Μιχάλης Κοσίδης στο Gazzetta: «Έτσι με αποκαλούσε ο Μελισσανίδης στα αποδυτήρια»

«Πάντα όταν έμπαινα στα αποδυτήρια ο Μελισσανίδης μου έσφιγγε το χέρι και με αποκαλούσε ''Ποντιάρα''»

Είχες πάρει κάποιες ευκαιρίες και με τον Χιμένεθ. Όμως τότε, στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα σε έβαλε ο Αλμέιδα σαν να ήταν... γραφτό να βάλεις γκολ εκείνη τη μέρα; Πώς αισθάνεσαι που έγινες ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει στην Αγιά Σοφιά;

«Για μένα είναι τεράστια τιμή το ότι αρχικά αγωνίστηκα με την ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο. Πραγματικά, είναι για μένα τεράστια τιμή το ότι είμαι ο πρώτος Έλληνας που σκόραρε στο νέο αυτό γήπεδο. Νιώθω πραγματικά περήφανος και ευγνώμων που έζησα κάτι τέτοιο».

Τι σημαίνει για εσένα να είσαι μέρος της ιστορίας της ΑΕΚ;

«Σίγουρα, το να είμαι μέρος της ιστορίας της ΑΕΚ και να αποτελώ έναν έστω μικρό μέρος της ιστορίας είναι κάτι μοναδικό, κάτι υπέροχο για μένα. Πραγματικά δεν περιγράφεται με λόγια το ότι έχω ζήσει στην ΑΕΚ και είμαι πραγματικά ευγνώμων και ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα να το ζήσω».

Τι σου είπε ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, τα αδέρφια σου μετά από εκείνο το ματς;

«Δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά πραγματικά θυμάμαι τη χαρά τους. Τα δάκρυα του πατέρα μου όταν τον πήρα βιντεοκλήση μετά τον αγώνα ήταν πραγματικά υπερήφανος. Γιατί είναι οπαδός της ΑΕΚ, μου πέρασε την αγάπη για την ομάδα και πραγματικά οι γονείς μου και τα αδέρφια μου και γενικότερα η οικογένειά μου με βοήθησαν πάρα πολύ, με στήριξαν. Είμαι ευγνώμων, γιατί χωρίς αυτούς πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να έχω πετύχει όσα έχω πετύχει μέχρι τώρα».

«O Μάνταλος ήταν πάντα δίπλα σε όλους τους ποδοσφαιριστές»

Ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Ελλάδα λένε συχνά ότι παίζει με μεγαλύτερο βάρος από έναν ξένο. Ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό;

«Πιστεύω ότι υπάρχει αυτό. Το ζω κι εγώ ως ποδοσφαιριστής του εξωτερικού. Το να βρίσκεσαι στη χώρα σου, να καταλαβαίνεις τα πάντα, να μπορείς να μιλήσεις με τους οπαδούς και με τους ανθρώπους της ομάδας και να καταλαβαίνεις στο 100% τις απαιτήσεις τους, σου δημιουργεί πίεση. Όμως γενικά υπάρχουν και πολλοί παίκτες που το έχουν βιώσει πολύ περισσότερο από εμένα. Όπως είπα για παράδειγμα πριν, ο Πέτρος Μάντελος».

Τι συμβουλές σου έδινε ο Μάνταλος όσο ήσουν στην ΑΕΚ;

«Γενικά ο Πέτρος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένα εξαιρετικό παιδί. Ήταν πάντα δίπλα σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Βοηθούσε στα αποδυτήρια ώστε η ομάδα να έχει ένα καλό κλίμα και όλοι οι παίκτες να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους. Πραγματικά τον ευχαριστώ γιατί είναι ένα πρότυπο αθλητή. Κυριολεκτικά είναι ένα τεράστιο μέρος της ιστορίας της ΑΕΚ, ως αρχηγός και ως ηγέτης».

Θα σε πάω πάλι πίσω στον Αλμέιδα. Θεωρείς ότι ο κύκλος του στην ΑΕΚ είχε κλείσει;

«Δεν θα το έλεγα. Όμως μετά από όλα όσα έγιναν και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γίνουν κάποιες αλλαγές στην ομάδα. Αλλά δεν θα έλεγα ότι έκλεισε ο κύκλος του, γιατί πραγματικά ανέλαβε την ΑΕΚ από μια κακή περίοδο και κατάφερε να την φτάσει στην κορυφή, να φέρει τίτλους, να φέρει διακρίσεις».

Την κατάκτηση του ντάμπλ, πώς τη θυμάσαι; Πώς το γιόρτασες, τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνη τη σεζόν;

«Θυμάμαι τα πάντα. Το πώς ξεκίνησε η σεζόν, με τον έρχομό του Αλμέιδα».

Είχες άγχος όταν είχε έρθει; Τον είχες παρακολουθήσει φαντάζομαι ως παίκτης;

«Ναι, σίγουρα. Θυμάμαι τη δυναμικότητά του και το πάθος του. Δεν είχα κάποιο άγχος. Γενικά και το υπόλοιπο staff ήταν όλοι φοβεροί άνθρωποι. Νομίζω ότι έφερε μαζί του τόσα άτομα σαν staff, έδειξε ότι δεν υπολόγιζε τίποτα. Σίγουρα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Θυμάμαι κυριολεκτικά τα πάντα. Από την πρώτη στιγμή, από την προετοιμασία.

Το πως ξεκίνησε η σεζόν, το πόσο δεμένη ήταν η ομάδα, από τα αποδυτήρια. Και νομίζω ότι αυτό έβγαινε και στο γήπεδο. Σίγουρα η σκληρή δουλειά που έγινε στην προετοιμασία, αλλά και καθημερινά στις προπονήσεις, είχε αντίκτυπο μέσα στο γήπεδο. Γιατί η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που κυριαρχούσε σε όλους τους τομείς. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι το τέλος της σεζόν, πιστεύω κρίθηκε στο νήμα ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Όμως το αξίζαμε και με το παραπάνω. Επίσης και με το Κύπελλο. Θα έλεγα ότι ήταν φοβερές στιγμές. Αλλά αυτό που έχει περισσότερη σημασία και αυτό που έφερε αυτά τα αποτελέσματα ήταν η ενότητα που υπήρχε μέσα στην ομάδα και ότι κυριολεκτικά ο ένας πέθαινε για τον άλλον».

Αυτό θεωρείς ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας;

«Σίγουρα, ναι.Έχω ζήσει και άλλες στιγμές στην ΑΕΚ και άλλες χρονιές. Αλλά νομίζω ότι υπήρχαν και κάποιοι παίκτες-κλειδιά, οι οποίοι βοηθούσαν στη δημιουργία και στη σύσφιξη σχέσεων μέσα στα αποδυτήρια, που πραγματικά μας έκαναν ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί της επιτυχίας».



Τι σας έλεγε ο Αλμέιδα πριν τα παιχνίδια; Υπήρχε κάτι που σας έλεγε κάθε φορά;

«Υπήρχαν σίγουρα κάποια νέα πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος και το πάθος με το οποίο τα έλεγε. Το πώς μετέφερε στην ομάδα και στους παίκτες την ένταση που θα πρέπει να βγάλουν μέσα στο γήπεδο για να κυριαρχήσει η ομάδα. Σίγουρα το πάθος ήταν πάντα λέξη-κλειδί. Η πίεση, γιατί νομίζω ότι η πίεση ήταν αυτό το pressing, δηλαδή ψηλά, ήταν αυτό που έφερε αυτά τα αποτελέσματα».

Μιλάμε για προπονητές. Δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω και για τον Μανόλο Χιμένεθ. Τι θυμάσαι πιο έντονα από αυτόν;

«Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Το έβλεπα κάθε μέρα στα Σπάτα, γιατί ήταν οι πρώτοι μήνες στην πρώτη ομάδα. Δυστυχώς δεν τον έζησα πάρα πολύ, γιατί το καλοκαίρι άλλαξαν προπονητή. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ ζεστός με όλους. Και αυτός με πολύ πάθος και αγάπη για την ομάδα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, και για αυτόν αλλά κυρίως για την ομάδα. Όμως ήταν πάντα εκεί για εμάς, για τους παίκτες. Προσπαθούσε να στηρίξει τον καθένα ξεχωριστά και νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής».

Στον Άρη τον παρακολουθείς;

«Παρακολουθώ γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ και τον Άρη, γιατί όπως είπα και πριν, κάποιοι φίλοι μου και κάποιοι πρώην συμπαίκτες μου αγωνίζονται εκεί. Και θα πω ότι νομίζω πως είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον πάγκο του Άρη. Και σίγουρα θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα».

Πώς περιέγραφες τη σχέση σου με τον Δημήτρη Μελισσανίδη;

«Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί τη μεγαλύτερη ιστορία της ΑΕΚ. Ήταν πάντα εκεί για εμάς, πάντα εκεί για εμένα. Ακόμη και όταν ήμουν στην Ακαδημία και είχα σπάσει το πόδι μου, είχε πάρει τηλέφωνο και με στήριξε. Μου είπε ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, ότι είμαι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Σίγουρα μας συνέδεε και η καταγωγή μου από τον Πόντο. Πάντα όταν έμπαινα στα αποδυτήρια μου έσφιγγε το χέρι και με αποκαλούσε «Ποντιάρα». Πραγματικά τον ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, γιατί με στήριξε πάρα πολύ και με βοήθησε ουσιαστικά να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Ήταν πάντα εκεί για όλους, πάντα για την ομάδα. Στήριζε απεριόριστα την ΑΕΚ, γιατί θεωρώ ότι είναι η μεγάλη του αγάπη. Και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε ουσιαστικά την ευκαιρία να παίξω στην ΑΕΚ».

Με τον Αλμέιδα έχετε επαφές σήμερα; Του έστειλες μήνυμα να φύγει από την ΑΕΚ;

«Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν έχουμε κάποια επαφή τελευταία. Τον είχα ευχαριστήσει προσωπικά και είχαμε μιλήσει την πρώτη χρονιά που έφυγα δανεικός στην Ολλανδία. Πραγματικά τον ευχαρίστησα γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ σε μία ΑΕΚ που ήταν στην κορυφή. Δεν ήταν εύκολο σίγουρα για τους νέους παίκτες να αγωνιστούν. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Όμως πραγματικά όταν μιλήσαμε, τον ευχαρίστησα και του είπα πόσο σημαντικό ήταν για μένα και ότι με βοήθησε να κάνω ουσιαστικά το παιδικό μου όνειρο πραγματικότητα. Από την πλευρά του, αυτός με ευχαρίστησε για τη συνεισφορά μου στην ομάδα και μου ευχήθηκε εννοείται τα καλύτερα».

Τι ξεχωρίζεις από τον τρόπο που δουλεύει ο Αλμέιδα σε σχέση με άλλους προπονητές που είχες ή έχεις;

«Σίγουρα, αυτός ο τρόπος δουλειάς του φάνηκε από τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ήταν πραγματικά μια προετοιμασία η οποία δεν περνούσε εύκολα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη σε ένταση. Ο τρόπος δουλειάς μέσα στο γήπεδο και στο γυμναστήριο με τους γυμναστές ήταν κάτι που πραγματικά έκανε εντύπωση σε όλους. Το πόσο εκτοξεύτηκε ο ρυθμός και γενικά ο τρόπος που δούλευε στους παίκτες ήταν κάτι μοναδικό. Νομίζω ότι δεν είχε τύχει να ξαναδουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι ήταν ο λόγος που η ομάδα έβγαζε αυτό το πάθος και αυτή την ενέργεια μέσα στο γήπεδο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό».