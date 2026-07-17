Η εξομολόγηση του Ταμπόρδα στο Gazzetta: «Η αγάπη των οπαδών με βοήθησε να μείνω στον Παναθηναϊκό, πρέπει να τους κάνουμε χαρούμενους»!

Για την οικογένεια του και για την Μπόκα Τζούνιορς είπε:

«Έχω μία αδερφή, την Εμίλια και τη μητέρα μου, Μαρία-Σεσίλια. Η αδερφή μου ζει στο Μπουένος Άιρες και η μητέρα μου στo Γουαλεγουάι απ' όπου και κατάγομαι. Είναι κοντά στο Μπουένος Άιρες. Μου άρεσε από μικρό παιδί το ποδόσφαιρο. Όταν ήμουν 11 μετακόμισα στο Μπουένος Άιρες για να αρχίσω το όνειρό μου και να παίξω στην Μπόκα Τζούνιορς. Έμεινα εκεί για 11-12 χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήμουν μόνος στο Μπουένος Άιρες, έπειτα ήρθε μαζί μου η αδερφή μου, που είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερη. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά πάλευα για το όνειρό μου και ήξερα ότι αυτή η ευκαιρία δεν σου δίνεται κάθε μέρα. Ήταν δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα ωραία. Τελείωσα γυμνάσιο και λύκειο στο Μπούενος Άιρες. Όταν ήρθε η αδερφή μου, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Αλλά τον δεύτερό μου χρόνο ήμουν μόλις 12, οπότε τίποτε δεν ήταν εύκολο. Έμαθα πράγματα για τη ζωή, για τη καθημερινότητα αυτής, όπως το μαγείρεμα κι αυτά. Είναι διαφορετικά.

Όταν ήρθε η πρόταση για την ακαδημία της Μπόκα η μητέρα μου είπε ''Αν θες μπορείς να πας και να δοκιμάσεις. Αν δεν σου αρέσει, μπορείς πάντα να επιστρέψεις. Εδώ είναι το σπίτι σου κι εγώ είπα ''Ευχαριστώ μαμά για την ευκαιρία αυτή, θα προσπαθήσω γιατί είναι το όνειρό μου. Και το έκανα. Προφανώς τον πρώτο χρόνο, καθώς ήμουν μόνος μου είχα δεύτερες σκέψεις και πολλές. Και πολλές. Αλλά ήμουν μαζί με άλλους συμπαίκτες, που παίζουν τώρα στην Αργεντινή και ήμασταν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον.

Όταν ξεκίνησα να κυνηγάω το όνειρό μου δεν ήξερα τόσα πολλά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Στην πόλη μου είναι παράξενο ένα παιδί να γίνεται επαγγελματίας. Είναι μεγάλο όνειρο. Όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα έλεγα θα προσπαθήσω, αφού μου αρέσει και θα δούμε. Έχω την οικογένειά μου που με υποστηρίζει. Όταν περνούσαν τα χρόνια, στα 16 έλεγα πως ήμουν κοντά. Στα 20 υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο. Με τα πρώτα μου χρήματα από το ποδόσφαιρο πήγαμε σ' ένα μαγαζί με παπούτσια και πήρα ένα ζευγάρι για την μαμά μου κι ένα για την αδελφή μου κι έπειτα πήγαμε σ' ένα εστιατόριο».

«Πήγα στα γραφεία της Μπόκα για να πιέσω ώστε να έρθω στον Παναθηναϊκό»

Για την εμπειρία ως ποδοσφαιριστής στην Μπόκα Τζούνιορς και το story πίσω από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

«Ήταν τρομερό να παίζω για την Μπόκα. Ήμουν από πάντα οπαδός της. Το συναίσθημα ήταν τρομερό. Είχα περάσει πολύ χρόνο μέσα στην ομάδα οπότε το περίμενα πως θα συμβεί κάποια στιγμή. Ήξερα ότι είναι κοντά. Ξέρω το κλαμπ πολλά χρόνια, πέρασα εκεί όλη την παιδική μου ηλικία. Προφανώς ήταν το όνειρό μου. Το ζούσα και ήμουν πολύ χαρούμενος. Μην ξεχνάμε πως ήταν και η ομάδα που υποστήριζα από μικρό παιδί. Μεγάλωσα έχοντας ως είδωλο τον Μέσι. Κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Πέρα απ' αυτόν, έβλεπα πολύ τον Κάρλος Τέβες και τον Σέρχιο Αγουέρο. Όσον αφορά εκείνους που έπαιζαν στη θέση μου, δεν ξέρω, γιατί δεν γνώριζα ακριβώς τη θέση μου. Τώρα βλέπω πολύ τον Ντιμπάλα, επειδή για μένα είναι τρομερός στη θέση μου.

Στην Μπόκα δεν έχεις χρόνο για να κάνεις πράγματα. Πρέπει να παίξεις καλά από το πρώτο παιχνίδι, επειδή υπάρχουν πολλοί καλοί παίκτες στην Καντέρα (ακαδημίες Μπόκα). Ήμουν καλός. Πάντα ήθελα να παίξω εκεί. Αλλά προφανώς μπορούσα να παίξω περισσότερο. Κάποιες φορές δεν είναι η απόφασή σου και χρειάζεται να αποδεχθείς τα πράγματα.

Πήγα στη Πλατένσε ως δανεικός. Ήμασταν μία μεγάλη οικογένεια στα αποδυτήρια. Μπορούσες να το καταλάβεις από την ατμόσφαιρα εκεί. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πήραμε το πρωτάθλημα. Ήταν η πρώτη που το κλαμπ πήρε τον τίτλο στην ιστορία του. Μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση που επικράτησε στον σύλλογο, στους οπαδούς, στον Τύπο.

Μετά από αυτή την χρονιά ήρθε η πρόταση του Παναθηναϊκού. Η Ευρώπη είναι στόχος για κάθε παίκτη από την Αργεντινή. Το ήθελα πάρα πολύ. Να σκεφτείς πως, πήγαμε με τον ατζέντη μου στα γραφεία της Μπόκα για να ζητήσουμε να κλείσει το deal όταν τα πράγματα έδειχναν να χαλάνε. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν αρκετά. Μερικές φορές οι Αργεντίνοι είναι περίπλοκοι σε τέτοια πράγματα. Είναι φυσιολογικό. Όπως και να 'χει, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όταν έφτασα είπα ''Αυτή είναι μία πραγματικά μεγάλη ομάδα. Μπορούσα να το νιώσω στην ατμόσφαιρα όταν έφτασα. Πολλοί οπαδοί, δημοσιογράφοι''. Ήμουν χαρούμενος γιατί ήταν παρόμοια με ότι συμβαίνει στην Αργεντινή με την Μπόκα. Πας παντού και όλοι σε ξέρουν. Είναι φυσιολογικό για μένα, το ίδιο γινόταν και στην Αργεντινή. Είμαι χαρούμενος».