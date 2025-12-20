Editorial Wishlist: Τα PlayStation Δώρα της Χρονιάς από το Newsroom του Gazzetta

«Η μαγεία των Χριστουγέννων». Μια έννοια που ακούμε και μάθαμε από μικροί. Άυλη, αλλά με ουσία. Γιατί κρύβει μέσα της τον πιο χειροπιαστό λόγο που νιώθαμε πάντα χαρούμενοι όταν πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και οι γιορτές.

Για πολλούς από μας, τα Χριστουγεννιάτικα δώρα που ζητούσαμε και οι κάρτες που στέλναμε στον Άη Βασίλη, περιλάμβαναν πάντα κάτι σταθερό: το καινούριο PlayStation. Ή έστω ένα καινούριο παιχνίδι για αυτό που είχαμε ήδη.

Αυτή η αλληλένδετη σχέση των δώρων, του παιχνιδιού και της μαγείας, παραμένει αναλλοίωτη και σήμερα. Μπορεί πια να μη γράφουμε σε κάρτες και να έχουμε πληροφορηθεί από καιρό πως τα δώρα δεν μας τα φέρνει ο γνωστός τύπος με την κόκκινη στολή. Αυτό, όμως, δεν αφαιρεί το παραμικρό από την τελετουργία, τη ζεστασιά και την ψυχική ανάταση που συνιστά να ανοίγεις το κουτί και να βλέπεις τη φάσα του PS5 στο πάνω μέρος, με το δισκάκι του αγαπημένου σου παιχνιδιού στο εσωτερικό του.

Αυτές τις γιορτές, στο πλαίσιο του PlayStation Takeover στο Gazzetta, 7 συντάκτες επέλεξαν το δικό τους δώρο από το PS δέντρο και τα συστήνουν ανεπιφύλακτα και σε εσάς, για να τα αποκτήσετε ή να τα κάνετε δώρο με τη σειρά σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα!



