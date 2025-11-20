Αμπελάρδο στο Gazzetta: «Οι αγώνες με τον Παναθηναϊκό ήταν ισάξιοι, ασφαλώς θυμάμαι το σουτ του Βλάοβιτς...»

Είπατε κάτι στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τον αγώνα; Ή έχετε κάποια ιστορία από εκείνο το παιχνίδι;

«Όχι δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο, το τυπικό είναι στο τέλος του αγώνα να χαιρετάς όλους τους παίκτες με αθλητικό πνεύμα. Είχαν δώσει δύο μεγάλους αγώνες και ήθελα να τους συγχαρώ».

Είχατε έναν σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα σας. Πώς συνέβη και ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη εκείνη τη στιγμή;

«Είναι η χειρότερη στιγμή για έναν ποδοσφαιριστή, η χειρότερη ανάμνηση που είχα. Είχα έναν τραυματισμό στο γόνατο, έπρεπε να χειρουργηθώ και έμεινα εκτός 12 μήνες χωρίς να μπορώ να παίξω. Είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν ποδοσφαιριστή. Είναι δύσκολες στιγμές γιατί πρέπει να δουλεύεις μόνος σου, δεν αισθάνεσαι μέρος της ομάδας ή κοντά στους συμπαίκτες σου. Και είναι στιγμές που εκτιμάς περισσότερο τη δυνατότητα να προπονηθείς μαζί τους. Συνήθως στο ποδόσφαιρο συμβαίνει να έχεις κάποιον τραυματισμό, αλλά αυτός ήταν μεγάλης σοβαρότητας. Μετά, στο τέλος της καριέρας μου, νομίζω ότι τον τελευταίο μου χρόνο δεν απέδιδα στο επίπεδό μου λόγω αυτού του τραυματισμού».

Πώς το αντιμετωπίσατε και ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της ανάρρωσης;

«Πρέπει πάντα να το αντιμετωπίζεις με θετική στάση. Δεν έχεις άλλη επιλογή από το να δουλέψεις και να προσπαθήσεις να αναρρώσεις το συντομότερο δυνατό. Πολλές ώρες δουλειάς, πρωί και απόγευμα. Το πιο δύσκολο είναι να μην μπορείς να είσαι με τους συμπαίκτες σου, να μην μπορείς να ταξιδέψεις με τη ομάδα, να μην μπορείς να παίξεις, τίποτα. Δηλαδή σου λείπει η καθημερινότητα με τους συμπαίκτες σου».

Ποια θα λέγατε ότι ήταν η πιο ξεχωριστή σας στιγμή με την Μπαρτσελόνα;

«Δεν θα σου πω μόνο με την Μπαρτσελόνα αλλά σε όλα τις ομάδες που βρέθηκα. Τα τρόπαια ήταν όμορφα να τα κατακτάς αλλά πιστεύω ότι αυτό που μου λείπει περισσότερο στο κόσμο του ποδοσφαίρου είναι η καθημερινότητα στα αποδυτήρια, η σχέση με τους συμπαίκτες σου, οι συζητήσεις που είχαμε και τους φίλους μου. Η καθημερινότητα πιστεύω ήταν το πιο όμορφο. Είναι αλήθεια τα τρόπαια είναι εντυπωσιακά αλλά η καθημερινότητα με τις προπονήσεις, να απολαμβάνεις τους προπονητές και τους συμπαίκτες που είχα την τύχη να έχω τότε και παίκτες και φίλους που ακόμα έχω, αυτό είναι το πιο πολύτιμο».

Θα σας μιλήσω για μερικούς από τους πρώην συμπαίκτες σας και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτούς και αν θυμάστε κάποιες ιστορίες. Ας αρχίσουμε με τον Φίγκο.

«Ήταν ένας εκπληκτικός παίκτης, καταπληκτικός. Προφανώς όταν βρέθηκε το 2000 στη Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε σε όλους μεγάλη έκπληξη αλλά φυσικά ήταν μια προσωπική απόφαση και τη σέβομαι. Για εμάς όμως ήταν ένα πλήγμα γιατί ήταν ο καλύτερος που είχαμε. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ και ένας συμπαίκτης με τον οποίο απόλαυσα πολλά χρόνια μαζί».

Πεπ Γκουαρντιόλα.

«Επίσης ένας πολύ καλός φίλος ο «Πέπε». Τον γνώριζα και πριν την Μπαρτσελόνα, στην Εθνική Ισπανίας Κ21 και στην Ολυμπιακή Ομάδα. Ήταν ένας συμπαίκτης που είχα καλή σχέση και ήταν ένας άνθρωπος που από τότε που έπαιζε, με τον τρόπο που σκεφτόταν, ήξερα ότι θα γίνει προπονητής».

Ριβάλντο.

«Ένας παίκτης με μεγάλη τεχνική ποιότητα, απίστευτος παίκτης με εκπληκτικό αριστερό πόδι. Είχε πολύ καλή αντίληψη του παιχνιδιού και καλό σουτ ακόμα και με το κεφάλι. Είναι από τους καλύτερους που είχα την τύχη να παίξω».

Τζιοβάνι.

«Πιστεύω ότι είναι ένα παίκτης που υποτιμήθηκε αλλά για μένα ήταν ένας εξαιρετικός παίκτης. Είναι αλήθεια δεν έπαιξε πολύ αλλά στην Ελλάδα ήταν ένας δυνατός παίκτης, πήγαινε πολύ καλά, αγαπήθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Σε χαρακτηριστικά, ήταν εξαιρετικός με το κεφάλι και είχε μεγάλη τεχνική ποιότητα, κινούνται πολύ γρήγορα παρά το ύψος του. Πολύ καλός άνθρωπος και συμπαίκτης και πραγματικά είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο έχω μεγάλη αγάπη».

Ρονάλντο.

«Φαινόμενο! Ο Ρονάλντο ήταν κάτι απίστευτο. Τα γκολ με την Μπαρτσελόνα, όχι μόνο η ποσότητα αλλά και ο τρόπος που τα πετύχαινε ήταν το κάτι άλλο. Περνούσε τρεις με τέσσερις παίκτες με ντρίπλα και τελείωνε τη φάση με εντυπωσιακό τρόπο. Εκπληκτική τεχνική ποιότητα, ταλέντο, πιστεύω ότι είχε τα πάντα. Είχε την κακή τύχη να τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο, κάτι που του στέρησε ότι θα μπορούσε να είχε καταφέρει».

Πουγιόλ.

«Βρεθήκαμε μαζί στα πρώτα του βήματα, δύο-τρία χρόνια μαζί στο κέντρο της άμυνας. Αυτός έπαιζε με το νούμερο 94 και εγώ με το 5. Ήταν σπουδαίος. Για μένα στην εποχή του ήταν ο καλύτερος κεντρικός της Ευρώπης. Τεράστιος αμυντικός με εξαιρετική ικανότητα πρόβλεψης και γρήγορος στο μαρκάρισμα, παρόλο που δεν ήταν ψηλός αμυντικά. Ηγέτης, δεν ξέρω αν ήταν ο καλύτερος αλλά ήταν από τους καλύτερους κεντρικούς στην ιστορία, τόσο την Μπαρτσελόνα όσο και στην Ισπανία».

Το ντουέτο Τσάβι-Ινιέστα.

«Πιθανώς για μένα είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες που υπήρξαν στην Ισπανία. Πιστεύω ότι αυτό το δίδυμο ήταν απίστευτο, εγώ θα πρόσθετα και τον Μπούσκετς με τον οποίο είχα την τύχη να είμαι συμπαίκτης και εκείνος επίσης εκπληκτική τεχνική ικανότητα, όραμα, ταχύτητα εκτέλεσης, ικανότητα να βγαίνει από μικρούς χώρους, μεγάλη σαφήνεια στις ιδέες του. Πιστεύω ότι είχαμε την τύχη να τους απολαύσουμε, είναι ποδοσφαιριστές που αξίζει να τους βλέπεις να παίζουν γιατί ήταν το απόλυτο».

Ρομάριο.

«Υπήρξαμε συμπαίκτες για μόλις έξι μήνες και ήταν επίσης ενας απίστευτος παίκτης, με εκπληκτική τεχνική, ωραία ακρίβεια και πολύ γρήγορος στις κινήσεις του. Για μένα σηματοδότησε μια εποχή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έμεινε στη Μπαρτσελόνα μόνο 1,5 χρόνο αλλά τον θυμούνται πολύ γιατί σκόραρε πολλά εκπληκτικά γκολ».