Χόκαν Σάντμπεργκ στο Gazzetta: «Καλό το UEFA Cup αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα πέρασα με την ΑΕΚ»

Στην ΑΕΚ πώς βρεθήκατε;

«Υπήρχε ένας Έλληνας ατζέντης. Ήταν κάποια παιχνίδια με την εθνική ομάδα και το 1984 ξεκίνησα τη χρονιά εντυπωσιακά με τη Γκέτεμποργκ, ήμουν πρώτος σκόρερ και το καλοκαίρι ήρθε και με είδε εκείνος μαζί με έναν Σουηδό ατζέντη. Μέχρι τότε μόλις 2-3 Σουηδοί παίκτες έπαιζαν στο εξωτερικό και δεν ήταν τόσο συνηθισμένο να παίξεις στο εξωτερικό. Λέγαμε ότι για να γίνεις επαγγελματίας θα πρέπει να παίξεις στο εξωτερικό και αποτελούσε ένα όνειρο για όλους να αγωνιστούν στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Ήμουν 26 ετών και θεωρητικά ήμουν κάπως μεγάλος. Αυτά τα όνειρα ήταν για τα παιδιά που ήταν 20 ετών περίπου. Αρκετοί παίκτες από την κατάκτηση του UEFA Cup είχαν φύγει στο εξωτερικό και θεώρησα ότι ήρθε η σειρά μου. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έπρεπε να πάρουν την αποδοχή της Γκέτεμποργκ, οι οποίοι δεν ήταν χαρούμενοι που θα έφευγα αλλά ήταν όρος του συμβολαίου μου. Αν μία ομάδα του εξωτερικού μου έκανε πρόταση, τότε δεν θα ήταν εμπόδιο στο να φύγω και έτσι έγινε. Θυμάμαι ότι δύο εβδομάδες πριν από ένα παιχνίδι πρωταθλήματος που είχαμε, ο Σουηδός ατζέντης μου είπε ότι θα έρθουν άνθρωποι της ΑΕΚ να με δουν. Σε εκείνο το ματς έβαλα το νικητήριο γκολ και ο Νίκος Χρηστίδης ήταν εκεί για να με δει και συστηθήκαμε μία μέρα μετά. Και έπειτα από 2-3 μέρες ταξίδεψα στην Ελλάδα για να υπογράψω. Με είδαν σε ένα μόνο παιχνίδι και όλα έγιναν απίστευτα γρήγορα. Πέρασα τα πιο ωραία μου χρόνια στην ΑΕΚ. Ήταν τόσο ωραία η ατμόσφαιρα, το ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο. Σίγουρα το UEFA Cup είναι ξεχωριστό αλλά η παρουσία μου στην ΑΕΚ είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Άλλωστε και εκεί ερχόντουσαν τόσοι πολλοί οπαδοί στο αεροδρόμιο (γέλια) και πιο συχνά»

Η προσαρμογή ήταν δύσκολη;

«Κοίτα στην αρχή ήταν περίεργα. Όλα ήταν διαφορετικά, έμεινα για 1-2 μήνες σε ξενοδοχείο αλλά εντάξει αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Βρήκαμε καλούς ανθρώπους μπροστά μου, με φρόντισαν, πήγα κατευθείαν σε παμπ με κάποιους παίκτες και γενικά στην αρχή με υποδέχτηκαν πολύ καλά. Από τους 20 παίκτες, μόλις 2 μιλούσαν καλά αγγλικά (γέλια). Αυτός ήταν ένα πρόβλημα στην αρχή αλλά σύντομα προσαρμόστηκα. Πολλή ζέστη βέβαια και θυμάμαι ότι παίζαμε φιλικό και στις εξέδρες είχε 14 χιλιάδες κόσμο για να δουν το παιχνίδι και είχα τρελαθεί με αυτό. Γρήγορα κατάλαβα ότι πολλοί άνθρωποι θα με παρακολουθούν, ειδικά από τη στιγμή που θα ήμασταν μόλις δύο ξένοι στην ομάδα. Στην αρχή ήταν ο Στάμπαχρ και μετά ο Εστερχάζι, με τους οποίους ήμασταν κοντά. Προσπάθησα να μάθω ελληνικά και μέχρι τώρα προσπαθώ να καταλάβω και θα σου πω μία ιστορία. Ότι υπήρχε μία κοπέλα με την οποία κάναμε μαθήματα ελληνικών για περίπου έναν χρόνο και τη γνώρισα για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια (γέλια). Γνωριστήκαμε τώρα πριν λίγο καιρό».

Μάθατε ελληνικά;

«(γέλια). Δεν μπορώ να πω τη λέξη, είναι κακή λέξη (γέλια). Ήταν πραγματικά δύσκολη γλώσσα για να τη μάθω. Από την αλφάβητο μέχρι να διαβάσω μία πρόταση. Μετά από έναν χρόνο πήγαμε στη Σουηδία για προετοιμασία και τότε μιλούσα λίγα ελληνικά. Αν ήμουν στη Γερμανία ή την Ολλανδία θα μπορούσα να μιλήσω τη γλώσσα σε 2-3 μήνες αλλά στην Ελλάδα ήταν πραγματικά δύσκολο».

Κάποιο ντέρμπι που θυμάσαι ακόμα;

«Δεν είχαμε καλά αποτελέσματα στα ντέρμπι. Είχαμε χάσει από τον Παναθηναϊκό με 3-2 αλλά όλοι έλεγαν ότι έπρεπε να είμαι χαρούμενος που έβαλα τα δύο γκολ, μετά σκόραρα με τον Ολυμπιακό αλλά το ματς ήρθε 1-1 και γενικά δεν είχαμε τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλαμε. Θυμάμαι ότι όλοι αγχωνόντουσαν για αυτά τα παιχνίδια και είχαν το "πρέπει" για να είναι χαρούμενοι οι οπαδοί μας, να είναι χαρούμενος ο πρόεδρος, να πάρουμε και παραπάνω χρήματα. Δεν μου άρεσε αυτό, εγώ έβλεπα το κάθε παιχνίδι όπως τα υπόλοιπα. Δεν με ένοιαζε να έπαιζα με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή οποιαδήποτε ομάδα. Όλες ήταν το ίδιο για εμένα αλλά ένιωθα γενικά ότι υπήρχε μία νευρικότητα στα συγκεκριμένα παιχνίδια»

Εκείνη την περίοδο μεταφερθήκατε στο ΟΑΚΑ από τη Φιλαδέλφεια. Ποιο από τα δύο προτιμούσες;

«Εννοείται η Φιλαδέλφεια! Μπορεί να ήταν μικρότερο γήπεδο ή το χορτάρι να μην ήταν σε καλή κατάσταση αλλά νομίζω, είχαμε μία τρομερή ομάδα και ένας από τους βασικούς λόγους που δεν κάναμε κάτι παραπάνω, ήταν η μεταφορά μας στο ΟΑΚΑ. Μας έλειψε η ατμόσφαιρα, η επαφή με τον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτή η μετακίνηση δεν μας έκανε καλό αν μιλάμε για τα αποτελέσματα. Όπως τώρα που το νέο γήπεδο σε τραβάει να παίξεις καλύτερα. Μας άρεσε η Φιλαδέλφεια, ήταν το σπίτι μας, κάναμε προπονήσεις εκεί και ξαφνικά πήγαμε σε ένα μεγάλο γήπεδο που σε παιχνίδια όπως κόντρα στη Δόξα Δράμας δεν είχε πολύ κόσμο. Το πολύ 2 χιλιάδες και δεν μπορούσαμε να τους δούμε (γέλια)».

Θεωρείτε ότι θα κατακτούσατε το πρωτάθλημα αν μένατε στη Φιλαδέλφεια;

«Αν με ρωτάς μετά από 40 χρόνια θα σου πω ναι. Αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Δεν ξέρω αν θα παίρναμε το πρωτάθλημα αλλά σίγουρα δεν ήταν καλό που μεταφερθήκαμε στο ΟΑΚΑ. Και πάλι νικούσαμε στο ΟΑΚΑ και σχεδόν όλα τα παιχνίδια αλλά στα ντέρμπι θα μας βοηθούσε περισσότερο να ήμασταν στη Φιλαδέλφεια».