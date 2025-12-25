Από την Αθήνα στο Μπρίστολ: Κοουτσάροντας στην πόλη του Banksy

Το μπάσκετ διεκδικεί το δικό του μερίδιο στη Μεγάλη Βρετανία και το Gazzetta γράφει για τον Ανδρέα Καπούλα, τον προπονητή των Μπρίστολ Φλάιερς που, εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, χτίζει ένα πρότζεκτ βασισμένο στις ελληνικές αξίες.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

@Giannis_Stavr

Ελάχιστες προσωπικότητες στο βρετανικό μπάσκετ ενσαρκώνουν την έννοια της μακροχρόνιας δουλειάς και της δέσμευσης σε ένα κλαμπ όσο ο Ανδρέας Καπούλας. Εδώ και 21 σεζόν, ο Έλληνας προπονητής καθοδηγεί τους Μπρίστολ Φλάιερς, από τα πρώτα βήματα του οργανισμού στις χαμηλές κατηγορίες μέχρι την Super League Basketball, χτίζοντας μια σχέση που ξεπερνά τις τακτικές και τα αποτελέσματα. Μαζί του κουβαλά τη σιωπηλή αίσθηση καθήκοντος και τις αξίες που τον συνοδεύουν από την Αθήνα, και που δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ.

Ο Καπούλας βρέθηκε στη Μεγάλη Βρετανία το 1999 για να σπουδάσει οικονομικά, δίχως να πίστευε ο ίδιος ότι θα έμενε τόσα χρόνια στο Νησί, αφιερώνοντας τη ζωή του στο μπάσκετ. «Μεγάλωσα στην Αθήνα και ήρθα στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ το 1999 για σπουδές στα οικονομικά», αναφέρει. «Αν μου έλεγαν τότε ότι 26 χρόνια μετά θα ήμουν ακόμα εδώ, έχοντας ζήσει πλέον περισσότερα χρόνια στη Βρετανία απ' ό,τι στην Ελλάδα, δεν θα το πίστευα». Το 2005 εντάχθηκε στους Μπρίστολ Φλάιερς, ξεκινώντας την προπονητική του διαδρομή στην πόλη του Banksy: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρίσκομαι εδώ για τόσο μεγάλο διάστημα».

Ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα φαίνεται στον τρόπο που μιλάει για την πορεία του στον πάγκο των Φλάιερς: η άρνηση να θεωρεί οτιδήποτε δεδομένο, η βαθιά πίστη στις αξίες του και η πεποίθηση ότι η δουλειά αποκτά νόημα μόνο όταν γίνεται σε ομαδικό πλαίσιο, αντιμετωπίζοντας το κλαμπ σαν έναν ζωντανό οργανισμό που προοδεύει. «Είμαι τυχερός που βρίσκομαι εδώ για τόσο καιρό. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Μου αρέσει να βλέπω πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα των Φλάιερς χρόνο με τον χρόνο».

Η άνοδος των Φλάιερς σε όλα τα επίπεδα αντικατοπτρίζει αυτή την προσέγγιση. Ο οργανισμός έφτασε στο κορυφαίο επίπεδο, σε μια διαδρομή που βασίζεται στην ομαδική δουλειά και όχι στις συγκυρίες. «Όλη η πορεία είναι κάτι που αξίζει να είσαι περήφανος», προσθέτει ο Έλληνας κόουτς. Αλλά η υπερηφάνεια δεν αφορά προσωπικές επιτυχίες. Αφορά ένα έργο που χτίστηκε με τον ελληνικό τρόπο: με σταθερά βήματα και με ακλόνητη πίστη ότι οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

«Αυτό που με κάνει περισσότερο περήφανο είναι το πώς έχουμε αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια», εξηγεί ο Ανδρέας Καπούλας. «Το καταφέραμε χάρη στους υπέροχους ανθρώπους που συμμετέχουν στο πρότζεκτ. Το να βρίσκομαι στην 21η σεζόν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μοναδικό, και είμαι απίστευτα περήφανος για την πορεία μου και για όλες τις εκπληκτικές στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί. Είναι πολύ συγκινητικό να το σκέφτεσαι».