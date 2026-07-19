Κυρίαρχη Ισπανία με άμυνα γρανίτη

Το ταξίδι βέβαια της Ισπανίας μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν ξεκίνησε και με τις καλύτερες υποσχέσεις. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε κόλλησε στο 0-0 στην πρεμιέρα της απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, στη μεγάλη έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής. Πολλοί σε εκείνο το σημείο έσπευσαν να την ξεγράψουν, όμως η Ρόχα αναρριχήθηκε υπόκωφα έως τις κορυφές του τουρνουά.

Αφού κατέλαβε την πρωτιά του ομίλου με απανωτές νίκες απέναντι σε Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, στη φάση των «32» ακολούθησε μια άνετη νίκη με 3-0 επί της Αυστρίας που χάρισε ένα εισιτήριο για τη φάση των «16». Εκεί βρέθηκε στο δρόμο της η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, την οποία λύγισε με 1-0 χάρη σε γκολ του Μικέλ Μερίνο στις καθυστερήσεις. Ο μέσος της Άρσεναλ ήταν ο πρωταγωνιστής και στον αγώνα με το Βέλγιο, όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ με 2-1, στο πρώτο και μοναδικό ματς όπου η Ρόχα δέχθηκε γκολ στο τέρμα της!

Για τη φάση των ημιτελικών η μοίρα την έφερε αντιμέτωπη με τη Γαλλία, με τους Ισπανούς να καταγράφουν την πιο εντυπωσιακή τους εμφάνιση. Χάρη σε τρομερή κυκλοφορία, σωστές αποστάσεις και εγκεφαλικό ποδόσφαιρο έπαιξαν.... κορόιδο απέναντι στους Τρικολόρ και με το άνετο 2-0 προκρίθηκαν στον τελικό του Μουντιάλ, με μόλις ένα γκολ παθητικό!