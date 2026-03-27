Ρεπόρτερ Mundo Deportivo στο Gazzetta: «Όλη η αλήθεια για την επιστροφή του Μέσι στην Μπαρτσελόνα»

Η σχέση του Λιονέλ Μέσι και της Μπαρτσελόνα έμελλε να αρχίσει και να τελειώσει (μέχρι πρότινος) σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Πίσω στο 2000, ο νεαρός τότε Λιο που μόλις έχει πατήσει το πόδι του στην Βαρκελώνη και μετά από κλάματα κατά τη διάρκεια της πτήσης από την Αργεντινή, υπογράφει το πρώτο του «συμβόλαιο» σε μια χαρτοπετσέτα.

Fast forward στο 2021 και η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά με έναν σκληρό, άδικο για αυτή τη σύνδεση και στενάχωρο τρόπο. Η Αντονέλα Ροκούτσο δίνει στον 34χρονο σύζυγό της ένα μαντήλι, έτσι ώστε να σκουπίσει τα δάκρυά του, ενώ μιλάει μπροστά στα ΜΜΕ και στην πραγματικότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη, για την αποχώρησή του από την ομάδα που έγινε το σπίτι του.

Φήμες, σενάρια, δηλώσεις, μια πιθανή επιστροφή που «χάλασε» το 2023, επίσκεψη αργά ένα βράδυ του Νοέμβρη (2025) στο «Καμπ Νόου» και πολλά ακόμη ακολούθησαν. Το Gazzetta, με την πολύτιμη βοήθεια του επί πάνω από δυο δεκαετίες ρεπόρτερ της Μπάρτσα στη Mundo Deportivo, Σέρτζι Σουλέ, σας παρουσιάζει όλη την αλήθεια για τη σχέση Μέσι-Λαπόρτα, τι έγινε πραγματικά πριν τρία χρόνια και τι... συμβαίνει στο σήμερα.