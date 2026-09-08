Από αγώνες δρόμου μέχρι ποδηλασία και σκι: Πώς η νέα γενιά συσκευών της Huawei αλλάζει τον κόσμο των σπορ

HUAWEI WATCH GT 7 Pro: Το απόλυτο αθλητικό flagship

Δοκιμάζοντας τις συσκευές αμέσως μετά το Keynote στο Μόναχο, η σειρά GT 7 έκλεψε την παράσταση. Το WATCH GT 7 Pro αποτελεί την κορυφαία πρόταση, ξεχωρίζοντας για την κάσα από κράμα τιτανίου, τη nano-tech κεραμική στεφάνη, το γυαλί ζαφειριού και τον νέο ιμάντα EasyCross strap για μέγιστη άνεση.

Αντέχει στις πιο σκληρές συνθήκες σε σκι, ποδηλασία, τρέξιμο, κολύμβηση και δεκάδες ακόμη αθλήματα, προσφέροντας παράλληλα εντυπωσιακή αυτονομία μπαταρίας που φτάνει μέχρι και τις 21 ημέρες τυπικής χρήσης. Οι νέες λειτουργίες ανίχνευσης στροφών και τα G-force analytics από τον καρπό φέρνουν δεδομένα επαγγελματικού επιπέδου σε κάθε υπαίθρια δραστηριότητα.

Δίπλα του, το HUAWEI WATCH GT 7 αποδεικνύει ότι η premium αθλητική τεχνολογία μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με το καθημερινό στυλ. Διαθέσιμο σε εκδόσεις 46 mm και 41 mm, προσφέρει όλη την ισχύ των νέων αλγορίθμων προπόνησης και παρακολούθησης υγείας της Huawei σε ένα πιο ευέλικτο και κομψό πακέτο, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν υψηλή αθλητική ακρίβεια στην καθημερινότητά τους.

HUAWEI WATCH 6 Series: Η μεγάλη επιστροφή

Η σειρά WATCH 6 επιστρέφει δυναμικά μετά από έναν χρόνο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη flagship εμπειρία, με ελαφρύ σχεδιασμό και premium φινίρισμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο επαναστατικός αισθητήρας X-Tap (PPG 12 κανάλια), ο οποίος προσφέρει διπλάσια ταχύτητα απόκρισης στις μετρήσεις. Παράλληλα, η σειρά υποστηρίζει ανεξάρτητες κλήσεις, πλοήγηση και ανέπαφες πληρωμές, ενώ οι λειτουργίες Health Glance, Health Insights και Healthy Living κάνουν την προληπτική παρακολούθηση της υγείας πιο άμεση από ποτέ.

HUAWEI WATCH D3: Τομή στην προληπτική υγεία

Η πιο εντυπωσιακή εξέλιξη στον τομέα της υγείας ήρθε με το WATCH D3. Έχοντας εξασφαλίσει επίσημη ευρωπαϊκή ιατρική πιστοποίηση CE-MDR, επιτρέπει την ακριβή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης απευθείας από τον καρπό.

Υποστηρίζει πλέον μετρήσεις πριν και μετά την άσκηση, έξυπνες υπενθυμίσεις και πλήρη περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πίεσης (ABPM), προσφέροντας ιατρικού επιπέδου δεδομένα και μετατρέποντας το smartwatch σε ένα πραγματικό εργαλείο πρόληψης.

HUAWEI nova 16s: Πορτραίτα που κλέβουν τις εντυπώσεις

Στην κατηγορία των smartphones, το nova 16s ήταν η ευχάριστη έκπληξη του event. Ενσωματώνοντας προηγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και αναβαθμισμένο σύστημα φακών, τα πορτραίτα που βγάζει η κάμερά του είναι απλά «το κάτι άλλο».

Αποδίδει εκπληκτική λεπτομέρεια, φυσική υφή δέρματος και εξαιρετικό βάθος πεδίου, διατηρώντας κορυφαία καθαρότητα ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

HUAWEI MatePad Pro 12" & FreeBuds Neo: Φορητότητα, ήχος και απόλυτη συμβατότητα

Το νέο MatePad Pro 12" επαναορίζει την παραγωγικότητα. Με απίστευτο πάχος μόλις 4,7 χιλιοστά και βάρος 454 γραμμάρια, διαθέτει εύκαμπτη οθόνη OLED PaperMatte 12 ιντσών που εξαλείφει τις αντανακλάσεις.

Με δυνατότητες AI για βελτίωση χειρόγραφων σημειώσεων και air gestures για τη γραφίδα, αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για ανάλυση δεδομένων και εργασία στο πεδίο.

Την εμπειρία συμπληρώνουν τα νέα ακουστικά FreeBuds Neo, προσφέροντας καθηλωτικό ήχο και προηγμένο σύστημα Adaptive Noise Cancellation (ANC) που μειώνει το θόρυβο έως και 30 dB.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα ολόκληρου του οικοσυστήματος -τόσο των νέων smartwatches (WATCH GT 7, WATCH 6, WATCH D3) όσο και των ακουστικών FreeBuds Neo- είναι ότι διατηρούν απόλυτη και απρόσκοπτη συμβατότητα με συσκευές Android αλλά και iOS (iPhone), επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες να απολαμβάνουν τις προηγμένες λειτουργίες τους χωρίς περιορισμούς.

Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Οι νέες συσκευές που παρουσιάστηκαν στο Μόναχο θα είναι διαθέσιμες σύντομα και στην ελληνική αγορά (εκτός από το nova 16s). Οι ακριβείς ημερομηνίες κυκλοφορίας και οι τιμές στα ελληνικά καταστήματα αναμένεται να ανακοινωθούν πολύ σύντομα από την εταιρεία, οπότε μείνετε συντονισμένοι!