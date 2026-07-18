Ολυμπιακός: Ο Γιόελ Ρόκα έμαθε να μην κινείται σε ευθεία γραμμή
«Άνθιση» στη Λα Μασία, καθιέρωση στη Τζιρόνα και μία... ανάσα από την πρώτη ομάδα. Τότε όλα «έσβησαν» μπροστά στον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το καλοκαίρι του 2023 και ξαφνικά η προσμονή μετατράπηκε σε άγχος για το μέλλον.
Ωστόσο ο ίδιος δεν το έβαλε κάτω. Επέστρεψε ακόμα πιο δυνατός. Πιο ώριμος και μέσα από τον δανεισμό του στη Μιράντες και υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι, εμφανίστηκε στην προετοιμασία της Τζιρόνα το περασμένο καλοκαίρι έτοιμος για να αρπάξει την ευκαιρία.
Αποτέλεσμα; Να ολοκληρώσει τη σεζόν με γεμάτες παρουσίες στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας και να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου.
Το Gazzetta εκμεταλλεύεται την επένδυση του Ολυμπιακού με την περίπτωση του 21χρονου μεσοεπιθετικού και σας τον... συστήνει μέσα από τις δυσκολίες που έχει περάσει μέχρι στιγμής.
Ο λόγος που δεν έμεινε στη Λα Μασία
Γεννημένος στις 7 Ιουνίου 2005 στο Ριπολές της Καταλονίας, κοντά στα γαλλικά σύνορα, ο Ρόκα δεν μεγάλωσε με τη λάμψη των μεγάλων αστικών κέντρων. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα της πόλης του, τη Καμπροντόν και από νεαρή ηλικία είχε δείξει τα πρώτα δείγματα γραφής του.
Οι γονείς του από την άλλη δεν είχαν ιδέα από το άθλημα καθώς ο πατέρας του διαχειριζόταν ένα κέντρο με κηπουρική για άτομα με ειδικές ανάγκες ενώ η μητέρα του ήταν δημόσιος υπάλληλος στην πόλη Φίγκερες όπου υπάρχει και το σπουδαίου μουσείου του καλλιτέχνη Σαλβατόρε Νταλί.
Ο μικρός Γιόελ, όταν έφτασε στην ηλικία των 11 ετών, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους σκάουτ της Μπαρτσελόνα σε ένα τοπικό τουρνουά (ουκ ολίγες φορές, ομάδες γύρω από τη Βαρκελώνη αντιμετώπιζαν τους μπλαουγκράνα) με αποτέλεσμα να ενταχθεί άμεσα στη Λα Μασία όπου έμεινε για τέσσερα χρόνια.
Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε αφού δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στα δεδομένα της πόλης και στους εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς ζωής από αυτούς που είχε συνηθίσει στο ήσυχο μέρος της γενέτειρας του. Κάπως έτσι, στα 13 με 14 έτη ζωής αποφασίζει να φύγει από τη κορυφαία ακαδημία του κόσμου και να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη.
¡QUÉ DEFINICIÓN DE JOEL ROCA 🇪🇸(2005)!— Football Report (@FootballReprt) August 20, 2025
¡QUÉ JUGADA DE VIKTOR TSYGANKOV!pic.twitter.com/sa34f6LR4E
Ο καταλυτικός ρόλος του Σέρτζι Μόρα, η αδερφή του και η ραγδαία εξέλιξη στη Τζιρόνα
Μόλις έγινε γνωστό ότι ο 14χρονος Ρόκα αναζητά ακαδημία για να συνεχίσει την εξέλιξη του, οι μηχανισμοί της Τζιρόνα πήραν αμέσως μπροστά. Ο προπονητής των Νέων του ισπανικού συλλόγου, Σέρτζι Μόρα, ανέλαβε δράση και έχοντας πλάι του τον διευθυντή της ακαδημίας, Άλμπερτ Σίρια, έπεισαν τον ποδοσφαιριστή να επιλέξει τη Τζιρόνα.
Την ίδια στιγμή, το κλαμπ παραχώρησε ένα διαμέρισμα στον νεαρό, το οποίο μοιραζόταν με τη μεγάλη του αδερφή, Ματίλντα.
Μέχρι 17 έμενε μαζί της, με την οποία έδεσαν και πλέον αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής του. Μάλιστα έχει αναφέρει ότι τον βοήθησε με τη σειρά της στην εξέλιξη του και στο πόσο συγκεντρωμένος έμενε στα ποδοσφαιρικά του καθήκοντα.
💥 ¡𝙂𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙇!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 9, 2025
Joel Roca firma el primero de la tarde tras la galopada de Mayenda y el buen pase de Fer López.
🇽🇰 0-1 🇪🇸 | 10'
📺 @teledeporte#U21EURO | #NuestraBase pic.twitter.com/UreWgvljVv
Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τη ραγδαία άνοδο που είχε ως έφηβος. Για αυτό και στα 17 του έφτασε να χτυπά την πόρτα της πρώτης ομάδας και να ετοιμάζεται για την πρώτη του προετοιμασία με τους άνδρες.
Από το κλαμπ υπήρχε ένα μεγάλο πρότζεκτ γύρω από το όνομα του. Στις μικρές εθνικές της Ισπανίας ήταν σαρωτικός, ειδικά με την Κ17 όπου μέτρησε έξι γκολ σε δέκα παιχνίδια ενώ ήταν ενεργό μέλος και στην Κ18 και στην Κ19 και στην Κ21 μετέπειτα.
Ο σοβαρός τραυματισμός που τον «άλλαξε» και η επιστροφή στα χέρια του Αλέσιο Λίσι
Το καλοκαίρι του 2023, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να διεκδικήσει θέση στο ροτέισον της πρώτης ομάδας, ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο τον άφησε εκτός δράσης για ολόκληρη τη σεζόν. Συγκεκριμένα, στα μέσα της προετοιμασίας, ο Γιόελ αποχώρησε από την προπόνηση με έντονους πόνους και τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν στις εξετάσεις.
Στα 18 του, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός είχε υποστεί ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και του πλάγιου μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο. Μία εξέλιξη που κατέρρευσε τα όνειρα του νεαρού ποδοσφαιριστή αλλά μέσα του, όλο αυτό λειτούργησε τελείως διαφορετικά.
Όχι απλώς δεν τον... έριξε αλλά τον εξέλιξε ακόμα περισσότερο στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του.
Ο συγκεκριμένος τραυματισμός έκανε τον νεαρό Γιόελ να καταλάβει την αστάθεια που έχει ο χώρο του ποδοσφαίρου και πως από τη μία στιγμή στην άλλη, όλα μπορούν να χαθούν. Ξεκίνησε να δίνει περισσότερη βάση σε πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι όπως η διατροφή, ο σωστός ύπνος και η αναβάθμιση της φυσικής του κατάστασης.
🎶 Niño, dulce niñoooo 🎶— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 27, 2026
El delantero andaluz pone la media docena de goles después de un jugadón de Joel Roca.
🇨🇾 0-6 🇪🇸 | 74'
📺 @teledeporte#U21EURO | #NuestraBase pic.twitter.com/r6Sfttw32q
Άρχισε να βλέπει αγώνες προκειμένου να μάθει πως να διαβάζει τον αντίπαλο. Να τους μελετά, να τους διαχωρίζει, να καταλαβαίνει περισσότερο το τακτικό σκέλος και να μην επαναπαύεται μόνο στο ταλέντο του. Όλα αυτά, έδεσαν αρμονικά με τον δανεισμό του στη Μιράντες όταν επέστρεψε στο 100%.
Στη Τζιρόνα πίστευαν πολύ στο ταλέντο του και θεωρούσαν ότι είναι θέμα χρόνου στην ομάδα της Β' κατηγορίας να δείξει το ποιος είναι. Εκεί όμως, έπεσε και στα χέρια του Αλέσιο Λίσι που πλέον είναι στην άκρη του πάγκου στον ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός προπονητής πήρε από το... χεράκι τον Ρόκα και όχι μόνο τον επανέφερε στην κατάσταση που ήταν αλλά τον «έπλασε» και τον έμαθε πειθαρχία, αμυντικό ρυθμό, προσανατολισμό στον αγωνιστικό χώρο, απέκτησε μυϊκή μάζα και προσαρμόστηκε στο να παίζει ως δεύτερος επιθετικός πέρα από εξτρέμ.
Στο αγωνιστικό σκέλος, με τη φανέλα της Μιραντές αγωνίστηκε σε 43 επίσημα παιχνίδια, σημείωσε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, αποτελώντας βασικό κομμάτι μιας ομάδας που έφτασε πολύ κοντά στην άνοδο.
Απέναντι στη Γουλβς φώναξε στον Μίτσελ ότι είναι... παρών
Το περασμένο καλοκαίρι, στη θερινή προετοιμασία, οι παίκτες της Τζιρόνα βρέθηκαν μπροστά σε μία έκπληξη καθώς είδαν ξανά τον Γιόελ Ρόκα με τα προπονητικά του κλαμπ. Ωστόσο η ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, ήταν η απίστευτη εξέλιξη και ανάπτυξη του 21χρονου εξτρέμ. Άλλος παίκτης.
Έφυγε ως ένα παιδί που ψάχνει τα πατήματά του μετά τον χιαστό και επέστρεψε ως... άνδρας με ταπεραμέντο και φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Ο Μίτσελ του έδωσε την ευκαιρία και εκείνος την άρπαξε από τα μαλλιά κερδίζοντας επάξια μία θέση στο ρόστερ της σεζόν ενώ ανανέωσε και το συμβόλαιο του με τον ισπανικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Ήταν μια επιβράβευση όχι μόνο για την αγωνιστική του πρόοδο, αλλά και για τον χαρακτήρα που επέδειξε στις δύσκολες στιγμές.
No ens cansem de veure'l... 🚀 pic.twitter.com/6G9sy4Jt62— Girona FC (@GironaFC) August 4, 2025
Η σεζόν 2025-26 ήταν εκείνη που τον καθιέρωσε οριστικά στο υψηλότερο επίπεδο. Μέχρι την άνοιξη του 2026 είχε καταγράψει 28 συμμετοχές στη La Liga, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ, ενώ αποτέλεσε μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις του Μίτσελ στις πτέρυγες της επίθεσης. Δεν ήταν πάντα βασικός. Συχνά ερχόταν από τον πάγκο. Όμως κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο, έδινε ενέργεια, ένταση και απρόβλεπτο στοιχείο στο παιχνίδι της Τζιρόνα.
Ωστόσο για να έρθουν όλα αυτά, χρειάστηκε να εντυπωσιάσει σε ένα συγκεκριμένο φιλικό. Αυτό κόντρα στην αγγλική Γουλβς για το ιστορικό τουρνουά Costa Brava Trophy. Εκεί υπέγραψε με δικό του γκολ τη νίκη (2-1) και την κατάκτηση του τροπαίου, βγαίνοντας MVP της διοργάνωσης και κάνοντας τους ανθρώπους των... λύκων να τρίβουν τα μάτια τους.
Γιατί ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός επέμειναν τόσο πολύ;
Ο Ολυμπιακός από την πρώτη στιγμή έδειξε την περίπτωση του 21χρονου εξτρέμ της Τζιρόνα για την ενίσχυση των εξτρέμ. Αρκετές εβδομάδες υπομονής, μπόλικες διαπραγματεύσεις και συνεχόμενη μεταβολή του ποσού προς την ολοκλήρωση του deal. Μία περίπτωση που από την αρχή ήθελε στο ρόστερ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τι κάνει τόσο ξεχωριστό τον Ρόκα όμως;
Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που χρειάζεται την μπάλα στα πόδια για να αισθανθεί σημαντικός. Είναι ένας παίκτης που δημιουργεί χώρους, πιέζει, τρέχει, επιτίθεται κατά μέτωπο και αναγκάζει τις άμυνες να προσαρμόζονται πάνω του. Σε μια εποχή όπου πολλοί ακραίοι επιθετικοί προτιμούν την ασφάλεια της πάσας προς τα πίσω, εκείνος συνεχίζει να αναζητά την πρόκληση του ενός εναντίον ενός.
❗️En raison d’un rapport jugé indulgent de l’arbitre Soto Grado, Joel Roca n’a écopé que d’un seul match de suspension après son expulsion suite à son intervention sur Lamine Yamal.— Blaugranation (@blaugranation_) February 18, 2026
Rapport de Soto Grado : « À la 90e+9 minute, le joueur numéro 3, Joel Roca, a été expulsé pour la… pic.twitter.com/ahwaDPhaGY
Ίσως όμως το σημαντικότερο επίτευγμά του να μην αποτυπώνεται σε κανέναν πίνακα στατιστικών. Δεν είναι τα γκολ, οι ασίστ ή τα λεπτά συμμετοχής. Είναι η επιμονή. Η ικανότητα να επιστρέφεις όταν η καριέρα σου μοιάζει να έχει παγώσει. Να συνεχίζεις όταν άλλοι έχουν σταματήσει να πιστεύουν.
Ο Γιοέλ Ρόκα δεν είναι η ιστορία ενός παιδιού-θαύματος που κατέκτησε τα πάντα στα 18 του. Είναι η ιστορία ενός νεαρού ποδοσφαιριστή που έμαθε να περιμένει. Που έμαθε να χάνει χρόνο χωρίς να χάνει την πίστη του. Και που σήμερα δικαιώνεται όχι επειδή ήταν ο πιο διάσημος της γενιάς του, αλλά επειδή ήταν από τους λίγους που δεν εγκατέλειψαν ποτέ.
Σε έναν κόσμο που λατρεύει τις γρήγορες επιτυχίες, ο Ρόκα υπενθυμίζει ότι το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να ανταμείβει και κάτι άλλο: την επιμονή. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη νίκη της μέχρι τώρα καριέρας του.
🔴⚪🇪🇸 It’s Joel Roca's time pic.twitter.com/RAbL0CL0VT— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 18, 2026