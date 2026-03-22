Αρούνα Μπαμπαγκίντα στο Gazzetta: «Πλήρωσα τις συνέπειες από το πρόβλημα του Ολυμπιακού με τον Τουρέ και τον μάνατζέρ μας»

Ας τα πιάσουμε από την αρχή. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια και πώς επέλεξες το ποδόσφαιρο;

«Προέρχομαι από μια πολυμελή οικογένεια όπου είχα ήδη δύο μεγαλύτερους αδελφούς που έπαιζαν ποδόσφαιρο, οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο για μένα να ξεκινήσω και εγώ γιατί είχα τη βοήθειά τους».

Ποιος ήταν το είδωλο σου και πόσο δύσκολη ήταν η προσαρμογή σου όταν πήγες στον Άγιαξ;

«Οι δύο αδελφοί μου ήταν τα είδωλά μου. Παίζαμε όλοι στην ίδια θέση και μεγάλωσα βλέποντάς τους να αγωνίζονται. Η μετακίνησή μου στον Άγιαξ σε μικρή ηλικία δεν ήταν αγχωτική, γιατί ο αδελφός μου Τιτζάνι με πήγε εκεί και έμενα μαζί με εκείνον και τον άλλο μου αδελφό, τον Ιμπραΐμ, οπότε όλα ήταν πιο εύκολα για να προσαρμοστώ».

Μετά ακολούθησε η ακαδημία της Μπαρτσελόνα. Πώς κατέληξες εκεί;

«Η μεταγραφή μου στη Μπαρτσελόνα έγινε το 1997 ως έφηβος. Είναι απλή η ιστορία καθώς πήγα εκεί για δοκιμαστικά. Με κάλεσαν, με είδαν και αποφάσισαν να με υπογράψουν. Έτσι έγιναν όλα. Τους άρεσα από την αρχή».

Βρέθηκες σε μία ακαδημία που υπήρχαν τεράστια ταλέντα όπως ο Ινιέστα, ο Τσάβι, ο Πουγιόλ. Πώς ήταν να βρίσκεσαι πλάι σε αυτούς;

«Στη Λα Μασία υπήρχαν πολλά μεγάλα ονόματα. Ήμασταν όλοι νεαροί ταλαντούχοι παίκτες που ζούσαμε εκεί και κυνηγούσαμε το όνειρό μας να πετύχουμε στο ποδόσφαιρο. Πολλοί από αυτούς κατάφεραν να πρωταγωνιστήσουν στο ποδόσφαιρο και να γίνουν μεγάλα ονόματα όμως ήταν και άλλοι που δεν τα κατάφεραν παρότι ήταν πολύ καλοί».

Ο Μικέλ Αρτέτα σε είχε αποθεώσει σε μία συνέντευξη για το ταλέντο σου...

«Ναι, ο Αρτέτα με γνωρίζει πολύ καλά. Ξεκινήσαμε μαζί από τη μικρή ομάδα και φτάσαμε μέχρι τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα πριν φύγει οπότε είχαμε μία εξαιρετική σχέση μεταξύ μας».

Είχες καταφέρει να μπεις στην πρώτη ομάδα όμως έστω για προπονήσεις. Πώς ήταν η εμπειρία εκεί;

«Η εμπειρία μου με την πρώτη ομάδα ήταν κάτι τεράστια για εμένα. Ξεκίνησα πολύ νέος και μοιραζόμουν τα αποδυτήρια με τον Λουίς Ενρίκε, τον Φίγκο, τον Γκουαρδιόλα, τον Ριβάλντο και άλλους. Στην αρχή ήταν δύσκολο λόγω επικοινωνίας, αλλά με τη βοήθεια των πιο έμπειρων παικτών όλα έγιναν πιο εύκολα. Με αγκάλιασαν από την αρχή».

Για τον Φαν Χάαλ τις έχεις να πεις;

«Είναι ένας προπονητής ήταν πολύ σοβαρός που πίστευε πολύ στις ιδέες του. Εγώ ήμουν πιο κοντά στους νεαρούς παίκτες, παρόλο που προπονούμουν με την πρώτη ομάδα οπότε δεν μπορώ να πω ότι είχα ξεκάθαρη σχέση μαζί του αλλά μιλάμε για έναν καταξιωμένο κοουτσ».

Τελικά, στο τέλος της μέρας, τι πήγε στραβά στην Μπαρτσελόνα;

«Τι πήγε στραβά στη Μπαρτσελόνα; Έπαιξα σε όλες τις ομάδες υποδομής και τα πήγα πολύ καλά, όπως και στην πρώτη ομάδα όταν μου δόθηκαν ευκαιρίες, είχα σκοράρει κιόλας. Θεωρώ ότι ήταν απλώς ότι δεν μου δόθηκε ποτέ η πραγματική ευκαιρία στην πρώτη ομάδα για να καθιερωθώ να δείξω τι αξίζω».