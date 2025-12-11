Νονός ο... πρώτος δισεκατομμυριούχος!

Η κολυμπήθρα βέβαια συνδυάζεται και με έναν νονό με.... γερό πορτοφόλι. Μπορεί άλλωστε η Λουντογκόρετς θεωρητικά να υπήρχε από το 1945, όμως η ομάδα που γνωρίζουμε σήμερα αναδύθηκε την προηγούμενη δεκαετία μέσα από ένα όνομα και μια επιταγή των 25 χιλιάδων ευρώ. «Άρχισα να προσφέρω οικονομική υποστήριξη, αρχικά με ένα ποσό 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια με ξαναεπικοινώνησαν αφού ανέβηκαν στη δεύτερη κατηγορία, καθώς χρειαζόταν μεγαλύτερος προϋπολογισμός.

Τους ρώτησα: ''Πόσα χρειάζεστε;'' Και απάντησαν: ''Κάπου 250.000''. Συμφώνησα να βοηθήσω, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα αναλάμβανα τη θέση του οικονομικού διευθυντή και ότι οι άνθρωποί μας θα παρακολουθούσαν την διαχείριση των εξόδων τους. Τέλος, το 2010/11 ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Εκείνη την περίοδο, εγώ και ο αδερφός μου μελετήσαμε τι ήταν απαραίτητο και αποφασίσαμε να περιτριγυριστούμε από πολύ καλούς επαγγελματίες, και όπως λένε… τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία».

Το όνομα του μεγάλου ευεργέτη; Κιρίλ Ντομουσίεφ! Του πρώτου Βούλγαρου δισεκατομμυριούχου που έστησε μια αυτοκρατορία αξίας άνω των τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολλαριών! Ένα πρόσωπο που παρακίνησε μέχρι και την περιέργεια του Forbes ώστε να του αφιερώσει ένα εκτενές αφιέρωμα μαζί με τον αδερφό του. Η αυτοκρατορία τους ξεκίνησε από ένα ταπεινό μαγαζί υποδημάτων και επεκτάθηκε επικίνδυνα σε διαφορετικά παρακλάδια - το καθένα με πλούσιους καρπούς στο τέλος των άκρων τους.

Τα αδέρφια Ντομουσίεφ ίδρυσαν την Huvepharma, με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία αποτελεί τη έκτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στον τομέα της υγείας των ζώων, με δραστηριότητες που εκτείνονται από ένα εργοστάσιο εμβολίων στο Λίνκολν της Νεμπράσκα έως ένα εργοστάσιο φαρμάκων στη βορειοδυτική Ιταλία.

Σύντομα θα ακολουθούσε η ενασχόλησή τους με τα ακίνητα, ενώ για μια περίοδο τους ανήκε και το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο της Βουλγαρίας, Nova TV, την οποία τελικά πούλησαν για το ποσό των 340 εκατομμυρίων δολλαρίων. Το μόνο που φάνηκε να λείπει από το πορτοφόλιο του Κιρίλ ήταν το ποδόσφαιρο, όμως το 2010 και με την πρώτη επιταγή των 25 χιλιάδων ευρώ θα ξεκινούσε το εγχείρημα της Λουντογκόρετς. Και σύντομα η γέννηση της αυτοκρατορίας της...