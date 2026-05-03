Νάρσινγκ στο Gazzetta: «Στην Ελλάς είμαστε μια οικογένεια, θα μπορούσα να έχω παίξει σε κορυφαία ομάδα της Αγγλίας»
Ήταν δίχως αμφιβολία η απόλυτη «βόμβα» στο πρωτάθλημα της Superleague 2. Η απόκτηση του Λουτσιάνο Νάρσινγκ από την Ελλάς Σύρου, που είχε αποκαλύψει το Gazzetta και πήρε επίσημη μορφή στις 6 Φεβρουαρίου, έγινε πανελλήνιο θέμα.
Ένας ποδοσφαιριστής με παρουσία στην Premier League, κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων Ολλανδίας, συμμετοχή στο Champions League και διεθνής με τους «Οράνιε», έγινε παίκτης της Κυκλαδίτικης ομάδας και όπως αποδείχθηκε, βοήθησε και αυτός έτσι ώστε ο στόχος της παραμονής να επιτευχθεί.
Ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta τόσο για την καριέρα που έχει πίσω του, όσο και για το παρόν, τη συριανή ομάδα και το μέλλον του, ενώ αποκάλυψε και τι (ίσως) θα άλλαζε από την πορεία του στα γήπεδα.
Το ξεκίνημα από τον Άγιαξ και η Premier League
Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξεκινάω από τα βασικά. Πότε ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο; Ποιος ήταν το είδωλό σου και πότε αντιλήφθηκες ότι μπορείς να γίνεις επαγγελματίας;
«Άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο από την ηλικία των 4 ετών. Το είδωλό μου ήταν ο Ρονάλντο ο Βραζιλιάνος. Μόλις από 5 χρονών ήξερα, και μάλιστα το είπα και στους γονείς μου, ότι θα γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής».
Ήσουν μέλος σε μια από τις κορυφαίες Ακαδημίες του πλανήτη, αυτή του Άγιαξ...
«Νομίζω ήμουν στον Άγιαξ για 4 χρόνια. Ήταν μια εξαιρετική περίοδος στην οποία έμαθα πάρα πολλά για το άθλημα και κατάλαβα πότε το ποδόσφαιρο γίνεται σοβαρό».
Έχοντας βρεθεί επίσης σε Άλκμααρ και Χέρενφεν, έρχεται η μεταγραφή στην PSV. Ήταν εκείνες οι καλύτερες ημέρες της καριέρας σου;
«Ναι, νομίζω πως εκείνη η μεταγραφή στην Αϊντχόφεν και εκείνη η περίοδος ήταν η κορυφαία της καριέρας μου. Επειδή ουσιαστικά αυτό είναι που ονειρεύεσαι, να παίξεις σε μια μεγάλη ομάδα. Επίσης, ήταν (σς κορυφαία στιγμή) και όταν με κάλεσαν για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα».
Ύστερα από αυτές τις επιτυχίες, ήρθε η ώρα για τη Σουόνσι και την Premier League. Είναι πράγματι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου; Πως είναι η ποιότητα εκεί και πως κατάφερες να ανταποκριθείς;
«Η Premier League είναι ξεκάθαρα το καλύτερο πρωτάθλημα στον πλανήτη. Εκεί το παιχνίδι είναι στο υψηλότερο τέμπο για 90 λεπτά και όλοι είναι τόσο δυνατοί και γρήγοροι παίκτες. Νομίζω ήμουν τυχερός που είχα ήδη αγωνιστεί με την Εθνική Ολλανδίας και έτσι θεωρώ ανταποκρίθηκα σχετικά γρήγορα στο αγγλικό πρωτάθλημα».
Το PlayStation που έγινε πραγματικότητα στους «Οράνιε»
Πάω τώρα και στην Εθνική, με την οποία είχες 19 συμμετοχές με 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Είναι αυτό το μεγαλύτερο επίτευγμα στην πορεία σου;
«Ναι, ακόμη θεωρώ τη συμμετοχή μου στην Εθνική Ολλανδίας ως το καλύτερο πράγμα που έχω καταφέρει στην καριέρα μου. Αν μάλιστα καταφέρεις να σκοράρεις ή να δώσεις ασίστ τότε σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Ούτε καν το Champions League, στο οποίο επίσης αγωνίστηκα και σκόραρα».
Παίζοντας δίπλα σε ποδοσφαιριστές όπως ο Ρόμπεν, ο Σνάιντερ, ο Φαν Πέρσι είναι κάτι σαν μάθημα. Πως ήταν αυτό και τι συμβουλές έλαβες από εκείνους τους τόσο μεγάλους παίκτες;
«Αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Έπαιζα με αυτούς στο PlayStation και ξαφνικά ήμουν μαζί τους στο ίδιο γήπεδο! Έμαθα πάρα πολλά από εκείνους, όπως η πρώτη επαφή, ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι στον χώρο, η ένταση με την οποία πρέπει να προπονούμαι. Ήθελα να βελτιώνομαι με κάθε προπόνηση».
Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο συλλόγων, μετά την Premier League γύρισες στην Ολλανδία για Φέγενορντ και Τβέντε. Ακολούθησαν Αυστραλία, Πολωνία και Κύπρος. Ποιο από αυτά τα πρωταθλήματα ήταν το πιο δύσκολο και γιατί;
«Αυτά ήταν όλα διαφορετικά πρωταθλήματα. Θα έλεγα τεχνικά ότι οι Ολλανδοί ήταν οι καλύτεροι όσον αφορά το ποδόσφαιρο, και όσον αφορά τη δύναμη και τις μονομαχίες, η Πολωνία».
Η Ελλάς Σύρου που είναι οικογένεια και το... μέλλον
Και τώρα η Ελλάς Σύρου. Τι σου είπαν οι άνθρωποι της ομάδας και σε έπεισαν να δεχτείς την πρότασή τους;
«Είχα, φυσικά, τραυματιστεί για ένα χρόνο. Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου και δεν ήθελα να περιμένω μέχρι το καλοκαίρι, οπότε όταν η Ελλάς μου πρόσφερε την ευκαιρία, την άρπαξα και με τα δύο χέρια. Γι' αυτό το συμβόλαιο δεν ήταν τόσο σημαντικό για μένα... αυτό που ήταν σημαντικό για μένα ήταν να μπορώ να προπονούμαι ξανά με μια ομάδα και να αποκτώ αυτοπεποίθηση στους αγώνες, ώστε να μπορώ να είμαι απόλυτα ο εαυτός μου το καλοκαίρι που έρχεται».
Ποια ήταν η ατμόσφαιρα που συνάντησες, πως σε υποδέχθηκαν και πως σου φαίνεται η Ελλάδα;
«Για μένα, ήταν ωραίο να ενταχθώ σε μια ομάδα που λειτουργεί καλά. Με υποδέχτηκαν θερμά από την πρώτη μέρα. Είμαστε μια οικογένεια και αυτό είναι που βρίσκω τόσο όμορφο σε αυτόν τον σύλλογο: το προσωπικό και τους ανθρώπους».
Δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Ποια είναι τα πλάνα σου για τη νέα σεζόν; Θα μείνεις στον σύλλογο;
«Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. είμαι για πάντα ευγνώμων. Θα δω τι θα προκύψει το καλοκαίρι. Είμαι ανοιχτός σε όλα και μετά θα κάνω μια επιλογή με βάση τα συναισθήματά μου».
Κλείνοντας, έχεις κάποιο «παράπονο» από την καριέρα σου; Κάτι που θα άλλαζες ή κάτι που θα ήθελες να ζήσεις;
«Δεν έχω πραγματικά κάτι που να έχω μετανιώσει, αλλά αυτό που σκέφτομαι συχνά είναι η εποχή στη Χέρενφεν, όταν είχα 23 ασίστ και 9 γκολ σε μία σεζόν, και ότι θα μπορούσα να είχα πάει στη Λίβερπουλ - αυτό θα φαινόταν υπέροχο στο βιογραφικό μου, αλλά πιθανότατα δεν θα έπαιζα πολύ, και θα μπορούσα να είχα κερδίσει το πρωτάθλημα με την PSV, οπότε αυτό είναι ένα ανάμεικτο συναίσθημα».