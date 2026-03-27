Ρεπόρτερ Mundo Deportivo στο Gazzetta: «Όλη η αλήθεια για την επιστροφή του Μέσι στην Μπαρτσελόνα»
Η σχέση του Λιονέλ Μέσι και της Μπαρτσελόνα έμελλε να αρχίσει και να τελειώσει (μέχρι πρότινος) σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Πίσω στο 2000, ο νεαρός τότε Λιο που μόλις έχει πατήσει το πόδι του στην Βαρκελώνη και μετά από κλάματα κατά τη διάρκεια της πτήσης από την Αργεντινή, υπογράφει το πρώτο του «συμβόλαιο» σε μια χαρτοπετσέτα.
Fast forward στο 2021 και η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά με έναν σκληρό, άδικο για αυτή τη σύνδεση και στενάχωρο τρόπο. Η Αντονέλα Ροκούτσο δίνει στον 34χρονο σύζυγό της ένα μαντήλι, έτσι ώστε να σκουπίσει τα δάκρυά του, ενώ μιλάει μπροστά στα ΜΜΕ και στην πραγματικότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη, για την αποχώρησή του από την ομάδα που έγινε το σπίτι του.
Φήμες, σενάρια, δηλώσεις, μια πιθανή επιστροφή που «χάλασε» το 2023, επίσκεψη αργά ένα βράδυ του Νοέμβρη (2025) στο «Καμπ Νόου» και πολλά ακόμη ακολούθησαν. Το Gazzetta, με την πολύτιμη βοήθεια του επί πάνω από δυο δεκαετίες ρεπόρτερ της Μπάρτσα στη Mundo Deportivo, Σέρτζι Σουλέ, σας παρουσιάζει όλη την αλήθεια για τη σχέση Μέσι-Λαπόρτα, τι έγινε πραγματικά πριν τρία χρόνια και τι... συμβαίνει στο σήμερα.
Το τηλέφωνο στον Τσάβι το 2023
Τον Ιανουάριο του 2023 και αφού έφτασε στην μεγαλύτερη κορυφή της καριέρας του, αυτή της κατάκτησης του Μουντιάλ με την Αργεντινή στα γήπεδα του Κατάρ τον Δεκέμβριο (2022), ο Λιονέλ Μέσι έριξε «γέφυρες επιστροφής» στη μεγάλη του αγάπη. «Πήρε τηλέφωνο τον Τσάβι, και του είπε ''Θέλω να έρθω πίσω στην Μπαρτσελόνα, δεν είμαι ευτυχισμένος στο Παρίσι. Μίλα με τον σύλλογο για να κάνουμε μια προσπάθεια να επιστρέψω''», μας αφηγείται ο Σέρτζι Σουλέ.
Τους επόμενους δυο μήνες, υπήρξαν αρκετές συνομιλίες μεταξύ του Λαπόρτα και του πατέρα (και ατζέντη) του Μέσι, Χόρχε, με τους δυο άνδρες να συζητούν ακόμη και τις λεπτομέρειες του συμβολαίου! Υπολόγιζαν όμως χωρίς τη La Liga, η οποία δεν άναψε το «πράσινο φως», εξαιτίας της κάκιστης οικονομικής κατάστασης των Καταλανών και του Fair Play.
Οι προθέσεις όμως ήταν ξεκάθαρες, τουλάχιστον κυρίως από πλευράς του -τότε- ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν, που δεν ένιωθε άνετα μακριά από εκεί όπου του έλεγε η καρδιά του.
Η συνάντηση στο σπίτι του Λαπόρτα και το Μαϊάμι
Τον Μάϊο (σσ της ίδιας χρονιάς), ο Χόρχε Μέσι βρέθηκε στο σπίτι του προέδρου της Μπάρτσα, προκειμένου να τον ενημερώσει πως ο γιός του είχε στα χέρια του προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία και την Ίντερ Μαϊάμι. Ήθελε να μάθει ξεκάθαρα αν υπήρχαν πιθανότητες επιστροφής στη Βαρκελώνη, καθώς τα περιθώρια είχαν αρχίσει να στενεύουν.
Εν τέλει, και για να μην βιώσει παρόμοια κατάσταση με το καλοκαίρι του 2021, όταν και περίμενε εγκρίσης από τη La Liga, ο Μέσι αποφάσισε να πει το «ναι» στην ομάδα του MLS. Παρότι υπήρχε ξεκάθαρα η πρόθεση να παίξει και πάλι με τα «μπλαουγκράνα», δεν έγινε η απαιτούμενη προσπάθεια και από πλευράς του συλλόγου. Αυτή ήταν και ουσιαστικά η τελευταία επαφή των δυο πλευρών.
Ο Αργεντίνος μετακόμισε από το Παρίσι στις ΗΠΑ, επιλέγοντας τον σύλλογο του Ντέιβιντ Μπέκαμ, παρόλο που οι Άραβες του προσέφεραν αστρονομικά ποσά. Ήθελε λιγότερη πίεση για τον ίδιο και την οικογένειά του, και ένα περιβάλλον που θα έφερνε περισσότερο στην ισπανική πόλη.
Η αλήθεια πίσω από τη...νυχτερινή επίσκεψη στο «Καμπ Νόου»
Από το 2021 μέχρι και σήμερα, ο Pulga έχει επιστρέψει μόλις μια φορά στο... σπίτι του. Και αυτή προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, καθώς έγινε αργά ένα βράδυ του Νοεμβρίου (2025), χωρίς κανένας να το περιμένει. Ο Σέρτζι Σουλέ μας εξηγεί «Ένα βράδυ τον περασμένο Νοέμβρη, ο Μέσι βρέθηκε έξω από το ''Καμπ Νόου''. Μαζί με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ έκαναν μια στάση στη Βαρκελώνη, πριν μεταβούν στο Αλικάντε για φιλικό της Αργεντινής. Τότε, ο Μέσι αποφάσισε να πάει στο γήπεδο. Εκεί, συνάντησε τους σεκιούριτι, ζητώντας τους ευγενικά να μπει στον αγωνιστικό χώρο».
Ναι, ο Λιονέλ Μέσι ζήτησε άδεια για να πατήσει στο χορτάρι όπου για χρόνια μεγαλούργησε και χάρισε πολλές από τις πιο απίθανες και όμορφες στιγμές στην ιστορία του αθλήματος. «Είναι εύκολο να μπω μέσα;», είπε στον άνθρωπο της ασφάλειας, που με τη σειρά του κάλεσε κάποιο πρόσωπο από την διοίκηση του κλαμπ. «Δεν ξέρω αν πήρε τον Λαπόρτα ή κάποιον άλλον, πάντως ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο του ΔΣ».
Η απάντηση φυσικά και ήταν θετική, με τη σχετική φωτογραφία να γίνεται viral και να γεμίζει νοσταλγία όχι μόνο τους οπαδούς της Μπάρτσα, αλλά τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. «Εννοείται να μπει, είναι το σπίτι του!», μας λέει ο Σουλέ για την ατάκα-απάντηση που έλαβε ο σεκιούριτι.
Καμία επαφή, «ράγισε» το γυαλί Μέσι-Λαπόρτα
Ποια είναι όμως στ' αλήθεια η σχέση Μέσι-Λαπόρτα τα τελευταία χρόνια; Ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών έχει τονίσει πολλάκις σε δηλώσεις του πως επιθυμεί να κάνει έναν αγώνα φόρο τιμής στον 38χρονο σούπερ σταρ, έτσι ώστε ο σύλλογος να τον αποχαιρετήσει όπως του αρμόζει, φυσικά μέσα στο νέο «Καμπ Νόου», μόλις ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες. Παράλληλα, έχει εξηγήσει πως θα δημιουργηθεί και άγαλμα προς τιμήν του, όπως συνέβη με τους Κουμπάλα και Κρόιφ.
Βέβαια, αυτή είναι η μια πλευρά. Από την άλλη, η απόλυτη σιωπή. «Δεν μιλούν καθόλου τα τελευταία χρόνια. Ο Λιο δεν θέλησε καν να πει κάτι για τις εκλογές (σσ του 2026). Η σχέση τους είναι κακή. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει. Ο Μέσι είναι στο Μαϊάμι και παραμένει σιωπηλός, παρά τα όσα γράφονται, δεν ξέρουμε αν θα αποφασίσει να πει κάτι».
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως ο πρόεδρος και ο μεγαλύτερος παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα δεν έχουν καλή σχέση. Μπορεί ο 63χρονος δικηγόρος να κάνει προσπάθειες μέσω συνεντεύξεων στον Τύπο, όμως στην αντίπερα όχθη ο Αργεντίνος άσος δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα, πιθανότατα βαθιά πληγωμένος. Όχι μόνο για τον τρόπο που αποχώρησε το 2021, αλλά και διότι δεν είδε πραγματική προσπάθεια για να επιστρέψει, δυο χρόνια αργότερα.
Αντιλαμβάνεται κανείς πως πλέον η μοναδική περίπτωση να δούμε ξανά τον Μέσι με τα «μπλαουγκράνα», θα είναι σε αυτόν τον αγώνα προς τιμήν του, εάν και εφόσον όντως πραγματοποιηθεί. Τα σενάρια που δημοσιεύονται ανά καιρούς για comeback ως ποδοσφαιριστής, είναι τουλάχιστον ανυπόστατα, αφού οι δυο πρωταγωνιστές κινούνται σε διαφορετικούς δρόμους...