«Αυτό που θα έλεγα είναι να έχω περισσότερη υπομονή»

Αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω όταν ήσουν 17 χρόνων -και όλοι είχαν πέσει πάνω σου- τι θα έλεγες στον νεαρό Στέφανο. Τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και ως ποδοσφαιριστή. Αν θα έκανες κάτι διαφορετικό....

«Το έχω σκεφτεί πολλές φορές... Αλλά δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω. Με τα εφόδια που είχα τότε και με τη βοήθεια που είχα τότε έκανα το καλύτερο. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ και το πώς συμπεριφέρονται στους νέους. Εγώ προσπάθησα με αυτά που είχα να κάνω το καλύτερο δυνατό. Αυτό που θα έλεγα είναι να έχω περισσότερη υπομονή, αλλά όταν είσαι 17 χρονών είναι και λογικό να μην έχεις υπομονή, οπότε νομίζω θα ήταν δύσκολο να άλλαζα κάτι».

Στέφανε μετά το ποδόσφαιρο τι θες να κάνεις;

«Έχω σκεφτεί κάποια πράγματα... αλλά ακόμα δεν είναι προτεραιότητα στο μυαλό μου. Αυτή τη στιγμή θέλω να παίξω όσα χρόνια αντέχω. Δεν με βιάζει ακόμα. Εγώ δεν έχω και την κάψα να γίνω προπονητής, θα έχω το χρόνο να ηρεμήσω να ξεκουραστώ και να πάρω μια απόφαση».

Δεν είναι και λίγοι οι ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους μετά, χωρίς να είναι το ποδόσφαιρο κομμάτι της. Εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία;

«Είναι σίγουρα δύσκολο, όταν έχεις μάθει έτσι ολόκληρη τη ζωή σου και ξαφνικά αυτό κόβεται. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, ψυχολογικά κυρίως. Είναι κάτι που θέλει αρκετή δουλειά με τον εαυτό σου και σίγουρα όλο τον πρώτο καιρό και με ανθρώπους που έχω μιλήσει όλοι στην αρχή νιώθουνε περίεργα. Είναι τι δουλειά έχεις κάνει εσύ με τον εαυτό σου, πόσο σε έχει γεμίσει και πόσο σε έχει κουράσει το ποδόσφαιρο. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, σίγουρα όμως ένα στάδιο πένθους θα το περάσει κάθε ποδοσφαιριστής».

Μίλησες πριν για την ψυχολογία κάθε αθλητή, ίσως παλαιότερα τα θέματα ψυχικής υγείας αποτελούσαν ταμπού. Πλέον έχει μπει στη ζωή των αθλητών και ο ψυχολόγος. Εσύ έχεις κάποιον ειδικό; Έχεις νιώσει ποτέ την ανάγκη να μιλήσεις;

«Εγώ κάνω ψυχοθεραπεία τα τελευταία οκτώ χρόνια. Οπότε είναι κάτι που θεωρώ απαραίτητο για τον κάθε άνθρωπο. Ο καθένας έχει τα δικά του βιώματα και διαχειρίζεται καταστάσεις διαφορετικά. Όπως είπα και πριν εμένα οι καταστάσεις που ήρθαν με έκαναν έναν καλύτερο Στέφανο για το μέλλον. Επίσης πρέπει να είσαι τυχερός για να βρεις έναν σωστό άνθρωπο σε αυτό το κομμάτι».

Θεωρείς ότι η πίεση που δέχονται τα παιδιά σήμερα με τα Social Media, τα οποία είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, είναι διαφορετική από όταν ήσουν εσύ στα πρώτα βήματά σου...

«Σίγουρα υπάρχει περισσότερη προβολή σήμερα στα Social Media, αλλά είναι κάτι που νομίζω είναι διαχειρίσιμο. Σίγουρα υπάρχει η λογική στην Ελλάδα να ανεβάσουμε κάτι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή εύκολα αποθεώνουμε και εύκολα κατακρίνουμε κάποιον. Αλλά γενικά πιστεύω ότι υπάρχει μια έκθεση παραπάνω σήμερα, όλα πλέον τα βλέπουμε σε κλάσματα δευτερολέπτων. Οπότε ναι όλες αυτές οι συνθήκες, κάνουν πιο δύσκολα να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις. Το καλύτερο για μένα είναι να απέχεις όσο περισσότερο γίνεται».

Εσύ ξεκινώντας αυτή τη διαδρομή στο ποδόσφαιρο, φανταζόσουν όλα αυτά που θα έρθουν;

«Νομίζω ναι, τα φανταζόμουν γιατί ήμουν πολύ σίγουρος για μένα. Δεν ξέρω γιατί, το είχα από πολύ μικρός αυτό και νομίζω ότι και μέσα στην Παιανία που μεγαλώσαμε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και συνέχεια κερδίζαμε, γενικά ήρθαν αρκετά γρήγορα για εμένα. Έκανα 17 χρόνων το ντεμπούτο μου, από 13 ήμουν στην πρώτη ομάδα. Οπότε είχαμε μάθει τη νοοτροπία του νικητή, είχαμε μάθει να έρχονται όλα εύκολα και γρήγορα. Αυτό ήταν και κάτι που μετά σαν Στέφανος, ήταν δύσκολο να το αντιμετωπίσω μετά. Το να καταφέρω μετά τις δύσκολες στιγμές που ήρθαν να τις αντιμετωπίζω, γιατί μέχρι κάποια ηλικία θεωρούσα δεδομένα κάποια πράγματα. Δεν είχαν έρθει αρκετές δυσκολίες στην ποδοσφαιρική μου ζωή μου, μέχρι 21-22 χρονών. Οπότε ήταν το άλλο άκρο το δικό μου, νόμιζα ότι ποτέ δεν θα υπάρχει κάτι αρνητικό».

Αυτές οι δυσκολίες θεωρείς ότι σε άλλαξαν ως άνθρωπο;

«Σίγουρα ναι και τις θεωρώ μεγάλη ευλογία αυτές τις δυσκολίες γιατί με έκαναν αυτό που είμαι σίγουρα και δεν θα γυρνούσα πίσω να αλλάξει κάτι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και δεν είμαι από αυτούς που θα ακούσεις να λένε ''Ναι είχα το ταλέντο να κάνω πολλά περισσότερα''. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα όσα έχω καταφέρει, πολύ περήφανος. Σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να έρθουν διαφορετικά. Αλλά για κάποια πράγματα έγιναν έτσι, μπορεί να μην κερδίσαμε στο ποδόσφαιρο το κάτι παραπάνω σύμφωνα με το ταλέντο μας αλλά η ζωή μου τα έδωσε αλλού. Σε επίπεδο οικογένειας».

Αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό...

«Για μένα ναι».

Πες μας περισσότερα για το πόσο σημαντικό είναι τελικά για έναν άνθρωπο που είναι επαγγελματίας αθλητής. Ο οποίος δεν έχει ένα σταθερό περιβάλλον.....

«Εγώ με τη γυναίκα μου ήμασταν χρόνια μαζί. Η Μιρκέτα ήταν πάντα εκεί για μένα, ήταν το στήριγμά μου. Είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Ό,τι και να πω για αυτή είναι λίγο, δεν θέλω να μακρηγορήσω και να λέω πολλά. Είναι ένας απίστευτος χαρακτήρας. Καταρχήν δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο που είναι και από τα πιο σημαντικά. Γιατί δεν γυρνάω σπίτι και μιλάμε συνέχεια για αυτό. Δεν ασχολείται με το τι λέει ο ένας και ο άλλος. Είναι ένας άνθρωπος που με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Έχει αφήσει πράγματα πίσω για να είναι δίπλα μου, έχει κάνει πράγματα μισά για να είναι δίπλα μου. Είμαι ευγνώμων και είμαι πάρα πολύ τυχερός. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να έχεις βρει έναν άνθρωπο και πορευτεί μαζί του».

Έχεις πλέον ένα παιδί. Βλέπουμε ότι πολλά παιδιά ακολουθούν τα χνάρια των γονιών τους. Εσύ έχοντας ζήσει όλα αυτά ως επαγγελματίας θα ήσουν υπέρ στο να ασχοληθεί με αυτό;

«Θα ήθελα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα. Τα αποδυτήρια, η τριβή με τους συναθλητές σου, ο πρωταθλητισμός. Θα ήθελα να του αρέσει και να ασχοληθεί με ό,τι του αρέσει. Όχι απαραίτητα ποδόσφαιρο. Αν είναι η μπάλα αυτή που του αρέσει, θα χαρώ επειδή θα μπορώ να τον βοηθήσω παραπάνω με όσα έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ αλλά όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους πρώτα να είναι υγιή».

Μίλησες πριν για αυτοπεποίθηση, βασικό στοιχείο για έναν τερματοφύλακα. Μια θέση που κατά πολλούς είναι η πιο δύσκολη στο γήπεδο. Εσύ, ως Στέφανος, που είσαι ένας πολύ έμπειρος τερματοφύλακας, αρχικά συμφωνείς με αυτή την άποψη. Επίσης εσύ τι πιστεύεις ότι θα κάνει έναν τερματοφύλακα να ξεχωρίσει;

«Θεωρώ ότι η θέση του τερματοφύλακα, ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι αν όχι η πιο δύσκολη, από τις πιο δύσκολες θέσεις. Γιατί πρέπει να είσαι καλός με τα πόδια, καλός με τα χέρια, καλός στον αέρα, καλός στις επεμβάσεις, καλός στο ένας εναντίον ενός, έχει πάρα πολλές πτυχές. Είναι επίσης μια θέση που κρίνεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις. Που είναι δική σου ευθύνη και που όχι δηλαδή. Γενικά είναι μια μπερδεμένη θέση που κρίνεται πολύ έντονα και πολύ σκληρά κάποιες φορές».