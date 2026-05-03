Νάρσινγκ στο Gazzetta: «Στην Ελλάς είμαστε μια οικογένεια, θα μπορούσα να έχω παίξει σε κορυφαία ομάδα της Αγγλίας»

Το ξεκίνημα από τον Άγιαξ και η Premier League

Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξεκινάω από τα βασικά. Πότε ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο; Ποιος ήταν το είδωλό σου και πότε αντιλήφθηκες ότι μπορείς να γίνεις επαγγελματίας;

«Άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο από την ηλικία των 4 ετών. Το είδωλό μου ήταν ο Ρονάλντο ο Βραζιλιάνος. Μόλις από 5 χρονών ήξερα, και μάλιστα το είπα και στους γονείς μου, ότι θα γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής».

Ήσουν μέλος σε μια από τις κορυφαίες Ακαδημίες του πλανήτη, αυτή του Άγιαξ...

«Νομίζω ήμουν στον Άγιαξ για 4 χρόνια. Ήταν μια εξαιρετική περίοδος στην οποία έμαθα πάρα πολλά για το άθλημα και κατάλαβα πότε το ποδόσφαιρο γίνεται σοβαρό».

Έχοντας βρεθεί επίσης σε Άλκμααρ και Χέρενφεν, έρχεται η μεταγραφή στην PSV. Ήταν εκείνες οι καλύτερες ημέρες της καριέρας σου;

«Ναι, νομίζω πως εκείνη η μεταγραφή στην Αϊντχόφεν και εκείνη η περίοδος ήταν η κορυφαία της καριέρας μου. Επειδή ουσιαστικά αυτό είναι που ονειρεύεσαι, να παίξεις σε μια μεγάλη ομάδα. Επίσης, ήταν (σς κορυφαία στιγμή) και όταν με κάλεσαν για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα».

Ύστερα από αυτές τις επιτυχίες, ήρθε η ώρα για τη Σουόνσι και την Premier League. Είναι πράγματι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου; Πως είναι η ποιότητα εκεί και πως κατάφερες να ανταποκριθείς;

«Η Premier League είναι ξεκάθαρα το καλύτερο πρωτάθλημα στον πλανήτη. Εκεί το παιχνίδι είναι στο υψηλότερο τέμπο για 90 λεπτά και όλοι είναι τόσο δυνατοί και γρήγοροι παίκτες. Νομίζω ήμουν τυχερός που είχα ήδη αγωνιστεί με την Εθνική Ολλανδίας και έτσι θεωρώ ανταποκρίθηκα σχετικά γρήγορα στο αγγλικό πρωτάθλημα».