πήραν εκκίνηση 1324 αθλητές, επίσης αυξημένοι κατά 182 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Ένα σύμβολο για την τοπική κοινωνία
Μέσα σε όλα αυτά, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ είχε δυναμική παρουσία, τόσο συμβολικά όσο και έμπρακτα.
Στην πλατεία Μαβίλη, που αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της επετειακής διοργάνωσης, το χαρακτηριστικό κόκκινο container ΒΙΚΟΣ ξεχώριζε ως ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς του event, υποδεχόμενο αθλητές και επισκέπτες. Παράλληλα, μέσα από ξεχωριστά activations, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ενίσχυσε τον παλμό της διοργάνωσης και πρόσθεσε ακόμη περισσότερη ενέργεια και εμπειρίες στη μεγάλη γιορτή των 20 χρόνων του Ioannina Lake Run.
Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει τον τόπο του
Το Ioannina Lake Run δεν θα είχε εξελιχθεί στο ορόσημο που αποτελεί σήμερα για τα Ιωάννινα χωρίς τους ανθρώπους, τους φορείς και τους σταθερούς υποστηρικτές που πίστεψαν στη διοργάνωση από την πρώτη στιγμή. Με τη συμμετοχή να καταγράφει πλέον διαδοχικά ρεκόρ, ο θεσμός έχει ξεπεράσει τα όρια μιας δρομικής διοργάνωσης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.
Σε αυτή τη διαδρομή, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ παραμένει σταθερά παρόν. Με διαχρονική στήριξη στον αθλητισμό και δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, βλέπει το Ioannina Lake Run ως μια ακόμη ευκαιρία να στηρίξει έμπρακτα τον τόπο με τον οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο.
20 χρόνια μετά, η διαδρομή συνεχίζει να μας ενώνει. Και το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνεχίζει να είναι κομμάτι της.
Ραντεβού στο επόμενο Ioannina Lake Run.