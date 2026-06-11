Μουντιάλ 2026: Τα γήπεδα που προκαλούν δέος

Όταν πανηγυρισμοί καταγράφονται από σεισμογράφους

Ονομασία: Lumen Field (Seattle Stadium)

Τοποθεσία: Σιάτλ

Χωρητικότητα: 69.000

Έτος Κατασκευής: 2002

Θα φιλοξενήσει: Tέσσερα ματς ομίλων, ένα των «32», ένα των «16»

Το Σιάτλ θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο ποδοσφαιρικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτής της κουλτούρας. Το γνωστό σήμερα ως Lumen Field, που κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα ονομάζεται Seattle Stadium, έχει αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο θορυβώδη και επιβλητικά γήπεδα στη Βόρεια Αμερική.

Από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ιστορίας του είναι το γεγονός ότι κατέχει παγκόσμιο ρεκόρ έντασης θορύβου. Το 2013 οι φίλαθλοι των Seattle Seahawks έφτασαν τα 137,6 ντεσιμπέλ, επίπεδο αντίστοιχο με τον ήχο ενός αεροσκάφους κατά την απογείωση.

Η ατμόσφαιρα είναι τόσο εκρηκτική ώστε το 2011, μετά από ένα ιστορικό touchdown του Μάρσον Λιντς στα playoffs του NFL, οι πανηγυρισμοί των θεατών καταγράφηκαν από σεισμογράφους. Το φαινόμενο έμεινε στην ιστορία ως «BeastQuake», συνδυάζοντας το παρατσούκλι του παίκτη με τη λέξη «σεισμός».

Ανάλογη... σεισμική δραστηριότητα προκάλεσαν και οι συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ το 2023, όταν οι δεκάδες χιλιάδες θεατές δημιούργησαν δονήσεις που καταγράφηκαν από επιστημονικά όργανα της περιοχής. Στο ποδόσφαιρο, το γήπεδο αποτελεί το σπίτι των Seattle Sounders, μιας από τις πιο δημοφιλείς ομάδες του MLS.

Το 2019 φιλοξένησε τον τελικό του πρωταθλήματος μπροστά σε περισσότερους από 69.000 θεατές, αριθμό-ρεκόρ για τον σύλλογο, ενώ το 2022 οι Sounders κατέκτησαν εκεί το Concacaf Champions League, γράφοντας ιστορία για το αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, με το ανοιχτό βόρειο πέταλο που προσφέρει πανοραμική θέα στον ορίζοντα του Σιάτλ, το κάνει να ξεχωρίζει. Γύρω του αναπτύσσεται μία ζωντανή αθλητική γειτονιά με μπαρ, μικροζυθοποιίες και εστιατόρια, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους φιλάθλους πριν από κάθε αγώνα.

Με χωρητικότητα που αγγίζει τις 69.000 θέσεις και μία φήμη χτισμένη πάνω στον θόρυβο, το πάθος και τις μοναδικές εμπειρίες, το Seattle Stadium αναμένεται να προσφέρει μερικές από τις πιο ατμοσφαιρικές εικόνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.