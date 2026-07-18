Το καλοκαίρι του 2023, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να διεκδικήσει θέση στο ροτέισον της πρώτης ομάδας, ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο τον άφησε εκτός δράσης για ολόκληρη τη σεζόν. Συγκεκριμένα, στα μέσα της προετοιμασίας, ο Γιόελ αποχώρησε από την προπόνηση με έντονους πόνους και τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν στις εξετάσεις.

Στα 18 του, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός είχε υποστεί ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και του πλάγιου μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο. Μία εξέλιξη που κατέρρευσε τα όνειρα του νεαρού ποδοσφαιριστή αλλά μέσα του, όλο αυτό λειτούργησε τελείως διαφορετικά.

Όχι απλώς δεν τον... έριξε αλλά τον εξέλιξε ακόμα περισσότερο στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του.

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός έκανε τον νεαρό Γιόελ να καταλάβει την αστάθεια που έχει ο χώρο του ποδοσφαίρου και πως από τη μία στιγμή στην άλλη, όλα μπορούν να χαθούν. Ξεκίνησε να δίνει περισσότερη βάση σε πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι όπως η διατροφή, ο σωστός ύπνος και η αναβάθμιση της φυσικής του κατάστασης.

🎶 Niño, dulce niñoooo 🎶



El delantero andaluz pone la media docena de goles después de un jugadón de Joel Roca.



🇨🇾 0-6 🇪🇸 | 74'



📺 @teledeporte#U21EURO | #NuestraBase pic.twitter.com/r6Sfttw32q — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 27, 2026

Άρχισε να βλέπει αγώνες προκειμένου να μάθει πως να διαβάζει τον αντίπαλο. Να τους μελετά, να τους διαχωρίζει, να καταλαβαίνει περισσότερο το τακτικό σκέλος και να μην επαναπαύεται μόνο στο ταλέντο του. Όλα αυτά, έδεσαν αρμονικά με τον δανεισμό του στη Μιράντες όταν επέστρεψε στο 100%.

Στη Τζιρόνα πίστευαν πολύ στο ταλέντο του και θεωρούσαν ότι είναι θέμα χρόνου στην ομάδα της Β' κατηγορίας να δείξει το ποιος είναι. Εκεί όμως, έπεσε και στα χέρια του Αλέσιο Λίσι που πλέον είναι στην άκρη του πάγκου στον ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός προπονητής πήρε από το... χεράκι τον Ρόκα και όχι μόνο τον επανέφερε στην κατάσταση που ήταν αλλά τον «έπλασε» και τον έμαθε πειθαρχία, αμυντικό ρυθμό, προσανατολισμό στον αγωνιστικό χώρο, απέκτησε μυϊκή μάζα και προσαρμόστηκε στο να παίζει ως δεύτερος επιθετικός πέρα από εξτρέμ.

Στο αγωνιστικό σκέλος, με τη φανέλα της Μιραντές αγωνίστηκε σε 43 επίσημα παιχνίδια, σημείωσε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, αποτελώντας βασικό κομμάτι μιας ομάδας που έφτασε πολύ κοντά στην άνοδο.