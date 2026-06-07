Άλεν Άιβερσον: Με την ψυχή θηρίο ανήμερο

Τα πράγματα για τον Άιβερσον δεν ήταν εύκολα. Και δεν μιλάμε μόνο για το μπάσκετ. O μικρός ήρωας της ιστορίας μας μεγάλωσε με τη μητέρα του. Ο πατέρας του δεν ήταν εκεί. Προβλήματα με τον νόμο, φυλακή, εμπόριο ναρκωτικών, σύλληψη μπροστά στα μάτια του παιδιού του… Η μάνα, λοιπόν, ήταν αυτή που ανέλαβε τα πάντα! Φαγητό, στέγη, ρούχα, εκπαίδευση. Βέβαια, η λέξη «ανέλαβε» δεν είχε τη δύναμη που πιστεύουμε. Η μαμά Άιβερσον έπρεπε να δουλέψει σκληρά και για πολλές ώρες. Τι σήμαινε αυτό; Σήμαινε ότι ο γιος έμενε αρκετές ώρες μόνος, χωρίς επιτήρηση και χωρίς, κυρίως, καθοδήγηση. Ο δρόμος έγινε το δεύτερο σπίτι του και οι παρέες το στήριγμα του.

Ο μικρός AI ζούσε σε ένα σπίτι που για χρόνια δεν είχε σταθερό τηλέφωνο. Και το ηλεκτρικό δεν ήταν πάντα δεδομένο. Επειδή, λοιπόν, η μάνα του δεν είχε κάποιον να τη βοηθήσει, έλπιζε ότι ο γιος της θα μείνει στο σχολείο και θα είναι φρόνιμος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Άιβερσον δεν έμεινε εκεί που πρέπει να είναι τα παιδιά. Ωστόσο, δεν ήταν και με τα δύο πόδια στις σχολικές αίθουσες. Υπήρχαν πολλές φορές που θα έμενε εκτός σχολικού περιβάλλοντος και με τους φίλους του θα γυρνούσε στους δρόμους για να διασκεδάσει και να κάνει νταραβέρι. Ξέρετε, ο μικρός είχε καταλάβει τις δυσκολίες του σπιτιού και πως η επιβίωση ήταν μονόδρομος. Έτσι, υπέπεσε στο παράπτωμα των μικροκλοπών, στη διακίνηση ουσιών. Μάλιστα, η ενασχόληση με τις «χημείες» παραλίγο να τον σκοτώσει.

Κάποιο βράδυ, άλλος διακινητής, «βαποράκι», του έστησε καρτέρι και τον λήστεψε με την απειλή όπλου. Η σκανδάλη δεν τραβήχτηκε λόγω της ψυχραιμίας που έδειξε ο Άιβερσον. Αν είχε γίνει, τίποτε απ’ όλα όσα έκανε στο μέλλον δεν θα υπήρχε. Αυτό που τον έβαλε τελικά στον σωστό δρόμο, ήταν κάποιοι συγγενείς, προπονητές και δάσκαλοι. Τα πρόσωπα αυτά είδαν το ταλέντο του στο φούτμπολ και στο μπάσκετ και τον βοήθησαν όπως μπορούσαν. Υπήρξαν στιγμές που έμενε στο σπίτι κάποιου προπονητή στη διάρκεια των σχολικών του χρόνων και υπήρξαν κόουτς που τον είχαν υπό την προστασία, τον έλεγχό τους.

Ο Άιβερσον έδειξε αμέσως το ταλέντο του. Γρήγορος, ατρόμητος, έξυπνος. Τον κέρδισε το μπάσκετ και ήταν αυτό που θα του έδινε το εισιτήριο για ένα καλό κολέγιο, για ένα σοβαρό μπασκετικό πρόγραμμα στο NCAA. Ο Άιβερσον, όμως, έμενε πάντα πιστός στις παρέες του και στα όνειρά τους, στα νταραβέρια τους.

Όλοι ήθελαν γρήγορα χρήματα, δόξα. Λογικό. Οι δρόμοι ήταν δύο: μπάσκετ ή ραπ. Το αφιλόξενο, ρατσιστικό, άγριο, κοινωνικό περιβάλλον είχε άλλα σχέδια και αυτά περνούσαν μέσα από τη φυλακή και όχι από το κολέγιο!

