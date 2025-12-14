Πουρζιτίδης στο Gazzetta: «Μας έδιναν να φάμε τα απομεινάρια, μια μέρα μας έφεραν ρύζι με κόκαλα»

«Μας έδιναν να φάμε τα απομεινάρια, μια μέρα μας έφεραν ρύζι με κόκαλα»

Πώς είναι η ζωή σου στην Πράγα; Όμορφη πόλη…

Το μόνο που μου λείπει στην Πράγα, είναι η θάλασσα! Για μένα, που είμαι από την Ελλάδα, έχω την θάλασσα βαθιά στην καρδιά μου. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και χωρίς θάλασσα, δεν μπορώ να ζήσω.

Πώς είναι ο καιρός στην Πράγα;

Έχει κρύο, είναι μουντός ο καιρός. Ψιλόβροχο και ομίχλη.

Ακολουθεί μία περίοδος δίχως αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σωστά;

Το πρωτάθλημα αρχίζει και πάλι στα τέλη του Γενάρη. Θα πάμε για προετοιμασία στην Τουρκία και μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις.

Πώς είναι τα πράγματα για σένα στην Ντούκλα Πράγας;

Από όσα μας λένε και όσα κάνουν από την διοίκηση, στόχος είναι η ομάδα να καθιερωθεί στην πρώτη κατηγορία. Βέβαια, ως τώρα η σεζόν δεν έχει κυλήσει όπως περιμέναμε. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερους βαθμούς. Πιστεύω πως και τον Γενάρη θα γίνουν κάποιες μεταγραφές για να βοηθήσουν, ακόμα περισσότερο, την ομάδα.

Εσύ είσαι χαρούμενος σε προσωπικό επίπεδο;

Ποιος παίκτης δεν είναι χαρούμενος όταν παίζει; Βέβαια, εγώ πριν έρθω στην Ντούκλα σκεφτόμουν να φύγω από την Τσεχία. Ήθελα να δοκιμάσω σε ένα νέο πρωτάθλημα, σε μία νέα ομάδα. Η Σλόβαν Λίμπερετς, όμως, μου χάλασε την μεταγραφή και μου είπαν να πάω στην Ντούκλα. Ήταν για μένα μονόδρομος. Κατέληξα να μείνω ως το καλοκαίρι και να δω μετά τις επιλογές που θα έχω.

Πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο, πέρασες για ένα διάστημα από την ακαδημία του Άρη;

Ήταν δύσκολη η χρονιά για μένα εκεί. Είχα παίξει μόνο έναν αγώνα, στην Ξάνθη, που είχα βάλει και γκολ. Μετά δεν έπαιξα ξανά. Έτσι, ήρθε μια μέρα ο πατέρας μου στην προπόνηση και ζήτησε να του δώσουν το δελτίο μου για να μπορέσω να φύγω. Έτσι, τελείωσε το κεφάλαιο του Άρη.

Πίστευε, δηλαδή, ο πατέρας σου σε σένα;

Πίστευε και γι’ αυτό το έκανε. Ο πατέρας μου αν φτάσει στα όριά του, δεν υπάρχει επιστροφή. Είχε μπουχτίσει από όσα έβλεπε να γίνονται στον Άρη. Ήταν πολύ σωστή η επιλογή να φύγω από την ομάδα.

Πότε άρχισες να νιώθεις ότι μπορείς να ζήσεις από το ποδόσφαιρο;

Όταν ενώ ήμουν στον Πλατανιά, είχαμε παίξει ένα φιλικό η Κ20 με την μεγάλη ομάδα. Εκεί κατάλαβα, ότι αυτοί οι παίκτες δεν είχαν κάτι παραπάνω από εμένα και πως μπορούσα κι εγώ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο.

Πώς βρέθηκες στην ακαδημία του Πλατανιά;

Πριν τον Πλατανιά ήμουν στον Μακεδονικό Λητής. Είχα κάνει μία καλή χρονιά και κάποια στιγμή δέχθηκα ένα τηλέφωνο στο οποίο ρωτήθηκα αν ήθελα να πάω στον Πλατανιά.

Πώς ήταν η κατάσταση που συνάντησες στον Πλατανιά;

Πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια. Μόλις έφτασα συγκατοικούσα με τον Τσακμάκη, που σήμερα παίζει στον Ατρόμητο. Μέναμε σε ένα σπίτι 100 χρονών, μη ανακαινισμένο. Είχε δύο ράντζα και η κουζίνα ήταν 2 τετραγωνικά μέτρα. Είχε κάτι σκαλοπάτια που ανέβαινες και νόμιζες ότι θα χτυπούσες το κεφάλι σου στο ταβάνι. Μέναμε στην παλιά πόλη των Χανίων. Το μεγαλύτερο θέμα το είχαμε με το φαγητό στην Κ20. Πήγαινε μετά την προπόνηση η πρώτη ομάδα να φάει σε ένα εστιατόριο, μετά έπαιρναν τα απομεινάρια, τα έβαζαν σε ένα ταψί και μας τα έδιναν να τα φάμε οι παίκτες της Κ20. Μια μέρα μας έφεραν ρύζι με κόκαλα. Ήταν πολύ δύσκολα. Όταν υπογράψαμε επαγγελματικό συμβόλαιο, έγιναν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Όμως, μετά ήρθε ο Covid και δεν μας πλήρωναν. Δεν θα άλλαζα κάτι από όσα πέρασα στην Κρήτη. Έζησα και ωραίες εμπειρίες.

Νιώθεις, λοιπόν, ότι στον Πλατανιά πήρες και μία καλή πρώτη γεύση του τι σημαίνει επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα;

Όταν έγινα επαγγελματίας και έπαιζα στη Superleague 2, απέκτησα σημαντικές εμπειρίες.