Μουντιάλ 2026: Τα γήπεδα που προκαλούν δέος
Τα γήπεδα ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι απλώς κατασκευές από τσιμέντο, ατσάλι και γυαλί. Είναι οι σύγχρονοι ναοί του ποδοσφαίρου, οι τόποι όπου εκατομμύρια βλέμματα θα συναντηθούν για να παρακολουθήσουν ιστορίες να γεννιούνται σε πραγματικό χρόνο. Το Μουντιάλ του 2026, το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης, απλώνεται σε τρεις χώρες και δεκαέξι διαφορετικές πόλεις, μετατρέποντας τη Βόρεια Αμερική σε μια αχανή ποδοσφαιρική σκηνή.
Από τις μεξικανικές μητροπόλεις που κουβαλούν μνήμες από τα κατορθώματα του Πελέ και του Μαραντόνα, μέχρι τα υπερσύγχρονα αμερικανικά στάδια που μοιάζουν να έχουν έρθει από το μέλλον, και τις καναδικές αρένες που φιλοδοξούν να γράψουν το δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία του αθλήματος, κάθε γήπεδο αφηγείται μια ξεχωριστή ιστορία. Άλλα είναι φορτωμένα με θρύλους και αναμνήσεις δεκαετιών. Άλλα αποτελούν σύμβολα μιας νέας εποχής, όπου η τεχνολογία, το θέαμα και το ποδόσφαιρο συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη.
Για λίγες εβδομάδες, οι εξέδρες τους θα γίνουν το σπίτι ονείρων και απογοητεύσεων. Εκεί θα ακουστούν οι ύμνοι των εθνικών ομάδων, θα ξεσπάσουν κραυγές θριάμβου και θα πέσουν δάκρυα αποκλεισμού. Κάθε κάθισμα, κάθε διάδρομος και κάθε τετραγωνικό μέτρο χορταριού θα αποτελέσει σκηνικό για στιγμές που ίσως μνημονεύονται για δεκαετίες.
Ακολουθεί ένα ταξίδι στα δεκαέξι γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ του 2026, χώρους όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και όπου, για έναν μήνα, ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα χτυπά στον ίδιο ρυθμό...
Γράφουν οι: Πολύδωρος Παπαδόπουλος, Νίκος Κικίδης, Γιάννης Πολιάς, Γιώργος Σακελλάρης
Νέα Υόρκη, πλήρη ορατότητα σε κάθε θεατή
Τοποθεσία: Νιού Τζέρσι, ΗΠΑ
Χωρητικότητα: 82.000
Έτος κατασκευής: 2010
Θα φιλοξενήσει: Πέντε ματς ομίλων, ένα ματς της φάσης των «32», ένα ματς της φάσης των «16», τον τελικό
Το γήπεδο της Νέας Υόρκης - που για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα ονομάζεται New York New Jersey Stadium - δεν θα είναι απλώς μία από τις έδρες του Μουντιάλ, αλλά το στάδιο όπου θα γραφτεί η τελευταία πράξη της ιστορίας: ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου 2026.
Με χωρητικότητα 82.500 θεατών, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά στάδια της Βόρειας Αμερικής. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι ότι αποτελεί κοινή έδρα δύο από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές αντιπαλότητες του NFL, των New York Giants και New York Jets, δύο «άσπονδων εχθρών» που μοιράζονται το ίδιο σπίτι.
Στο εσωτερικό του δεσπόζουν τέσσερις γιγαντοοθόνες υψηλής ευκρίνειας, τοποθετημένες περιμετρικά ώστε να προσφέρουν πλήρη ορατότητα σε κάθε θεατή. Για το Μουντιάλ, μάλιστα, το στάδιο θα μεταμορφωθεί πλήρως, καθώς ο συνθετικός τάπητας του NFL θα αντικατασταθεί από φυσικό χλοοτάπητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA.
Estadio Guadalajara: Σαν ηφαίστειο που ξυπνά!
Τοποθεσία: Ζαποπάν, Χαλίσκο, Μεξικό
Χωρητικότητα: 48.000
Έτος κατασκευής: 2010
Θα φιλοξενήσει: Τέσσερις αγώνες ομίλων
Ο σχεδιασμός του είναι εμπνευσμένος από ηφαίστειο. Εξωτερικά θυμίζει ηφαιστειακό λόφο που παραπέμπει στη μορφολογία της τοποθεσίας Χαλίσκο. Είναι η έδρα της C.D. Guadalajara ή αλλιώς Chivas, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες του Μεξικού. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της χώρας, ωστόσο θα είναι το πιο μικρό μεξικάνικο στο Μουντιάλ και το δεύτερο μικρότερο της διοργάνωσης.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.560 μέτρων, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την αντοχή παικτών και φιλάθλων. Ο πρώτος μεγάλος αγώνας που φιλοξένησε ήταν το ChivasManchester United, όταν ο Μεξικανός φορ Τσιτσαρίτο Ερνάντες πήρε μεταγραφή στους «Κόκκινους Διαβόλους». Έχει φιλοξενήσει σημαντικά events και συναυλίες, όπως το live
της Σακίρα.
Διακρίνεται για την καυτή ατμόσφαιρα και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Το Ζαποπάν βρίσκεται λίγο έξω από τη
Γουαδαλαχάρα, κοντά στο φυσικό πάρκο «Bosque La Primavera». Είναι το μοναδικό γήπεδο της διοργάνωσης που δε θα φιλοξενήσει νοκ-άουτ παιχνίδια.
Miami Stadium: Πάρτι, μπάλα, ράγκμπι, τα... πάντα όλα!
Ονομασία: Hard Rock Stadium
Τοποθεσία: Μαϊάμι
Χωρητικότητα: 65.000
Έτος Κατασκευής: 1987
Θα φιλοξενήσει: Τέσσερα ματς ομίλων, ένα των «32», ένα των «8» και τον μικρό τελικό
Το Hard Rock Stadium - που στο Μουντιάλ 2026 θα μετονομαστεί προσωρινά σε «Miami Stadium» - δεν είναι απλώς μια αθλητική εγκατάσταση, αλλά ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η Αμερική μετατρέπει τα στάδιά της σε πολυλειτουργικά «σκηνικά» παγκόσμιων γεγονότων.
Χτισμένο το 1987 ως Joe Robbie Stadium, αποτέλεσε τότε μια καθαρά ποδοσφαιρική (NFL) έδρα για τους Miami Dolphins. Όμως η πραγματική του «μεταμόρφωση» ήρθε δεκαετίες αργότερα. Με επένδυση που ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια δολάρια, το στάδιο απέκτησε τη σημερινή του μορφή: ένα υπερσύγχρονο αθλητικό συγκρότημα με πλήρως αναβαθμισμένες κερκίδες και εντυπωσιακό στέγαστρο που καλύπτει σχεδόν το σύνολο των θεατών, σχεδιασμένο όχι μόνο για σκιά αλλά και για να αντέχει τις ακραίες τροπικές καταιγίδες της Φλόριντα.
Η πραγματική του ιδιαιτερότητα, όμως, δεν είναι η αρχιτεκτονική, αλλά η «πολυταυτότητα» του. Εδώ δεν αλλάζει απλώς το άθλημα, αλλάζει ολόκληρη η σκηνή. Σε λίγες μόνο εβδομάδες μπορεί να μετατραπεί από γήπεδο αμερικανικού football σε πίστα της Formula 1, από κορτ τένις σε σκηνή Super Bowl ή σε ποδοσφαιρικό ναό παγκόσμιας εμβέλειας. Ελάχιστα στάδια στον κόσμο έχουν φιλοξενήσει τόσο διαφορετικά γεγονότα στην ίδια σεζόν.
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες που συνοδεύουν το γήπεδο είναι η «συνύπαρξη» του θεάματος με την κουλτούρα του Μαϊάμι. Οι εξέδρες δεν είναι απλώς γεμάτες φίλαθλους, αλλά συχνά μετατρέπονται σε χώρο εμπειρίας: μουσική, πάρτι, tailgating, μια ατμόσφαιρα που θυμίζει περισσότερο φεστιβάλ παρά παραδοσιακό αγώνα. Το γήπεδο έχει χτιστεί για να αντανακλά την ίδια την πόλη: έντονη, πολύχρωμη, υπερβολική.
Στο ποδόσφαιρο, το αποτύπωμα του είναι ήδη ιστορικό. Από το φιλικό «El Clásico» του 2017 με πάνω από 66.000 θεατές, μέχρι την απονομή του Κόπα Αμέρικα 2024 στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, το στάδιο έχει ήδη φιλοξενήσει στιγμές που μοιάζουν βγαλμένες από τελικούς Μουντιάλ.
Το 2026 όμως θα είναι η πιο απαιτητική του δοκιμασία. Ζέστη, υγρασία, ξαφνικές καταιγίδες και συνεχής εναλλαγή χρήσεων θα συνθέσουν ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί τίποτα. Κι όμως, αυτό ακριβώς είναι το «DNA» του σταδίου: να λειτουργεί στο όριο, χωρίς να χάνει τον ρυθμό του.
Είναι πολλά τα... λεφτά για το SoFi Stadium!
Τοποθεσία: Λος Άντζελες
Χωρητικότητα: 70.240
Έτος κατασκευής: 2020
Θα φιλοξενήσει: Πέντε ματς ομίλων, δύο των «32» και ένα των «8»
Με τις εργασίες ανέγερσης να ξεκινούν το 2016 και να ολοκληρώνονται το 2020, το SoFi Stadium, όπως είναι η κανονική του ονομασία στοίχισε, ούτε λίγο, ούτε πολύ, 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια! Αριθμός που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ, με το γήπεδο αυτό να είναι το ακριβότερο στην ιστορία, παρότι όταν ξεκίνησε η κατασκευή του, το κόστος υπολογιζόταν σε λιγότερο από τα μισά χρήματα και συγκεκριμένα περίπου 2,6 δισεκατομμύρια. Και μπορεί να αναμένεται να φιλοξενήσει οκτώ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εντούτοις στην... καθημερινότητα, αποτελεί την έδρα των Λος Άντζελες Ραμς και Λος Άντζελες Τσάρτζερς, ομάδων του NFL. Εκεί διεξήχθη το Super Bowl του 2022 και εκεί θα γίνει και αυτό το 2027, με το πανάκριβο γήπεδο να έχει χρησιμοποιηθεί και για τον τελικό του CONCACAF Gold Cup το 2023. Το 2028 δε, στο SoFi Stadium θα διεξαχθεί και η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες.
BC Place Vancouver: Οροφή που προκαλεί σοκ!
Τοποθεσία: Βανκούβερ, Βρετανική Κολομβία, Καναδάς
Χωρητικότητα: 54.000
Έτος κατασκευής: 1983
Θα φιλοξενήσει: Πέντε αγώνες ομίλων, έναν στη φάση των 32 και έναν στη φάση των 16
Διαθέτει τη μεγαλύτερη αεροϋποστηριζόμενη θολωτή οροφή γηπέδου στον πλανήτη. Η παλιά του οροφή είχε τεράστια ζητήματα με τον αέρα και έτσι το 2007 έγινε
ριζική ανακαίνιση. Η σημερινή οροφή ανοίγει ή κλείνει σε διάστημα περίπου 20 λεπτών. Έχει φιλοξενήσει τις τελετές έναρξης και λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2010 και τον Τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2015 ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιαπωνία. Για το επικείμενο Μουντιάλ θα χρησιμοποιηθεί φυσικό-υβριδικό γρασίδι.
Στεγάζεται μέσα στον αστικό ιστό της πόλης κοντά στο κέντρο, σε μαγαζιά εστίασης και ξενοδοχειακές μονάδες. Σε κάτι σχετικά ασυνήθιστο για αθλητικό χώρο, έχει φιλοξενήσει τον πρώην Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, το 1984. Έχει μια από τις πιο πληθωρικές και όμορφες τοποθεσίες της φετινής διοργάνωσης, αφού
συνδυάζει το κέντρο της πόλης και της διασκέδασης, με τη θέα σε βουνά, ποταμό και θάλασσα. Μάλιστα οι ποταμοί που υπάρχουν τριγύρω είναι ιδανικοί για τους λάτρεις του ράφτινγκ και άλλων παρόμοιων αθλημάτων σε ποτάμι.
Philadelphia Stadium: Γήπεδο με... ιστορία
Τοποθεσία: Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια, ΗΠΑ
Χωρητικότητα: 69.000
Έτος κατασκευής: 2003
Θα φιλοξενήσει: Πέντε ματς ομίλων και ένα ματς της φάσης των 16
Είναι η έδρα των Philadelphia Eagles στο NFL, ένα από τα πιο καυτά γήπεδα του American Football. Στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, το πρώτο γκολ στην ιστορία του σταδίου σημειώθηκε από τον σπουδαίο πρώην Ολλανδό επιθετικό, Πάτρικ Κλάιφερτ, σε φιλικό αγώνα που είχε δώσει η Μπαρτσελόνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2003. Την ασίστ στον στράικερ των Μπλαουγκράνα είχε δώσει ο Ροναλντίνιο. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου πιστεύουν πως θα διαδραματιστεί μια από τις καλύτερες εμπειρίες του Μουντιάλ 2026, αφού η Φιλαδέλφεια φημίζεται από πολλούς ως μια πόλη που ταιριάζει… γάντι στο άθλημα εξαιτίας της γενικότερης κοινωνικοπολιτικής της κουλτούρας.
Το γήπεδο δεν έχει οροφή, κάτι που παραπέμπει σε αυθεντική «old fashion» ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Στεγάζεται σε ένα τεράστιο συγκρότημα αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκριτικά με άλλες πόλεις των ΗΠΑ που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι τιμές για το κοινό θα είναι πιο φιλικές, διευκολύνοντας τη διασκέδαση αλλά και τη μετακίνηση. Το ματς για τη φάση των «16» που θα φιλοξενήσει θα έχει τεράστια σημασία, καθώς θα διεξαχθεί στις 4 Ιουλίου 2026 (ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ — και μάλιστα 250 χρόνια μετά την υπογραφή της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας που έγινε… στη Φιλαδέλφεια).
Γήπεδο από... άλλο πλανήτη!
Τοποθεσία: Ατλάντα Τζόρτζια, ΗΠΑ
Χωρητικότητα: 71.000
Έτος κατασκευής: 2017
Θα φιλοξενήσει: Πέντε ματς ομίλων, ένα ματς της φάσης των «32», ένα ματς της φάσης των «16», έναν ημιτελικό
Το γήπεδο της Ατλάντα θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα και φουτουριστικά στάδια στον κόσμο! Η αρχιτεκτονική του ξεχωρίζει αμέσως από τη χαρακτηριστική κινούμενη οροφή σε μορφή “ροζέτας”, η οποία ανοίγει και κλείνει σαν φακός κάμερας. Στο εσωτερικό του δεσπόζει η περίφημη “Halo Board”, μία από τις μεγαλύτερες κυκλικές γιγαντοοθόνες στον κόσμο, που περιβάλλει σχεδόν ολόκληρο το στάδιο και εξασφαλίζει ορατότητα από κάθε γωνία χωρίς νεκρά σημεία.
Ο σχεδιασμός του δίνει έμφαση στην εμπειρία του θεατή, συνδυάζοντας υψηλή τεχνολογία, φωτιστικά συστήματα τελευταίας γενιάς και αρχιτεκτονική που θυμίζει περισσότερο σύγχρονο multimedia θέατρο, παρά κλασικό γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι η FIFA το συγκαταλέγει στα πιο “premium” στάδια του τουρνουά, ικανό να φιλοξενήσει αγώνες υψηλής έντασης αλλά και να προσφέρει μια σχεδόν κινηματογραφική ποδοσφαιρική εμπειρία.
Ενας... Γίγαντας από ατσάλι στο Μοντερέι
Ονομασία: Estadio BBVA
Τοποθεσία: Γουαδελούπε
Χωρητικότητα: 53.500
Έτος Κατασκευής: 2015
Θα φιλοξενήσει: Τρία ματς ομίλων, ένα των «32»
Το γήπεδο της Μοντερέι, γνωστό ως Estadio BBVA, δεν είναι απλώς μια σύγχρονη ποδοσφαιρική έδρα, αλλά ένα από τα πιο εντυπωσιακά στάδια στον κόσμο. Χτισμένο στη Γουαδελούπε, στα περίχωρα της πόλης Μοντερέι, δεσπόζει απέναντι από το εμβληματικό βουνό Cerro de la Silla, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας των θεατών. Η εικόνα του αγώνα με φόντο το βουνό έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο «κινηματογραφικές» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Το στάδιο εγκαινιάστηκε το 2015 και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Λατινική Αμερική. Η αρχιτεκτονική του, με μεταλλική επένδυση και έντονες γραμμές, του χάρισε το παρατσούκλι «Γίγαντας από ατσάλι». Πίσω από τον σχεδιασμό βρίσκεται η εταιρεία Populous, γνωστή για κορυφαία έργα όπως το Wembley και το Tottenham Hotspur Stadium.
Η έδρα της Μοντερέι έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο έντονες ποδοσφαιρικές στιγμές στο Μεξικό, κυρίως τα τοπικά ντέρμπι με την Τίγκρες, όπου η ατμόσφαιρα ξεπερνά συχνά τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Σε αυτά τα παιχνίδια έχουν κριθεί τίτλοι, έχουν χαθεί πέναλτι που έγραψαν ιστορία και έχουν δημιουργηθεί εικόνες που σημάδεψαν το μεξικανικό ποδόσφαιρο.
Πέρα από το ποδόσφαιρο, το γήπεδο έχει μετατραπεί σε πολυχώρο θεάματος, φιλοξενώντας μεγάλες συναυλίες και διεθνείς διοργανώσεις. Η χωρητικότητά του ξεπερνά τους 53.000 θεατές, ενώ για το Μουντιάλ θα προσαρμοστεί ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της FIFA, διατηρώντας όμως την εντυπωσιακή του θέα και την ιδιαίτερη αίσθηση «ανοιχτού θεάτρου».
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι το κλίμα της περιοχής: υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ζέστη το καλοκαίρι. Για αυτό έχει σχεδιαστεί με προηγμένα συστήματα αερισμού και σκίασης, ώστε να παραμένει λειτουργικό και άνετο για παίκτες και φιλάθλους. Το Estadio BBVA δεν είναι απλώς ένα στάδιο. Είναι ένα αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς που ενώνει τη φύση, την πόλη και το ποδόσφαιρο σε μια ενιαία εμπειρία.
Toronto Stadium: Το μικρότερο του Μουντιάλ
Τοποθεσία: Τορόντο, Οντάριο, Καναδάς
Χωρητικότητα: 45.000
Έτος κατασκευής: 2007
Θα φιλοξενήσει: Πέντε αγώνες ομίλων και ένα ματς της φάσης των 32
Είναι το μικρότερο στάδιο του Μουντιάλ 2026. Είναι το μοναδικό γήπεδο του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ΗΠΑ και Καναδά που σχεδιάστηκε κυρίως για ποδόσφαιρο και όχι για NFL ή baseball, κάτι που το καθιστά ως σύμβολο για το άθλημα στη χώρα. Είναι στα πρότυπα ευρωπαϊκών γηπέδων, καθώς οι εξέδρες βρίσκονται κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Η τοποθεσία του είναι δίπλα στη λίμνη Οντάριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει δροσερός αέρας -ως επί το πλείστον- κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Για τις ανάγκες του Μουντιάλ προστέθηκαν 17.000 καθίσματα (28.000 αρχική χωρητικότητα). Θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών του Καναδά σε Παγκόσμιο Κύπελλο επί καναδικού εδάφους.
Είναι η έδρα της Toronto FC και είναι από τις πιο καυτές στο πρωτάθλημα του MLS. Είναι χτισμένο στο «Exhibition Place», ένα σημείο που μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής στα αθλητικά δρώμενα της χώρας. Έχει φιλοξενήσει αγώνες CFL (χόκεϊ) αλλά και NHL (χόκεϊ επί πάγου).
Dallas Stadium, το μεγαλύτερο των ΗΠΑ!
Τοποθεσία: Άρινγκτον Τέξας, ΗΠΑ
Χωρητικότητα: 94.000
Έτος κατασκευής: 2009
Θα φιλοξενήσει: Πέντε ματς ομίλων, δυο ματς της φάσης των «32», ένα ματς της φάσης των «16», έναν ημιτελικό
Ιδού το Dallas Stadium, το μεγαλύτερο των ΗΠΑ! Με χωρητικότητα περίπου 94.000 θεατών, θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εκείνο που θα φιλοξενήσει τους περισσότερους αγώνες συνολικά: Εννέα, ανάμεσά τους και έναν ημιτελικό. Αυτό όμως που το κάνει πραγματικά μοναδικό δεν είναι μόνο το μέγεθός του.
Στο εσωτερικό του δεσπόζει μία από τις πιο εντυπωσιακές γιγαντοοθόνες που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε αθλητική εγκατάσταση. Η οθόνη κρέμεται πάνω από τον αγωνιστικό χώρο και εκτείνεται σε μήκος δεκάδων μέτρων, δημιουργώντας την αίσθηση ότι οι θεατές βλέπουν ταυτόχρονα αγώνα και κινηματογραφική προβολή. Το στάδιο άνοιξε το 2009 και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να φιλοξενεί από τελικούς αμερικανικού ποδοσφαίρου μέχρι παγκόσμια αθλητικά γεγονότα και μεγάλες συναυλίες.
Οταν το Arrowhead Stadium μπαίνει στα ρεκόρ Γκίνες
Τοποθεσία: Κάνσας
Χωρητικότητα: 76.416
Έτος κατασκευής: 1972
Θα φιλοξενήσει: Τέσσερα ματς ομίλων, ένα των «32» και ένα των «8»
Arrowhead Stadium το επίσημο όνομα του γηπέδου, το οποίο αποτελεί το σπίτι των Κάνσας Τσιφς, ομάδας του NFL, από το 1972, ενώ μεταξύ 1996 και 2007, είχε φιλοξενήσει και τους αγώνες της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι για το MLS. Πάντως, σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου έχει γραφτεί ιστορία, καθώς στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, το κοινό των Τσιφς παρήγαγε τον πιο δυνατό θόρυβο που έχει καταγραφεί σε αθλητικό αγώνα παγκοσμίως! Το Βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες κάνει λόγο για ήχο που έφτασε τα 142,4 ντεσιμπέλ στην αναμέτρηση με τους Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς, με τον θόρυβο να ισούται με τον κινητήρα τζετ και να αποτελεί προϊόν των 76.416 θεατών που είχαν γεμίσει το γήπεδο. Φαντάζει δύσκολο να δούμε κάτι ανάλογο στο προσεχές Μουντιάλ, αν και είναι σαφές πως οι ντόπιοι οπαδοί το... έχουν στο αίμα τους!
Υπό τους ήχους Beyonce και Τέιλορ Σουίφτ
Τοποθεσία: Σαν Φρανσίσκο
Χωρητικότητα: 68.500
Έτος κατασκευής: 2014
Θα φιλοξενήσει: Πέντε ματς ομίλων και ένα των «32»
Ακόμη ένα γήπεδο NFL που θα διαμορφωθεί καταλλήλως προκειμένου να φιλοξενήσει αγώνες ποδοσφαίρου, καθώς πρόκειται για την έδρα των Σαν Φρανσίσκο 49ers, με το κανονικό του όνομα να είναι Levi's Stadium - καθώς ο κολοσσός του χώρου της ένδυσης αγόρασε τα σχετικά δικαιώματα το 2013.
Μεταξυ άλλων, το γήπεδο του Σαν Φρανσίσκο έχει φιλοξενήσει τεράστιες, σε προσέλευση, συναυλίες, από Grateful Dead μέχρι Εντ Σίραν και από τραγουδιστές κάντρι μέχρι Beyonce και Τέιλορ Σουίφτ, όμως παράλληλα είναι γνωστό και για το οικολογικό του προφίλ. Βλέπετε, στην ταράτσα του υπάρχει το “Faithful Farm”, μία φάρμα 372 τετραγωνικών μέτρων που παράγει σε ετήσια βάση τόνους λαχανικών και άλλων προϊόντων! Ένα στοιχείο που μάλλον δύσκολα θα μπορέσει να βρει κανείς σε άλλα γήπεδα, με το φιλικότατο προς το περιβάλλον Levi's Stadium να ξεχωρίζει.
Γήπεδο θρύλος με... σφραγίδα Μαραντόνα!
Τοποθεσία: Πόλη του Μεξικού, Μεξικό
Χωρητικότητα: 83.000
Έτος κατασκευής: 1966
Θα φιλοξενήσει: Τρία ματς ομίλων, ένα ματς της φάσης των «32», ένα ματς της φάσης των «16»
Δεν υπάρχει στάδιο πιο συνυφασμένο με την ιστορία του Μουντιάλ από το γήπεδο Αζτέκα στο Μεξικό. Το γήπεδο όπου γεννήθηκαν οι θρύλοι! Εκεί όπου ο μυθικός Πελέ σήκωσε το τρόπαιο του 1970 με τη Βραζιλία, εκεί όπου ο Μαραντόνα χάρισε δύο από τις πιο iconic στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου: το «Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα» απέναντι στην Αγγλία.
Πρόκειται παράλληλα για το πρώτο γήπεδο της ιστορίας που έχει φιλοξενήσει δυο τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου (1970, 1986), αλλά κι εκείνο όπου σημειώθηκε ο «αγώνας του αιώνα» ανάμεσα σε Ιταλία και Δυτική Γερμανία στα ημιτελικά του Μουντιάλ του 1970. Με χωρητικότητα άνω των 80.000 θεατών, το Αζτέκα είναι γνωστό για την εκρηκτική του ατμόσφαιρα και το υψόμετρο των περίπου 2.200 μέτρων, που κάνει τις συνθήκες ιδιαίτερα απαιτητικές για τους ποδοσφαιριστές.
Στο Μουντιάλ του 2026 θα γίνει το μοναδικό γήπεδο στον κόσμο που θα φιλοξενήσει αγώνες σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ (1970, 1986, 2026), ως ο απόλυτος ποδοσφαιρικός ναός.
Extreme make over για χάρη του Μουντιάλ
Ονομασία: Gillette Stadium - Boston Stadium
Τοποθεσία: Φόξμπορο (Μασαχουσέτη)
Χωρητικότητα: 65.000
Έτος Κατασκευής: 2002
Θα φιλοξενήσει: Πέντε ματς ομίλων, ένα των «32», ένα των «8»
Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης δεν είναι απλώς η έδρα των New England Patriots. Το σημερινό Gillette Stadium, που για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα ονομάζεται Boston Stadium, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αθλητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Νέα Αγγλία.
Άνοιξε τις πύλες του το 2002 στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από τη Βοστώνη, και έκτοτε έχει συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές «δυναστείες» της σύγχρονης εποχής. Εκεί χτίστηκε ο μύθος των Patriots των Τομ Μπρέιντι και Μπιλ Μπέλιτσικ, μιας ομάδας που κυριάρχησε στο NFL και μετέτρεψε το στάδιο σε πραγματικό φρούριο.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του γηπέδου είναι ο επιβλητικός φάρος ύψους 22 ορόφων που δεσπόζει πάνω από τη βόρεια εξέδρα. Πρόκειται για φόρο τιμής στη ναυτική παράδοση της Νέας Αγγλίας και αποτελεί πλέον το πιο αναγνωρίσιμο σημείο του σταδίου. Στην κορυφή του λειτουργεί παρατηρητήριο με πανοραμική θέα στην περιοχή.
Το Boston Stadium έχει φιλοξενήσει ιστορικούς αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου, διεθνείς ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, αλλά και τεράστιες συναυλίες. Το 2023 ο Εντ Σίραν κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 71.000 θεατές.
Για το Μουντιάλ, το στάδιο μετατράπηκε πλήρως στις προδιαγραφές της FIFA, με φυσικό χλοοτάπητα να αντικαθιστά τον συνθετικό αγωνιστικό χώρο που χρησιμοποιείται στο NFL. Παράλληλα, οι φίλαθλοι θα έχουν στη διάθεσή τους το Patriot Place, ένα ολόκληρο συγκρότημα με εστιατόρια, μπαρ και χώρους ψυχαγωγίας που μετατρέπει την εμπειρία του αγώνα σε μια ολοήμερη γιορτή. Με χωρητικότητα που ξεπερνά τις 65.000 θέσεις, πλούσια ιστορία και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στα αμερικανικά γήπεδα, το Boston Stadium ετοιμάζεται να γράψει το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.
NRG Stadium ή αλλιώς γήπεδο... ροντέο!
Τοποθεσία: Χιούστον
Χωρητικότητα: 72.220
Έτος κατασκευής: 2002
Θα φιλοξενήσει: Πέντε ματς ομίλων, ένα των «32» και ένα των «16»
Ακόμη ένα γήπεδο επί αμερικανικού εδάφους που χρησιμοποιείται κυρίως για άλλες εκδηλώσεις, με το NRG Stadium, όπως λέγεται επίσημα, να αποτελεί έδρα των Χιούστον Τέξας, ομάδας του NFL, αλλά να φιλοξενεί και πολλά ακόμα events, μεταξύ των οποίων φυσικά και αγώνες ποδοσφαίρου. Εκεί πάντως, μπορεί να δει κανείς και το Houston Livestock Show and Rodeo, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του... Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως η οποία αφορά την κτηνοτροφία, με ζωντανά να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς, οι οποίοι φυσικά περιλαμβάνουν και αγώνες ροντέο! Ενδεικτικά, πάνω από 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι το επισκέφτηκαν το 2025, με το 20ήμερο event να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα όσον αφορά στην οικονομία και την κουλτούρα των ΗΠΑ. Το Houston Livestock Show and Rodeo φιλοξενείται ανελλιπώς εκεί από το 2003, με εξαίρεση το 2021, όταν και ακυρώθηκε ελέω κορονοϊού.
Όταν πανηγυρισμοί καταγράφονται από σεισμογράφους
Ονομασία: Lumen Field (Seattle Stadium)
Τοποθεσία: Σιάτλ
Χωρητικότητα: 69.000
Έτος Κατασκευής: 2002
Θα φιλοξενήσει: Tέσσερα ματς ομίλων, ένα των «32», ένα των «16»
Το Σιάτλ θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο ποδοσφαιρικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτής της κουλτούρας. Το γνωστό σήμερα ως Lumen Field, που κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα ονομάζεται Seattle Stadium, έχει αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο θορυβώδη και επιβλητικά γήπεδα στη Βόρεια Αμερική.
Από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ιστορίας του είναι το γεγονός ότι κατέχει παγκόσμιο ρεκόρ έντασης θορύβου. Το 2013 οι φίλαθλοι των Seattle Seahawks έφτασαν τα 137,6 ντεσιμπέλ, επίπεδο αντίστοιχο με τον ήχο ενός αεροσκάφους κατά την απογείωση.
Η ατμόσφαιρα είναι τόσο εκρηκτική ώστε το 2011, μετά από ένα ιστορικό touchdown του Μάρσον Λιντς στα playoffs του NFL, οι πανηγυρισμοί των θεατών καταγράφηκαν από σεισμογράφους. Το φαινόμενο έμεινε στην ιστορία ως «BeastQuake», συνδυάζοντας το παρατσούκλι του παίκτη με τη λέξη «σεισμός».
Ανάλογη... σεισμική δραστηριότητα προκάλεσαν και οι συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ το 2023, όταν οι δεκάδες χιλιάδες θεατές δημιούργησαν δονήσεις που καταγράφηκαν από επιστημονικά όργανα της περιοχής. Στο ποδόσφαιρο, το γήπεδο αποτελεί το σπίτι των Seattle Sounders, μιας από τις πιο δημοφιλείς ομάδες του MLS.
Το 2019 φιλοξένησε τον τελικό του πρωταθλήματος μπροστά σε περισσότερους από 69.000 θεατές, αριθμό-ρεκόρ για τον σύλλογο, ενώ το 2022 οι Sounders κατέκτησαν εκεί το Concacaf Champions League, γράφοντας ιστορία για το αμερικανικό ποδόσφαιρο.
Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, με το ανοιχτό βόρειο πέταλο που προσφέρει πανοραμική θέα στον ορίζοντα του Σιάτλ, το κάνει να ξεχωρίζει. Γύρω του αναπτύσσεται μία ζωντανή αθλητική γειτονιά με μπαρ, μικροζυθοποιίες και εστιατόρια, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους φιλάθλους πριν από κάθε αγώνα.
Με χωρητικότητα που αγγίζει τις 69.000 θέσεις και μία φήμη χτισμένη πάνω στον θόρυβο, το πάθος και τις μοναδικές εμπειρίες, το Seattle Stadium αναμένεται να προσφέρει μερικές από τις πιο ατμοσφαιρικές εικόνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.