«Με αυτόν, θα παίρναμε το πρωτάθλημα»

Έχοντας συμφωνήσει για μηναίο μισθό 12.000 μάρκων, καθώς και ετήσιο μπόνους 150.000 αλλά και άλλα μπόνους συμμετοχών που μπορούσαν να φτάσουν τα 100 χιλιάρικα, οι Κίρστεν και Ζάμερ βρέθηκαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1989 στη λίμνη Τσίμσε, όπου έμειναν σε πολυτελέστατο ξενοδοχείο και συναντήθηκαν με τον Κάλμουντ. Ο άνθρωπος της Μπάγερ όμως δεν είχε καλά νέα να τους πει...

Βλέπετε, λίγες μέρες πριν, άνθρωποι της Ντινάμο Δρέσδης παραπονέθηκαν στον Καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας, Χέλμουτ Κολ, ότι οι ιθύνοντες της Λεβερκούζεν εξαγόραζαν τους παίκτες τους. Κάτι που ώθησε τον ηγέτη της χώρας να επισκεφτεί τα γραφεία της Bayer AG, του φαρμακευτικού κολοσσού πίσω από τη Λεβερκούζεν και να ξεκαθαρίσει στο Δ.Σ. ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν έκαναν καλό στην εικόνα της. «Είπε αυτολεξεί “φανταστείτε τις συνέπειες για το ίματζ της εταιρείας, δεν γίνεται να αγοράσετε όλους τους παίκτες της Ανατολικής Γερμανίας”», θυμήθηκε μετά από χρόνια ο Κάλμουντ, που εξήγησε την κατάσταση στους δύο ποδοσφαιριστές, με τον Κίρστεν να γίνεται έξαλλος, την ώρα που ο Ζάμερ διατηρούσε την ψυχραιμία του.

Ίσως ο λόγος να ήταν πως είχε και την εναλλακτική της Στουτγκάρδης, τους ανθρώπους της οποίας είχε γνωρίσει όταν οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA την προηγούμενη σεζόν. Πράγματι, το επόμενο καλοκαίρι, θα έπαιρνε μεταγραφή στους Σουηβούς, με τους οποίους θα κατακτούσε το πρώτο πρωτάθλημα της ενωμένης Γερμανίας το 1992, πριν πανηγυρίσει κάθε τίτλο που υπάρχει με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Από την άλλη, ο Κίρστεν θα κατάφερνε τελικά να πάει στη Λεβερκούζεν, στην οποία θα αγωνιζόταν μέχρι το 2003, σκοράροντας 240 φορές και αποτελώντας έκτοτε τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Ωστόσο, πανηγύρισε μονάχα το Κύπελλο του 1993, χάνοντας παράλληλα μεγάλες ευκαιρίες για περισσότερα τρόπαια, την εποχή που η Μπάγερ είχε κατά καιρούς τρομερή ομάδα αλλά πάντοτε τα θαλάσσωνε, ταΐζοντας τον μύθο της... Neverkusen. Ο δε Τομ, που είχε ολοκληρώσει πρώτος τη μεταγραφή του στις Ασπιρίνες, θα έμενε για μία πενταετία στην ομάδα, αγωνιζόμενος στη συνέχεια σε Σέλτικ και Χέρτα Βερολίνου.

Η επιθετική πολιτική του Κάλμουντ ήταν αποτελεσματική αλλά δεν έφερε τα τρόπαια που θα ήθελε ο 77χρονος σήμερα παράγοντας, ο οποίος ξέρει πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά εάν ο Κολ δεν έβαζε φρένο στην απόκτηση του Ζάμερ, επιτρέποντας στη Werkself να φτιάξει ένα τρομερό ρόστερ και να γίνει, ενδεχομένως, υπερδύναμη στο ρευστό γερμανικό ποδόσφαιρο στα 90's. Όπως θα έλεγε, «με αυτόν, θα παίρναμε το πρωτάθλημα, εκτός από εξαιρετικός παίκτης, ήταν και γεννημένος ηγέτης. Το συμβόλαιό του δεν το έσκισα ποτέ, το έχω ακόμα»...