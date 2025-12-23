Όταν το newsroom πάτησε pause: Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έφερε δώρα PlayStation στο Gazzetta

PlayStation, DualSense και Pulse Elite στο επίκεντρο

Η κάμερα καταγράφει τα πάντα σε ένα reel-έκπληξη με πρωταγωνιστή τον Χουάντσο: την άφιξή του στα γραφεία του Gazzetta, τα χαμόγελα των δημοσιογράφων, αλλά και τη στιγμή που φέρνει PlayStation δώρα και στήνει την απόλυτη gaming μονομαχία. Ο ίδιος φοράει τα ακουστικά Pulse Elite, πιάνει το DualSense, κάθεται αναπαυτικά και δείχνει απόλυτα… στο στοιχείο του.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, ο Χουάντσο μαζί με τον δημοσιογράφο του Gazzetta, Γιώργο Κούβαρη, παίζουν μαζί με απόλυτη συγκέντρωση και ενθουσιασμό. Δεν είναι απλώς ένας EuroLeague παίκτης και για δύο συναπτά έτη ο One Team Ambassador της EuroLeague, είναι κι ένας player που απολαμβάνει τη στιγμή, σε ένα Χριστουγεννιάτικο set up που αποτελεί το όνειρο κάθε λάτρη του PlayStation.