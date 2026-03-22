Αρούνα Μπαμπαγκίντα στο Gazzetta: «Πλήρωσα τις συνέπειες από το πρόβλημα του Ολυμπιακού με τον Τουρέ και τον μάνατζέρ μας»
Έφτασε μαζί με τον Γιάγια Τουρέ στον Ολυμπιακό. Δύο παίκτες με φόντο το μέλλον που όμως τράβηξαν τελείως διαφορετικούς δρόμους στην καριέρα τους. Ο ένας εκτοξεύθηκε πρωταγωνιστώντας με τη Μονακό, την Μπαρτσελόνα και τη Μάντσεστερ Σίτι ενώ ο δεύτερος δεν κατάφερε ποτέ να καθιερωθεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Ωστόσο αυτό δεν αναιρεί ότι έγινε ένα από τα ονόματα που ουκ ολίγοι οπαδοί του Ολυμπιακού θυμούνται. Αυτό το χαμόγελο στα χείλη αλλά και το μεγάλο «what if» βλέποντας κάποιες εκλάψεις του ταλέντου του με τα ερυθρόλευκα.
Ξεχώρισε στη Λα Μασία όταν υπήρχε η χρυσή φουρνιά με τους Αρτέτα, Τσάβι, Ινιέστα κ.α. Ο Αρτέτα ειδικά τον είχε αποθεώσει λέγοντας ότι ήταν από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες που είχε δει τότε. Πλέον είναι ατζέντης ποδοσφαίρου στη Νιγηρία όμως το Gazzetta κατάφερε να τον εντοπίσει με αφορμή τη συμμετοχή του σε φιλανθρωπικό αγώνα ως legend της Μπαρτσελόνα.
Ο, πλέον 43χρονος Αρούνα Μπαμπαγκίντα, μοιράστηκε ιστορίες και καταστάσεις από την ποδοσφαιρική του καριέρα, για τα δύο πρωταθλήματα Ελλάδος που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό αλλά και στο τέλος της μέρας, τι μπορεί να πήγε λάθος με την καριέρα του.
«Είχαμε εξαιρετική σχέση με τον Αρτέτα, στην Μπαρτσελόνα δεν πήρα ποτέ τις ευκαιρίες για να καθιερωθώ»
Ας τα πιάσουμε από την αρχή. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια και πώς επέλεξες το ποδόσφαιρο;
«Προέρχομαι από μια πολυμελή οικογένεια όπου είχα ήδη δύο μεγαλύτερους αδελφούς που έπαιζαν ποδόσφαιρο, οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο για μένα να ξεκινήσω και εγώ γιατί είχα τη βοήθειά τους».
Ποιος ήταν το είδωλο σου και πόσο δύσκολη ήταν η προσαρμογή σου όταν πήγες στον Άγιαξ;
«Οι δύο αδελφοί μου ήταν τα είδωλά μου. Παίζαμε όλοι στην ίδια θέση και μεγάλωσα βλέποντάς τους να αγωνίζονται. Η μετακίνησή μου στον Άγιαξ σε μικρή ηλικία δεν ήταν αγχωτική, γιατί ο αδελφός μου Τιτζάνι με πήγε εκεί και έμενα μαζί με εκείνον και τον άλλο μου αδελφό, τον Ιμπραΐμ, οπότε όλα ήταν πιο εύκολα για να προσαρμοστώ».
Μετά ακολούθησε η ακαδημία της Μπαρτσελόνα. Πώς κατέληξες εκεί;
«Η μεταγραφή μου στη Μπαρτσελόνα έγινε το 1997 ως έφηβος. Είναι απλή η ιστορία καθώς πήγα εκεί για δοκιμαστικά. Με κάλεσαν, με είδαν και αποφάσισαν να με υπογράψουν. Έτσι έγιναν όλα. Τους άρεσα από την αρχή».
Βρέθηκες σε μία ακαδημία που υπήρχαν τεράστια ταλέντα όπως ο Ινιέστα, ο Τσάβι, ο Πουγιόλ. Πώς ήταν να βρίσκεσαι πλάι σε αυτούς;
«Στη Λα Μασία υπήρχαν πολλά μεγάλα ονόματα. Ήμασταν όλοι νεαροί ταλαντούχοι παίκτες που ζούσαμε εκεί και κυνηγούσαμε το όνειρό μας να πετύχουμε στο ποδόσφαιρο. Πολλοί από αυτούς κατάφεραν να πρωταγωνιστήσουν στο ποδόσφαιρο και να γίνουν μεγάλα ονόματα όμως ήταν και άλλοι που δεν τα κατάφεραν παρότι ήταν πολύ καλοί».
Ο Μικέλ Αρτέτα σε είχε αποθεώσει σε μία συνέντευξη για το ταλέντο σου...
«Ναι, ο Αρτέτα με γνωρίζει πολύ καλά. Ξεκινήσαμε μαζί από τη μικρή ομάδα και φτάσαμε μέχρι τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα πριν φύγει οπότε είχαμε μία εξαιρετική σχέση μεταξύ μας».
Είχες καταφέρει να μπεις στην πρώτη ομάδα όμως έστω για προπονήσεις. Πώς ήταν η εμπειρία εκεί;
«Η εμπειρία μου με την πρώτη ομάδα ήταν κάτι τεράστια για εμένα. Ξεκίνησα πολύ νέος και μοιραζόμουν τα αποδυτήρια με τον Λουίς Ενρίκε, τον Φίγκο, τον Γκουαρδιόλα, τον Ριβάλντο και άλλους. Στην αρχή ήταν δύσκολο λόγω επικοινωνίας, αλλά με τη βοήθεια των πιο έμπειρων παικτών όλα έγιναν πιο εύκολα. Με αγκάλιασαν από την αρχή».
Για τον Φαν Χάαλ τις έχεις να πεις;
«Είναι ένας προπονητής ήταν πολύ σοβαρός που πίστευε πολύ στις ιδέες του. Εγώ ήμουν πιο κοντά στους νεαρούς παίκτες, παρόλο που προπονούμουν με την πρώτη ομάδα οπότε δεν μπορώ να πω ότι είχα ξεκάθαρη σχέση μαζί του αλλά μιλάμε για έναν καταξιωμένο κοουτσ».
Τελικά, στο τέλος της μέρας, τι πήγε στραβά στην Μπαρτσελόνα;
«Τι πήγε στραβά στη Μπαρτσελόνα; Έπαιξα σε όλες τις ομάδες υποδομής και τα πήγα πολύ καλά, όπως και στην πρώτη ομάδα όταν μου δόθηκαν ευκαιρίες, είχα σκοράρει κιόλας. Θεωρώ ότι ήταν απλώς ότι δεν μου δόθηκε ποτέ η πραγματική ευκαιρία στην πρώτη ομάδα για να καθιερωθώ να δείξω τι αξίζω».
«Δεν είχα νευριάσει με το "Baba-tourist»
Ακολούθησε η Μέταλουργκ και έπειτα ο Ολυμπιακός. Ποια ήταν η ιστορία για να έρθεις στην Ελλάδα;
«Μετά τη Μπαρτσελόνα πήγα στην Ουκρανία, όπου έπαιξα για μισή σεζόν στην ίδια ομάδα με τον Γιάγια Τουρέ. Και οι δύο τα πήγαμε αρκετά καλά, είχαμε τον ίδιο μάνατζερ και έτσι ήρθε η πρόταση να πάμε στον Ολυμπιακό μαζί».
Τι σε εντυπωσίασε αρχικά στην Ελλάδα;
«Η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα με καλούς ανθρώπους, ωραίο καιρό, καλό φαγητό. Μου αρέσει η Ελλάδα και θα ήθελα να έρθω ξανά μία μέρα».
Με ποιον ήρθες πιο κοντά στην αρχή;
«Ήμουν πιο κοντά με τον Τουρέ που ήμασταν μαζί στη Μέταλουργκ και έπειτα με τον Ριβάλντο γιατί γνωριζόμασταν ήδη από παλιά στην Μπαρτσελόνα».
Ποια ήταν η γνώμη σου για τον Ριβάλντο;
«Τον Ριβάλντο τον ήξερα ήδη από τη Μπαρτσελόνα. Ήταν ένας σπουδαίος παίκτης, καλός άνθρωπος και πολύ απλός σαν χαρακτήρας. Με είχε βοηθήσει πολύ και στην Μπαρτσελόνα».
Ο Τροντ Σόλιντ σε άλλαξε θέση και λένε ότι αυτός ήταν από τους λόγους που δεν έπιασες.
«Ο Τροντ πίστευε ότι μπορώ να παίξω σε όλες τις επιθετικές θέσεις λόγω των χαρακτηριστικών μου και εγώ προσπάθησα να ανταπεξέλθω όσο περισσότερο γινόταν».
Το «Μπάμπα-Τούριστ» πώς βγήκε;
«"Baba tourist" (γέλια). Νομίζω είναι μια λέξη που χρησιμοποιούσε ο Τροντ για μένα, αλλά δεν μπορώ να πω γιατί. Είχε συμβεί ένα συμβάν μετά από μία άδεια αλλά δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Πάντως δεν είχα νευριάσει με αυτό. Ήταν πλάκα και γελούσαμε».
«Κόντρα στη Λιόν μου είπαν να μην παίξω λόγω του Ραμαζανιού και μόλις σκόραρα τους είπα "είδατε;"»
Ποιος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σε είχε εντυπωσιάσει;
«Ένας παίκτης του Ολυμπιακού που με εντυπωσίασε ήταν ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Ήταν διαφορετικός τύπος παίκτη από αυτούς που είχα συνηθίσει. Απίστευτος στον αέρα και στο ψηλό παιχνίδι, μπορούσε να κάνει πράγματα που δεν περίμενες και ούτε φανταζόσουν ότι μπορεί να κάνει ποδοσφαιριστής».
Είχες κάποια κακή στιγμή στον Ολυμπιακό;
«Η χειρότερη στιγμή ήταν όταν υπήρξε πρόβλημα με τον Τουρέ και τον μάνατζέρ μας. Ο Γιάγια έφυγε για τη Μονακό, εγώ έμεινα πίσω και τελικά πλήρωσα τις συνέπειες της κατάστασης».
Από την άλλη κάτι θετικό που κρατάς;
«Η καλύτερη στιγμή ήταν η πρώτη μου χρονιά στον Ολυμπιακό γιατί τα κερδίσαμε όλα και είχαμε μία πολλή καλή ομάδα».
Ποια ήταν η σχέση σου με τον Σωκράτη Κόκκαλη;
«Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Κάθε φορά που με έβλεπε χαμογελούσε και μου έλεγε πράγματα για να μου ανεβάσει το ηθικό».
Είχες πετύχει και γκολ στο Champions League κόντρα στη Λιόν. Πώς είχε νιώσει;
«Το γκολ απέναντι στη Λιόν ήταν ξεχωριστό και θα σου εξηγήσω γιατί. Ήταν το Ραμαζάνι εκείνη την περίοδο και νήστευα. Το τεχνικό επιτελείο μου είπε να μην νηστέψω τη μέρα του αγώνα και εγώ είπα όχι. Μου είπαν τότε ότι "οκ αλλά δεν θα παίξεις" και απάντησα "εντάξει". Τελευταία στιγμή αποφάσισαν να με βάλουν βασικό στην εντεκάδα και μόλις μετά από 3 λεπτά σκόραρα. Πήγα κατευθείαν εκεί στο επιτελείο και τους είπα «είδατε;» (γέλια). Ήταν τρελό!»
Θυμάσαι κάποια ιστορία από τα αποδυτήρια;
«Όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια, προσπαθούμε να τα κρατάμε μυστικά (γέλια). Αλλά πέρασα υπέροχες στιγμές στον Ολυμπιακό και υπήρχε όμορφο κλίμα στα αποδυτήρια».
Πλέον τι κάνει ο Αρούνα Μπαμπαγκίντα;
«Τώρα είμαι μάνατζερ παικτών. Βοηθάω νεαρά ταλέντα από την Αφρική να έρθουν στην Ευρώπη και έχω και μια ακαδημία στη Νιγηρία, ενώ συνεργάζομαι και με τη Μπαρτσελόνα».