Editorial Wishlist: Τα PlayStation Δώρα της Χρονιάς από το Newsroom του Gazzetta
«Η μαγεία των Χριστουγέννων». Μια έννοια που ακούμε και μάθαμε από μικροί. Άυλη, αλλά με ουσία. Γιατί κρύβει μέσα της τον πιο χειροπιαστό λόγο που νιώθαμε πάντα χαρούμενοι όταν πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και οι γιορτές.
Για πολλούς από μας, τα Χριστουγεννιάτικα δώρα που ζητούσαμε και οι κάρτες που στέλναμε στον Άη Βασίλη, περιλάμβαναν πάντα κάτι σταθερό: το καινούριο PlayStation. Ή έστω ένα καινούριο παιχνίδι για αυτό που είχαμε ήδη.
Αυτή η αλληλένδετη σχέση των δώρων, του παιχνιδιού και της μαγείας, παραμένει αναλλοίωτη και σήμερα. Μπορεί πια να μη γράφουμε σε κάρτες και να έχουμε πληροφορηθεί από καιρό πως τα δώρα δεν μας τα φέρνει ο γνωστός τύπος με την κόκκινη στολή. Αυτό, όμως, δεν αφαιρεί το παραμικρό από την τελετουργία, τη ζεστασιά και την ψυχική ανάταση που συνιστά να ανοίγεις το κουτί και να βλέπεις τη φάσα του PS5 στο πάνω μέρος, με το δισκάκι του αγαπημένου σου παιχνιδιού στο εσωτερικό του.
Αυτές τις γιορτές, στο πλαίσιο του PlayStation Takeover στο Gazzetta, 7 συντάκτες επέλεξαν το δικό τους δώρο από το PS δέντρο και τα συστήνουν ανεπιφύλακτα και σε εσάς, για να τα αποκτήσετε ή να τα κάνετε δώρο με τη σειρά σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα!
Το Astro Bot η Βασιλική Μπαρτζιώτη
Αν έπρεπε να διαλέξω ένα παιχνίδι για να κάνω δώρο στον μικρό μου ξάδερφο, θα διάλεγα το Astro Bot. Είναι άκρως διασκεδαστικό και το ρομπότ, ο αγαπημένος Αstro, σίγουρα θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον.
Είναι διαδραστικό, κάθε άλλο παρά βαρετό και κοινότυπο, ενώ συνδυάζει διάφορους γρίφους και πολλά δημιουργικά στοιχεία που σίγουρα θα τον κερδίσουν.
Είναι ένα παιχνίδι κατάλληλο για την ηλικία και αποτελεί ιδανική επιλογή για όλη την οικογένεια.
Το Dualsense ο Ιάσωνας Θεριός
Μόνο και μόνο το... satisfaction που νιώθω κάθε φορά που το βάζω ανάμεσα στις παλάμες μου ήταν αρκετό για να με πείσει να επιλέξω το DualSense. Ε, καλά εντάξει, ίσως να χρειαζόταν κιόλας, αφού με αυτό που έχω ήδη δεν μπορώ να αναμετρηθώ με φίλους σε διπλά που γρήγορα εξελίσσονται σε ομηρικές μάχες στο EA SPORTS FC™ 26. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει την αίσθηση που σου δίνει το DualSense. «Start», αντίχειρες στα κουμπιά και τους μοχλούς και αυτό είναι. Ξεφεύγεις με συνοπτικές διαδικασίες.
Το DualSense σε περιμένει υπομονετικά μετά από όλες εκείνες τις ζόρικες ημέρες που θες να αφήσεις πίσω. Το πανέμορφο και στυλάτο μαύρο ματ colourway είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα, ένα τα μοναδικά features του, όπως οι σκανδάλες δυναμικής απόκρισης και το haptic feedback απογειώνουν την εμπειρία.
To PS Portal ο Νίκος Κικίδης
PlayStation και σε... remote play! Ας το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να επιστρέφεις σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα, να αράζεις καναπέ και να ανοίγεις την κονσόλα για να χαλαρώσεις. Τις μέρες... πολυκοσμίας ωστόσο που ψάχνεις να βρεις τον χώρο σου, ο καναπές και το σαλόνι μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.
Το PlayStation Portal ήρθε να μου δώσει τη λύση. Το παίρνω μαζί μου όπου θέλω στο σπίτι και μπαίνω σε... φέρνω την εμπειρία του PlayStation στις παλάμες μου!
Το Ghost of Yotei η Ιζαμπέλα Τουγλή
Διαλέγω το Ghost of Yōtei, γιατί είναι το PlayStation δώρο που υπόσχεται να σε ταξιδέψει στην καρδιά της φεουδαρχικής Ιαπωνίας. Με φόντο το επιβλητικό όρος Yōtei, το παιχνίδι χτίζει πάνω στην κινηματογραφική αφήγηση και το δυναμικό combat που αγαπήσαμε στο Ghost of Tsushima, προσθέτοντας μια πιο σκοτεινή, προσωπική ιστορία εκδίκησης.
Η αίσθηση ελευθερίας, η εξερεύνηση και η καλλιτεχνική σκηνοθεσία συνθέτουν μια εμπειρία που μοιάζει με ταινία σαμουράι. Ένα δώρο, ότι πρέπει για όσους θέλουν δράση με ψυχή και βάθος.
Το Death Stranding 2 ο Κωνσταντίνος Κωλαΐτης
Έχεις και εσύ αυτόν τον κολλητό που σε μυεί κάθε τρεις και λίγο σε ένα καινούριο open-world παιχνίδι; Ε εγώ τον έχω. Αλλά αυτή τη φορά, σκέφτομαι να τον προλάβω και να τον εκπλήξω πρώτος, κάνοντάς του δώρο ένα παιχνίδι που θέλει, αλλά δεν έχει ακόμα στη συλλογή του: Το Death Stranding 2: On The Beach.
Κάτι το post-apocalyptic universe του σπεσιαλίστα, Χιντέο Κοτζίμα, κάτι το απόκοσμο στοιχείο και το σοκ που προκαλεί στη ροή του παιχνιδιού, τι καλύτερο δώρο για να περάσει τα Χριστούγεννα μπροστά από το PlayStation. Γιατί αυτό θα κάνει έτσι κι αλλιώς, είμαι σίγουρος.
Τα Pulse Elite ο Θοδωρής Ρούσσος
Το PlayStation θέλει συγκέντρωση. Την οποία πολλές φορές δεν την έχεις. Κι αν πρόκειται να μπεις σε έναν φανταστικό κόσμο, τότε κάντο σωστά.
Τα Pulse Elite είναι ο ορισμός της «εμπειρίας». Παιχνίδι και παίκτης γίνονται πραγματικά ένα, σε βαθμό απορρόφησης που δεν παίρνεις χαμπάρι τι γίνεται δίπλα σου.
Ήταν το περιφερειακό gadget του PS5 που έλειπε από τη συλλογή, οπότε εύκολη επιλογή.
Το God of War Ragnarok ο Γιάννης Μπαϊρακτάρης
Φέτος τα Χριστούγεννα, άσε τα ίδια και τα ίδια και κάνε στον εαυτό σου (ή σε κάποιον πολύ καλό φίλο ή φίλη) ένα δώρο που θα γράφει από πάνω μέχρι κάτω τη λέξη «έπος». Το God of War: Ragnarök είναι το ιδανικό παιχνίδι για σένα που ψάχνεις δράση και εκπληκτικά γραφικά. Από τη στιγμή που πιάνεις το χειριστήριο του PS5, βυθίζεσαι σε έναν κόσμο γεμάτο θεούς, τέρατα και συγκλονιστικές περιπέτειες στην επιβλητική ατμόσφαιρά της Σκανδιναβικής μυθολογίας.
Η ελληνική μεταγλώττιση προσφέρει μια ακόμα πιο αυθεντική εμπειρία, κάνοντάς σε να νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε μια κινηματογραφική ταινία. Το gameplay του είναι γεμάτο δυναμικές μάχες, αλλά και συναισθηματικές στιγμές που κάνουν το παιχνίδι να ξεχωρίζει. Κάθε σκηνή και κάθε λεπτομέρεια είναι σχεδιασμένη για να σε καθηλώσει, ενώ με το PlayStation 5, τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πιο εντυπωσιακά από ποτέ. Τι άλλο θέλεις για τις γιορτές; To God of War: Ragnarök στο PS5, άδεια, ζεστή σοκολάτα και την απόλυτη gaming εμπειρία.
Καλά Χριστούγεννα!