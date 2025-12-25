Από την Αθήνα στο Μπρίστολ: Κοουτσάροντας στην πόλη του Banksy
Το μπάσκετ διεκδικεί το δικό του μερίδιο στη Μεγάλη Βρετανία και το Gazzetta γράφει για τον Ανδρέα Καπούλα, τον προπονητή των Μπρίστολ Φλάιερς που, εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, χτίζει ένα πρότζεκτ βασισμένο στις ελληνικές αξίες.
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
@Giannis_Stavr
Ελάχιστες προσωπικότητες στο βρετανικό μπάσκετ ενσαρκώνουν την έννοια της μακροχρόνιας δουλειάς και της δέσμευσης σε ένα κλαμπ όσο ο Ανδρέας Καπούλας. Εδώ και 21 σεζόν, ο Έλληνας προπονητής καθοδηγεί τους Μπρίστολ Φλάιερς, από τα πρώτα βήματα του οργανισμού στις χαμηλές κατηγορίες μέχρι την Super League Basketball, χτίζοντας μια σχέση που ξεπερνά τις τακτικές και τα αποτελέσματα. Μαζί του κουβαλά τη σιωπηλή αίσθηση καθήκοντος και τις αξίες που τον συνοδεύουν από την Αθήνα, και που δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ.
Ο Καπούλας βρέθηκε στη Μεγάλη Βρετανία το 1999 για να σπουδάσει οικονομικά, δίχως να πίστευε ο ίδιος ότι θα έμενε τόσα χρόνια στο Νησί, αφιερώνοντας τη ζωή του στο μπάσκετ. «Μεγάλωσα στην Αθήνα και ήρθα στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ το 1999 για σπουδές στα οικονομικά», αναφέρει. «Αν μου έλεγαν τότε ότι 26 χρόνια μετά θα ήμουν ακόμα εδώ, έχοντας ζήσει πλέον περισσότερα χρόνια στη Βρετανία απ' ό,τι στην Ελλάδα, δεν θα το πίστευα». Το 2005 εντάχθηκε στους Μπρίστολ Φλάιερς, ξεκινώντας την προπονητική του διαδρομή στην πόλη του Banksy: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρίσκομαι εδώ για τόσο μεγάλο διάστημα».
Ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα φαίνεται στον τρόπο που μιλάει για την πορεία του στον πάγκο των Φλάιερς: η άρνηση να θεωρεί οτιδήποτε δεδομένο, η βαθιά πίστη στις αξίες του και η πεποίθηση ότι η δουλειά αποκτά νόημα μόνο όταν γίνεται σε ομαδικό πλαίσιο, αντιμετωπίζοντας το κλαμπ σαν έναν ζωντανό οργανισμό που προοδεύει. «Είμαι τυχερός που βρίσκομαι εδώ για τόσο καιρό. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Μου αρέσει να βλέπω πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα των Φλάιερς χρόνο με τον χρόνο».
Η άνοδος των Φλάιερς σε όλα τα επίπεδα αντικατοπτρίζει αυτή την προσέγγιση. Ο οργανισμός έφτασε στο κορυφαίο επίπεδο, σε μια διαδρομή που βασίζεται στην ομαδική δουλειά και όχι στις συγκυρίες. «Όλη η πορεία είναι κάτι που αξίζει να είσαι περήφανος», προσθέτει ο Έλληνας κόουτς. Αλλά η υπερηφάνεια δεν αφορά προσωπικές επιτυχίες. Αφορά ένα έργο που χτίστηκε με τον ελληνικό τρόπο: με σταθερά βήματα και με ακλόνητη πίστη ότι οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.
«Αυτό που με κάνει περισσότερο περήφανο είναι το πώς έχουμε αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια», εξηγεί ο Ανδρέας Καπούλας. «Το καταφέραμε χάρη στους υπέροχους ανθρώπους που συμμετέχουν στο πρότζεκτ. Το να βρίσκομαι στην 21η σεζόν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μοναδικό, και είμαι απίστευτα περήφανος για την πορεία μου και για όλες τις εκπληκτικές στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί. Είναι πολύ συγκινητικό να το σκέφτεσαι».
Με τον ελληνικό τρόπο
Αυτή η έμφαση στη συλλογική ευθύνη είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική αντίληψη, και ο Καπούλας το αναγνωρίζει. Ενώ κάποιοι του αποδίδουν τις επιτυχίες των Μπρίστολ Φλάιερς, ο ίδιος επιμένει: «Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει χωρίς τους αμέτρητους ανθρώπους που έχουν δουλέψει στο πρότζεκτ όλα αυτά τα χρόνια». Στα πρώτα στάδια ήταν υπεύθυνος για τις ακαδημίες, τα πρότζεκτ με την τοπική κοινότητα και τις διοικητικές υποχρεώσεις. Σήμερα οι τομείς αυτοί στελεχώνονται από ανθρώπους που ο ίδιος βοήθησε να εξελιχθούν. «Η πραγματική μας ανάπτυξη φαίνεται στις ευκαιρίες που έχουμε δώσει σε ανθρώπους», προσθέτει.
Η «οικογένεια των Flyers» δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι πολιτισμικός άξονας και σύνολο αρχών που έχουν τις ρίζες τους στον τόπο καταγωγής του Καπούλα. «Έχουμε χτίσει εδώ μια οικογένεια», λέει. «Οι σχέσεις είναι σημαντικές στη ζωή, αλλά ιδιαιτέρως στα ομαδικά αθλήματα όπως το δικό μας… όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ισχυρή αίσθηση του ανήκειν». Στόχος είναι η συνέχεια, ένα νήμα που συνδέει γενιές παικτών, προπονητών, εθελοντών και φιλάθλων. «Το παιχνίδι και η δουλειά αυτή δεν αφορούν νίκες και ήττες», προσθέτει. «Αφορούν τις σχέσεις που χτίζονται με τα χρόνια και αυτές μένουν για πάντα».
Η επιρροή του Καπούλα στο βρετανικό μπάσκετ εκτείνεται πολύ πέρα από το Μπρίστολ. Μεταξύ 2020 και 2025 υπηρέτησε ως βοηθός προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Μεγάλης Βρετανίας, συμβάλλοντας σε μια σειρά ιστορικών στιγμών, συμπεριλαμβανομένων δύο αγώνων που θα θυμούνται οι Έλληνες φίλαθλοι: νίκη 78–69 επί της Ελλάδας στο Νιούκαστλ το 2021 και 73-72 στο Λονδίνο το 2024. Για έναν προπονητή που μεγάλωσε στην Αθήνα, εκείνες οι βραδιές είχαν ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος. Η επαγγελματική υπερηφάνεια συνδυάστηκε με σεβασμό για τη χώρα που τον διαμόρφωσε.
Το νέο γήπεδο ως game changer
Μετά την αποχώρησή του από τον ρόλο του στην Εθνική πριν την προκριματική φάση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Καπούλας προσθέτει: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για τα πέντε τελευταία χρόνια με την Εθνική Ανδρών. Ήταν τιμή και προνόμιο να υπηρετήσω ως βοηθός προπονητή, να συνεργαστώ με τον Μαρκ Στέουτελ, τους παίκτες και όλο το επιτελείο, εκπροσωπώντας τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή η εμπειρία σήμαινε πολλά για μένα και εκτιμώ πραγματικά τις αξέχαστες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί ως ομάδα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην επόμενη περίοδο».
Κοιτάζοντας μπροστά, ο Καπούλας κρατά ζωντανό το κίνητρό του από το ίδιο πάθος που τον έφερε έως εδώ. «Θέλω το Μπρίστολ να συνεχίσει να εξελίσσεται εντός και εκτός παρκέ», λέει. Στο ορίζοντα υπάρχει η κατασκευή του νέου γηπέδου των Φλάιερς, που θα εξελιχθεί σε game changer για τον οργανισμό και την πόλη. «Το να βρίσκομαι εδώ πάνω από 20 χρόνια, αυτό που μου δίνει κίνητρο είναι να προσπαθώ συνεχώς να γίνομαι καλύτερος». Στο τέλος της ημέρας, η ιστορία του Ανδρέα Καπούλα είναι μια ελληνική ιστορία. Για ρίζες που ταξίδεψαν πέρα από σύνορα, για έναν σύλλογο χτισμένο πάνω στην αίσθηση του ανήκειν και για έναν προπονητή που δημιούργησε μια νέα καριέρα στο εξωτερικό χωρίς ποτέ να αφήσει πίσω την πατρίδα του.
Οι αγώνες της Super League Basketball και των Μπρίστολ Φλάιερς μεταδίδονται δωρεάν και on demand μέσω DAZN