Τα αδέρφια Χανδρινού στο Gazzetta: «Περήφανοι για την χρονιά που πέρασε, θέλουμε το καλύτερο με την Εθνική»

Το 2026 θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην οικογένεια Χανδρινού. Δύο αδέρφια από την Καλαμάτα, δύο διαφορετικές χώρες, δύο διαφορετικές διαδρομές, αλλά στο τέλος η ίδια κατάληξη, ένα νταμπλ για τον καθένα.

Συνέντευξη στους Φώτη Καρακούση, Χριστίνα Κατσαμούρη

Ο Άρης με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, ο Σπύρος με τη HAOK Mladost στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και μια χρονιά που δύσκολα θα μπορούσε να γραφτεί καλύτερα. Κι όμως, όταν τους ρωτάς τι σημαίνει αυτό το «διπλό» νταμπλ, η απάντηση δεν έρχεται μέσα από αριθμούς ή τρόπαια. Έρχεται μέσα από τη σχέση τους. «Το νταμπλ σημαίνει πολλά και τίποτα για την οικογένειά μας», λέει ο Άρης. «Είμαστε μία οικογένεια. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον αδερφό μου, για αυτό το κατόρθωμα που έκανε».

Ο Σπύρος χαμογελά και συμπληρώνει. Γιατί στην περίπτωσή τους η επιτυχία του ενός δεν ήταν ποτέ εντελώς προσωπική υπόθεση. «Είναι κάτι που, σαν αδέρφια, έχουμε ονειρευτεί και μαζί. Το να παίξουμε μαζί, αλλά και το να ανεβαίνουμε και να κατακτάμε τρόπαια μαζί, και να το κάνουμε σε διάφορες χώρες τελείως διαφορετικές».

Η υπερηφάνεια, πάντως, έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο ένας μιλά για τον άλλον και σχεδόν ξεχνά να μιλήσει για τον εαυτό του. Ο Άρης, μάλιστα, το λέει ξεκάθαρα: «Είμαι περήφανος για τον αδερφό μου οπως και για εμένα». Και ο Σπύρος ανταποδίδει. Ίσως γιατί ξέρει καλύτερα από τον καθένα πόση δουλειά, πόσες θυσίες και πόσες δύσκολες στιγμές κρύβονται πίσω από μια κατάκτηση. Για να καταλάβεις, όμως, τι σημαίνουν πραγματικά όλα αυτά για τους δύο τους, πρέπει να γυρίσεις αρκετά χρόνια πίσω. Πριν από τα μεγάλα γήπεδα, τις μεταγραφές, τις ευρωπαϊκές εμπειρίες και τις Εθνικές ομάδες, υπήρχε η Καλαμάτα. Εκεί όπου δύο παιδιά έπαιζαν μαζί και, χωρίς να το γνωρίζουν ακόμη, έβαζαν τα πρώτα θεμέλια μιας κοινής διαδρομής.

Η πρώτη τους ανάμνηση από το βόλεϊ δεν είναι από κάποιο κλειστό γήπεδο. Είναι από την άμμο. Ένα beach bar στην Καλαμάτα, οι γονείς και οι θείοι τους γύρω και εκείνοι με μια μπάλα στα χέρια. «Νομίζω είναι το beach volley», θυμάται ο Άρης. «Υπάρχει μια φωτογραφία στο σπίτι που είμαστε μαζί. Νομίζω αυτή είναι η πρώτη ανάμνηση».

Από εκείνη την εικόνα μέχρι το σημείο που βρίσκονται σήμερα μεσολάβησαν αμέτρητες προπονήσεις και αγώνες. Αν υπάρχει όμως μία στιγμή που τους έκανε να πιστέψουν πραγματικά ότι μπορούν να προχωρήσουν, αυτή ήρθε ξανά στην άμμο. Ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ17 στο beach volley.

«Εκεί είπα ότι όντως είμαστε, εντός εισαγωγικών, καλοί σε αυτό το άθλημα», λέει ο Άρης. Δεν ήταν μόνο η κατάκτηση του τίτλου. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. «Δεν ήμασταν φαβορί καταρχάς. Αντιμετωπίσαμε πολλές αντίξοες συνθήκες γενικά εκεί».

Για τον Σπύρο, όμως, μια άλλη στιγμή έχει μείνει πιο έντονα χαραγμένη στη μνήμη. Η Ρώμη. Ένα τουρνουά beach volley, ένας αγώνας που πλησίαζε και ένας πυρετός που είχε φτάσει τους 40 βαθμούς.

Ο Άρης μέσα στη νύχτα έτρεχε να βρει φάρμακα και ό,τι άλλο χρειαζόταν ο αδερφός του. Την επόμενη ημέρα μπήκαν στο γήπεδο. «Είχα 40 πυρετό και ήμασταν σε φάση να παίξουμε ή να μην παίξουμε», θυμάται ο Σπύρος. Έπαιξαν όμως και κέρδισαν. «Κάθε στιγμή με τον Άρη και γενικά με το βόλεϊ είναι σημαντική», λέει ο Σπύρος. «Είμαστε μαζί στο αθλημα αυτό σαν ομάδα, εδώ και 16 χρόνια. Έχουμε μια πορεία προς την επιτυχία μαζί».

Κάποια στιγμή, ωστόσο, ήρθε και ο χωρισμός. Ο Μίλωνας ήταν το σημείο στο οποίο οι δρόμοι τους άρχισαν να παίρνουν διαφορετική κατεύθυνση. Το επαγγελματικό βόλεϊ τους οδήγησε σε διαφορετικές ομάδες και, τελικά, σε διαφορετικές χώρες. Ο Άρης δεν κρύβει ότι τον στεναχώρησε. «Ο Σπύρος σαν παίκτης μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή με βολεύει πάρα πολύ σαν παίκτης και μου έλειψε πολύ όταν έφυγε». Η χημεία τους μέσα στο γήπεδο ήταν κάτι που δύσκολα αντικαθίσταται.

Για τον Σπύρο, αυτό που του έλειψε περισσότερο ήταν ο κολλητός του στο γήπεδο. «Δεν ένιωσα πως θα χαθεί η σύνδεσή μας. Απλά μου έλειψε η παρουσία του στο γήπεδο, η ενέργειά του». Για χρόνια είχαν μάθει να συνεννοούνται χωρίς λέξεις. Ένα βλέμμα, μια κίνηση, μια τοποθέτηση στο γήπεδο αρκούσαν. «Ήξερα τι θέλει, ήξερε τι θέλω, ήξερα τι θα κάνει», εξηγεί ο Σπύρος.

Οι δρόμοι τους μπορεί να χωρίστηκαν στους συλλόγους, όμως υπάρχει ένας χώρος στον οποίο συνεχίζουν να συναντιούνται κάθε καλοκαίρι, η Εθνική ομάδα. Εκεί, τα δύο αδέρφια ξαναγίνονται συμπαίκτες. Και μαζί με την αγωνιστική συνεργασία επιστρέφει και κάτι από την παλιά τους καθημερινότητα.

«Το ότι βλέπω τον Άρη και συνεργαζόμαστε, προς το παρόν μόνο τα καλοκαίρια, πέρα από το ότι εμένα μου δίνει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα, γιατί είναι αδερφός μου, είναι και ο καλύτερός μου φίλος», λέει ο Σπύρος. «Δεν είναι μόνο ο αδερφός μου, αλλά είναι παράλληλα και συμπαίκτης μου».

Και κάπου εδώ επιστρέφει ξανά εκείνο το όνειρο που υπήρχε από όταν ήταν μικροί, να παίξουν μαζί. Όχι μόνο για ένα καλοκαίρι στην Εθνική, αλλά για μια ολόκληρη σεζόν. Να φορέσουν ξανά την ίδια φανέλα, να μοιραστούν ξανά το ίδιο γήπεδο και, γιατί όχι, να σηκώσουν μαζί ένα τρόπαιο.

Δεν έχουν αποφασίσει αν αυτό θα συμβεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ξέρουν όμως ότι το θέλουν. «Είναι ένα όνειρο να ξαναζήσουμε και να κάνουμε επιτυχίες μαζί», λέει ο Σπύρος. Και ο Άρης συμφωνεί. Πρώτα με την Εθνική, όπου ήδη συμβαίνει, και κάποια στιγμή και σε έναν σύλλογο. «Σε ένα σωματείο, θα ήθελα να παίξουμε αρκετά χρόνια μαζί».