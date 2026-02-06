«Δεν μπροούμε να βρούμε άλλον λόγο για το δυστύχημα»

Οι γερμανικές αρχές διεξήγαγαν άμεσα έρευνα για να εντοπιστούν οι λόγοι του φρικτού δυστυχήματος, καταλήγοντας πως ο Θέιν ήταν υπεύθυνος, καθώς εντοπίστηκε πάγος στα φτερά του μοιραίου αεροσκάφους. Η σχετική αναφορά ξεκαθάριζε πως ήταν ευθύνη του πιλότου να εντοπίσει το πρόβλημα και να ζητήσει να καθαριστούν τα φτερά, με την αδυναμία του αεροπλάνου να πιάσει την απαιτούμενη ταχύτητα προκειμένου να απογειωθεί να οφείλεται εκεί. «Το αεροπλάνο ήταν καλυμμένο με χιόνι πάχους περίπου οκτώ εκατοστών, που θα μπορούσε να σκουπιστεί. Δεν μπορούμε να βρούμε άλλον λόγον για το δυστύχημα», διάβαζε κανείς.

Αυτό ήταν. Το όνομα του Τζέιμς Θέιν βρισκόταν πλέον παντού στα βρετανικά ΜΜΕ, με τον πιλότο να θεωρείται ο μοναδικός υπεύθυνος για την τραγωδία του Μονάχου. Ο ίδιος πάντως, θα απαντούσε πως «πρέπει να υπήρχε χιόνι στον αεροδιάδρομο, που μείωσε την ταχύτητά μας». Με τους Γερμανούς να επιμένουν πως δεν υπήρχε άλλη αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει το δυστύχημα, ο Θέιν έχασε την άδεια του να πιλοτάρει και έμεινε χωρίς δουλειά, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί στο αγρόκτημά του και να ασχοληθεί με την εκτροφή πουλερικών. Παράλληλα, δεν σταματούσε τον αγώνα του για δικαίωση, διεξάγοντας μέχρι και δική του έρευνα, υπό το αβάσταχτο βάρος της τραγωδίας του '58. Η ζωή της οικογένειάς του είχε αλλάξει για πάντα, με απειλητικά γράμματα να καταφτάνουν διαρκώς στο σπίτι τους και τη μικρή κόρη του Θέιν να γίνεται στόχος εκφοβισμού στο σχολείο.

Ο Βρετανός είχε κρατήσει επαφές με τη χήρα του φίλου του Ρέιμεντ, ο γιος του οποίου μισούσε τον Θέιν θεωρώντας τον υπεύθυνο που έμεινε χωρίς πατέρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως χρόνια μετά, τον κάλεσε στη φάρμα του για να του εξηγήσει τη δική του πλευρά, με τους δύο άντρες να συμφιλιώνονται.