Ανιγκό στο Gazzetta: «Ο Μεντιλίμπαρ άνοιξε την πόρτα της πρώτης ομάδας στην ακαδημία και μας βοήθησε πολύ στην εξέλιξή της»

Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που αλλάξατε στην ακαδημία;

«Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να αλλάξει στην ακαδημία ήταν η νοοτροπία και να εξηγήσουμε ότι όλα είναι δυνατά με σκληρή δουλειά και πίστη. Έπρεπε επίσης να ηρεμήσουμε κάποιες μικρές εντάσεις που υπήρχαν, να κάνουμε διορθώσεις και να θέσουμε γρήγορα νέους στόχους για όλα τα τμήματα της ομάδας. Όλοι μπήκαν στο πνεύμα αμέσως και όλα εξελίχθηκαν καλά αρκετά γρήγορα. Έπρεπε πρώτα να κερδίσουμε τα πρωταθλήματα εντός συνόρων, κάτι που κάναμε τρεις συνεχόμενες φορές, και μετά να βγούμε και να πρωταγωνιστήσουμε στην ευρωπαϊκή σκηνή. Εκεί κάναμε εξαιρετικά πράγματα. Αλλά δεν υπήρχε μόνο η ομάδα της Κ19 που ξεχώρισε. Δουλέψαμε πολύ καλά και στο scouting και χτίσαμε καλές ομάδες σε όλες τις κατηγορίες με φόντο το μέλλον του συλλόγου».

Που οφείλεται η επιτυχία στο Youth League και πώς νιώσατε με αυτή την κατάκτηση;

«Η επιτυχία στο Youth League επιβεβαίωσε τη δουλειά μίας ολόκληρης ακαδημίας που εργάστηκε ενωμένη. Χέρι-χέρι που λέμε. Η περηφάνια μας με τον Τομά ήταν ότι η ευρωπαϊκή νίκη ήταν έργο μιας ομάδας 100% ελληνική και αυτό αυτό αποτελεί παράσημο για τα παιδιά. Είναι περηφάνεια και για εμάς! Εμπιστευτήκαμε αυτά τα παιδιά και τη μεγάλη δουλειά του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, με τον οποίο η συνεργασία μας ήταν άψογη. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Αυτή η νίκη απέναντι στη Μίλαν στον μεγάλο τελικό θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μου γιατί βιώσαμε έντονα συναισθήματα. Ήταν μια απίστευτη ευτυχία. Σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν αυτοί που απλώς μιλούν και αυτοί που κάνουν πράξεις και εκεί κρύβεται η διαφορά».

Όπως κάνατε στη Μαρσέιγ, έτσι και τον Ολυμπιακό βγάλατε κάποια ταλέντα όπως ο Κωστούλας, ο Μουζακίτης, ο Τζολάκης που τώρα πρωταγωνιστούν. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτούς.

«Ο Κωστούλας, ο Μουζακίτης και ο Τζολάκης είναι τα παραδείγματα που πρέπει να ακολουθούν όλα τα παιδιά της ακαδημίας. Άνοιξαν την πόρτα, έδειξαν τον δρόμο στους υπόλοιπους για να ακολουθήσουν. Και υπάρχουν ακόμη πολλά ταλέντα σε αυτές τις νεανικές ομάδες που θα πρέπει να κοιτάξουμε. Όμως όλα αυτά οφείλονται και στον κ. Μεντιλίμπαρ, που επιτρέπει στους νέους να περνούν στους επαγγελματικές συμμετοχές και τους δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούν στο υψηλό επίπεδο. Τρέφω τεράστιο σεβασμό για εκείνον και για τη δουλειά του. Ξέρετε, σε μια ακαδημία η πόρτα ανοίγει μόνο όταν ο προπονητής της πρώτης ομάδας ενδιαφέρεται πραγματικά για το πρότζεκτ, και ο Μεντιλίμπαρ μας βοήθησε πολύ δίνοντας ευκαιρίες στους νέους στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής τους. Το αποτέλεσμα το είδατε και μόνοι σας».

Τώρα που είπατε για τον Μεντιλίμπαρ, τι ήταν αυτό που άλλαξε και η ομάδα έφτασε στο ευρωπαϊκό με το Conference League;

«Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε τεράστια αυτοπεποίθηση στην ομάδα και ένα στιλ γεμάτο ενέργεια. Είναι ένας έμπειρος προπονητής που παραμένει δυνατός ακόμη και σε στιγμές πίεσης και έχει μάθει να έχει αξίες ως προπονητής. Είναι ένας εξαιρετικός κόουτς».

Γιατί φύγατε από τον Ολυμπιακό;

«Έφυγα γιατί καμιά φορά μπορεί να υπάρξουν μικρές διαφωνίες σε κάποιες συνεργασίες, αλλά παραμένω μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, προφανώς, και ο σεβασμός μου για τον κύριο Μαρινάκη παραμένει ο ίδιος. Η σχέση μου μαζί του πηγαίνει πολύ πέρα από το ποδόσφαιρο».

Τι είναι αυτό που ξεχωρίσατε στον κ. Μαρινάκη;

«Αρχικά η σχέση μου με τον πρόεδρο ήταν πάντα καλή και πάνω απ’ όλα γεμάτη σεβασμό. Είναι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και με τον Ολυμπιακό, κάτι ένιωσα αμέσως γνωρίζοντάς τον. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι στάθηκε δίπλα μου σε μια στιγμή που το είχα ανάγκη στη ζωή μου, και μόνο γι’ αυτό δεν μπορώ παρά να του πω ευχαριστώ».

Τι ακολουθεί για τον Ζοσέ Ανιγκό μετά τον Ολυμπιακό;

«Από τότε που έφυγα τον Νοέμβριο, έχω δεχτεί σταθερά προτάσεις από διάφορες χώρες, ακόμη και από την Ελλάδα. Όμως έχω την τύχη να έχω μια άνετη και ήρεμη ζωή και δεν θέλω να πάω οπουδήποτε απλά για να πάω, ούτε να μπω σε οποιαδήποτε περιπέτεια. Για μένα δεν είναι μόνο τα χρήματα. Έχει να κάνει με το πρότζεκτ και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός για τη δουλειά μου. Οπότε, περνώ χρόνο με τους δικούς μου ανθρώπους, ζω ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Γαλλία, βλέπω αρκετούς αγώνες και απολαμβάνω όσο περισσότερο μπορώ την οικογένειά μου. Θα δούμε πού θα με οδηγήσει το κάρμα μου».