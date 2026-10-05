20 χρόνια η διαδρομή που μας ενώνει: φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και Ioannina Lake Run

Κάθε παράδοση, ξεκινά από ένα πρώτο βήμα. Κάθε θεσμός, είναι μια ιδέα που άντεξε στον χρόνο. Ένα project με ροή, που σταδιακά φτάνει προς την καθιέρωση.

Εδώ και 20 χρόνια, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ βρίσκεται δίπλα σε έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς της Ηπείρου, το Ioannina Lake Run, στηρίζοντας μια διοργάνωση που έχει καταφέρει να συνδέσει τον αθλητισμό με τον τόπο, τους ανθρώπους και την τοπική κοινωνία.

Από τα πρώτα του βήματα μέχρι και τη φετινή επετειακή διοργάνωση, το Ioannina Lake Run εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, με σημείο αναφοράς τη λίμνη Παμβώτιδα και τα Ιωάννινα. Σε αυτή τη διαδρομή των δύο δεκαετιών, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, με ισχυρούς δεσμούς με την Ήπειρο, παραμένει σταθερά παρόν, στηρίζοντας έναν θεσμό που εκφράζει αξίες όπως η συμμετοχή, η προσπάθεια και η σύνδεση με τον τόπο.Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες δρομείς και φίλοι του αθλητισμού, βρέθηκαν ξανά στα Ιωάννινα για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια Ioannina Lake Run, σε ένα επετειακό διήμερο γεμάτο ενέργεια και συγκίνηση.

20 χρόνια διαδρομές, 20 χρόνια κοινές στιγμές, 20 χρόνια σύνδεσης με έναν θεσμό που μεγάλωσε μαζί με την πόλη. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στο Ioannina Lake Run, στηρίζοντας με συνέπεια μια διοργάνωση που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής και κοινωνικής ζωής της Ηπείρου.

Γιατί κάποιες διαδρομές δεν μετρούν μόνο χιλιόμετρα. Μετρούν ανθρώπους, στιγμές και ιστορίες που μας ενώνουν.