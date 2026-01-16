Στρατόπεδο Βίκινγκ στη Νορβηγία: H βάση εκπαίδευσης των Βρετανών κομάντο στους -20 βαθμούς Κελσίου

Oι επίλεκτες βρετανικές δυνάμεις ετοιμάζονται για σύγκρουση, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνασπίζονται για να διασφαλίσουν τη Γροιλανδία απέναντι στις βλέψεις του Τραμπ.

Στο παχύ χιόνι των αρκτικών βουνών, οι Βασιλικοί Πεζοναύτες της Βρετανίας ετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία. Τα επίλεκτα στρατεύματα εισάγονται στην άγρια ​​φύση κατασκηνώνοντας στο χιόνι σε θερμοκρασίες κάτω από τους -20 βαθμούς Κελσίου. Τελειώνουν πηδώντας μέσα από τρύπες πάγου και φωνάζοντας το όνομά τους, τον βαθμό και τον αριθμό τους πριν μπορέσουν να ανασυρθούν από το νερό. Στη συνέχεια, κυλούν στο χιόνι, πίνουν ένα ποτήρι ρούμι και κάνουν πρόποση στον βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Η εκπαίδευση της Βρετανίας σε ακραία καιρικά φαινόμενα σε αυτήν την περιοχή χρονολογείται από τον Ψυχρό Πόλεμο, αλλά το Στρατόπεδο Βίκινγκ - οι εγκαταστάσεις του στο Σκιόλντ, στη βόρεια Νορβηγία - είναι καινούργιο και αναπτυσσόμενο. Άνοιξε το 2023 μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αναμένεται να φτάσει στο μέγιστο των 1.500 ατόμων αυτή την άνοιξη, ακολουθούμενο από 2.000 το επόμενο έτος. Η Βρετανία «ουσιαστικά διπλασιάζει» τον αριθμό των Βασιλικών Πεζοναυτών της στη Νορβηγία σε διάστημα τριών ετών, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ σε συνέντευξή της στο POLITICO.

