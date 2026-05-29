Πάμε στο κομμάτι του Ολυμπιακού. Είσαι ένα πολύ αγαπητό άτομο για τους οπαδούς της ομάδας. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Πώς ήρθε στον Ολυμπιακό και τι ήξερες για την ομάδα;

«Είχα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό στο Europa League όταν έπαιζα στη Λεβάντε. Ήξερα την ατμόσφαιρα του Καραϊσκάκης, μου άρεσε να παίζω σε αυτές τις συνθήκες και ήξερα τον Ολυμπιακό. Τον έβλεπα στην τηλεόραση να παίζει Champions League, πολλοί Ισπανοί παίκτες έπαιζαν εκεί, πολλοί Ισπανοί προπονητές προπόνησαν εκεί. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν ήταν κάτι καινούργιο για εμένα. Όταν είχα την πρόταση στα χέρια μου, ήξερα ότι ο Ολυμπιακός είναι το κορυφαίο κλαμπ της Ελλάδας, με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη και σκέφτηκα ότι εκεί θα μπορώ να πάρω τίτλους, θα μπορώ να παλέψω για τα καλύτερα στην Ελλάδα και έτσι είπα ναι να έρθω».

Τι σου έκανε αρχικά εντύπωση;

«Όταν έφτασα στο αεροδρόμιο, κατάλαβα πόσο μεγάλο είναι το κλαμπ. Ο κόσμος που είχε έρθει μου το έδειξε. Είχε οπαδούς, μου είπαν πόσο μεγάλο είναι το κλαμπ και όσο περνούσαν οι μέρες, πήγαμε προετοιμασία στην Αυστρία και έβλεπα αρκετούς οπαδούς του Ολυμπιακού σε κάποιες προπονήσεις ή στα φιλικά που δίναμε. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Από την πρώτη στιγμή που πάτησα στην Αθήνα ίσχυε το ίδιο. Προσπάθησα να βρω σπίτι, έψαχνα αμάξι και όταν ο κόσμος να αναγνώριζε, καταλάβαινα πόσο αγαπούν τον Ολυμπιακό».

Ο Ολυμπιακός ερχόταν από μία περίεργη σεζόν και χωρίς τίτλο. Πόσο δύσκολη ήταν η αρχή;

«Όταν έφτασα υπήρχαν περίπου 40 παίκτες στο ρόστερ και οι 30 πήγαμε για προετοιμασία στην Αυστρία και έμειναν 10 με 15 στην Αθήνα να προπονούνται γιατί η κατάσταση δεν ήταν εύκολη. Ήταν να φύγουν ή να πάνε σε άλλα κλαμπ. Οι άνθρωποι που μόλις ήρθαν στον Ολυμπιακό είχαν πάρα πολύ δουλειά γιατί δεν είναι εύκολο να έχεις τόσους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ. Ήξερα τον Κορδόν, ήξερα τον νέο προπονητή και πίστευα ότι θα κάνουν καλή δουλειά.

Όπως δεν γίνεται να φανεί αυτό σε λίγες μέρες ή σε λίγες εβδομάδες. Ήξερα ότι οι πρώτες στιγμές θα είναι δύσκολες αλλά πίστευα ότι μέσα από τη δουλειά που κάναμε καθημερινά όσο περνούσαν οι μέρες, ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Φυσικά στα πρώτα παιχνίδια ένιωσα την πίεση από τον κόσμο για να κερδίζουμε συνέχεια. Μου άρεσε γιατί σου έδειχναν πόσο μεγάλο είναι το κλαμπ αλλά δεν ήταν εύκολο. Θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε τη σεζόν ως 1οι και μόλις χάσαμε το πρώτο παιχνίδι ήταν σαν να τελείωσε ο κόσμος (γέλια). Αλλά είχαμε διαφορετικά κομμάτια στη σεζόν με διαφορετικούς κόουτς. Θυμάμαι περισσότερο τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες μέρες».

Ειδικά και με την αλλαγή τριών προπονητών...

«Στο πρώτο κομμάτι με τον Ντιέγκο είχαμε δύσκολα παιχνίδια όπως η Γκενκ αλλά περάσαμε στους ομίλους του Europa League. Το πρωτάθλημα τα παιχνίδια ήταν καλά. Είχαμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και το συμβάν που σταμάτησαν το ντέρμπι, χάσαμε πόντους μετά από κάποια ματς. Ήρθε ο Καρβαλιάλ αλλά μετά όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, όλα άλλαξαν. Όλα ήταν υπέροχα. Δίναμε το καλύτερο για την ομάδα και τους οπαδούς, όλοι μαζί τα πήγαμε εξαιρετικά και κατακτήσαμε το Conference League επειδή όλοι παλέψαμε μαζί».

Μετά την βαριά ήττα από τη Φράιμπουργκ με 5-0 στην Ευρώπη, ήρθαν οι αποδοκιμασίες από τους οπαδούς και η απομάκρυνση του Μαρτίνεθ. Εσύ πώς το έλαβες όλο αυτό;

«Καταλάβαινα τους οπαδούς. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ κακό με τη Φράιμπουργκ αλλά ήξερα, και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο, το πάθος. Είναι δύσκολο να έχεις πάθος στο ποδόσφαιρο αλλά σκέφτηκα ότι αν όλοι στην ομάδα έχουμε το πάθος, θα βελτιωθούμε σίγουρα. Ήξερα τι δουλειά γίνεται αλλά η πίεση από τους οπαδούς ήταν τεράστια, που είναι φυσιολογικό και όταν άλλαξε ο προπονητής, ήταν αρκετά δύσκολο για εμένα γιατί ήθελα να δώσω τα πάντα για τον Ντιέγκο εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν είχα αυτή την αρμοδιότητα. Έπρεπε να το αποδεχθώ και να δίνω το καλύτερο για τον Ολυμπιακό».

Τι ήταν αυτό που έλεγες εσύ στα αποδυτήρια ως πιο έμπειρος;

«Για εμένα το πιο σημαντικό ήταν να μείνουμε όλοι μαζί. Κατά τη διάρκεια της σεζόν έχεις καλές στιγμές και κακές στιγμές. Αν είμαστε μαζί στα άσχημα, τότε θα έρθουν καλύτερες μέρες. Είχαμε νεαρούς παίκτες και προσπάθησα να τους βοηθήσω, να τους ηρεμήσω, να τους κάνω να πιστέψουν στη δουλειά που κάνουμε καθημερινά και στο μέλλον θα έχουμε φτιάξει μία καλή ομάδα για να γίνουμε πρωταθλητές και να κάνουμε μία καλή πορεία στην Ευρώπη. Προσπάθησα να δώσω ηρεμία στους συμπαίκτες μου και να αποδείξουμε την αξία μας».