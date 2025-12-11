Λουντογκόρετς: Ένας μετεωρίτης του modern football απέναντι στον ΠΑΟΚ
Στην Αγγλία ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ξόδεψε εκατομμύρια ρούβλια για να αναδείξει μια δύναμη θαμμένη στο Λονδίνο, την Τσέλσι. Λίγα χρόνια αργότερα επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολούθησαν το παράδειγμά και σκόρπισαν ένα τσουβάλι εκατομμύρια για να αναστήσουν τον... θορυβώδη γείτονα της Γιουνάιτεντ, τη Μάντσεστερ Σίτι. Στη Γαλλία το QSI, δρώντας ως αιχμή του δόρατος της εξωτερικής πολιτικής του Κατάρ, εξαγόρασε τη Παρί Σεν Ζερμέν και μέσα σε λίγα χρόνια τη μετέτρεψε σε υπερδύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Όλες αποκυήματα του modern football. Η εισροή χρημάτων γέννησε νέους γίγαντες και διαμόρφωσε ένα ποδοσφαιρικό ανάγλυφο σφυρηλατημένο από χρυσό, όπου οι ομάδες με γερές πλάτες ποδοπάτησαν όσες βρέθηκαν στο δρόμο τους. Οι διακλαδώσεις ωστόσο του modern football δεν περιορίστηκαν μονάχα σε κορυφαία πρωταθλήματα και περίφημες περιοχές της Ευρώπης.
Την ίδια περίοδο άλλωστε, ένας ακόμα σπόρος ξεφύτρωνε σε ευρωπαϊκό τερέν. Όχι ωστόσο στους χλιδάτους δρόμους του Λονδίνου ή του Παρισιού. Αλλά σε μια πόλη στη Βορειοανατολική Βουλγαρία που με το ζόρι ξεπερνούσε τους 33 χιλιάδες κατοίκους. Στο Ραζγκράντ ξεπήδησε το όνομα του νέου μονάρχη του βουλγάρικου ποδοσφαίρου. Και η βάφτιση της Λουντογκόρετς, νυν αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο Europa League, τελέστηκε σε κολυμπήθρα από χρυσάφι...
Νονός ο... πρώτος δισεκατομμυριούχος!
Η κολυμπήθρα βέβαια συνδυάζεται και με έναν νονό με.... γερό πορτοφόλι. Μπορεί άλλωστε η Λουντογκόρετς θεωρητικά να υπήρχε από το 1945, όμως η ομάδα που γνωρίζουμε σήμερα αναδύθηκε την προηγούμενη δεκαετία μέσα από ένα όνομα και μια επιταγή των 25 χιλιάδων ευρώ. «Άρχισα να προσφέρω οικονομική υποστήριξη, αρχικά με ένα ποσό 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια με ξαναεπικοινώνησαν αφού ανέβηκαν στη δεύτερη κατηγορία, καθώς χρειαζόταν μεγαλύτερος προϋπολογισμός.
Τους ρώτησα: ''Πόσα χρειάζεστε;'' Και απάντησαν: ''Κάπου 250.000''. Συμφώνησα να βοηθήσω, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα αναλάμβανα τη θέση του οικονομικού διευθυντή και ότι οι άνθρωποί μας θα παρακολουθούσαν την διαχείριση των εξόδων τους. Τέλος, το 2010/11 ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Εκείνη την περίοδο, εγώ και ο αδερφός μου μελετήσαμε τι ήταν απαραίτητο και αποφασίσαμε να περιτριγυριστούμε από πολύ καλούς επαγγελματίες, και όπως λένε… τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία».
Το όνομα του μεγάλου ευεργέτη; Κιρίλ Ντομουσίεφ! Του πρώτου Βούλγαρου δισεκατομμυριούχου που έστησε μια αυτοκρατορία αξίας άνω των τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολλαριών! Ένα πρόσωπο που παρακίνησε μέχρι και την περιέργεια του Forbes ώστε να του αφιερώσει ένα εκτενές αφιέρωμα μαζί με τον αδερφό του. Η αυτοκρατορία τους ξεκίνησε από ένα ταπεινό μαγαζί υποδημάτων και επεκτάθηκε επικίνδυνα σε διαφορετικά παρακλάδια - το καθένα με πλούσιους καρπούς στο τέλος των άκρων τους.
Τα αδέρφια Ντομουσίεφ ίδρυσαν την Huvepharma, με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία αποτελεί τη έκτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στον τομέα της υγείας των ζώων, με δραστηριότητες που εκτείνονται από ένα εργοστάσιο εμβολίων στο Λίνκολν της Νεμπράσκα έως ένα εργοστάσιο φαρμάκων στη βορειοδυτική Ιταλία.
Σύντομα θα ακολουθούσε η ενασχόλησή τους με τα ακίνητα, ενώ για μια περίοδο τους ανήκε και το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο της Βουλγαρίας, Nova TV, την οποία τελικά πούλησαν για το ποσό των 340 εκατομμυρίων δολλαρίων. Το μόνο που φάνηκε να λείπει από το πορτοφόλιο του Κιρίλ ήταν το ποδόσφαιρο, όμως το 2010 και με την πρώτη επιταγή των 25 χιλιάδων ευρώ θα ξεκινούσε το εγχείρημα της Λουντογκόρετς. Και σύντομα η γέννηση της αυτοκρατορίας της...
«Στη Βουλγαρία, το να παίζει κανείς εναντίον μας είναι σαν να παίζει εναντίον της Ρεάλ ή της Μπαρτσελόνα. Όλοι οι αντίπαλοi παίζουν απέναντί μας στο 150%» παραδέχεται ο ιδιοκτήτης της Λουντογκόρετς, Κιρίλ Ντομουσίεφ, και η πραγματικότητα τον επιβεβαιώνει πανηγυρικά. Μια ομάδα άλλωστε που μέχρι το 2011 πάλευε για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, την τελευταία 15ετία έχει μετατραπεί στον απόλυτο μονάρχη του.
Όχι ένα, ούτε δυο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, αλλά... 14 είναι τα σερί πρωταθλήματα που απαριθμεί αρχής γενομένης από το 2012, ενώ μέχρι τότε δεν μετρούσε ούτε ένα τρόπαιο σε ολόκληρη την ιστορία της! Τη σεζόν 2014-2015 κατάφεραν να ανεβάσουν το brand τους σε νέα επίπεδα συμμετέχοντας για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League, ενώ μέχρι και σήμερα αποτελούν την μοναδική ομάδα από τη Βουλγαρία που έχει πάρει αποτέλεσμα στη σύγχρονη μορφή της κορυφαίας διοργάνωσης (από το 1992 κι ύστερα).
Την ίδια στιγμή ο συνολικός αριθμός των τροπαίων της ανέρχεται στα 26, μετρώντας τέσσερα Κύπελλα Βουλγαρίας και οκτώ Super Cup. Μια εγχώρια πορεία που της εξασφαλίζει κι ένα σταθερό εισιτήριο για έξοδο στην Ευρώπη, το κύριο κίνητρο του Ντομουσίεφ. «Θέλω να παίζουμε με ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Λίβερπουλ κι η Μίλαν, έτσι μας μαθαίνει ο κόσμος σαν ομάδα» είχε παραδεχθεί το... mastermind πίσω από τον ηγεμόνα του ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας, ο οποίος φέτος βέβαια αντιμετωπίζει κι ορισμένες δυσκολίες.
Μετά από 19 αγωνιστικές άλλωστε η παντοκρατορία της Λουντογκόρετς απειλείται! Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ έχει πέσει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, δώδεκα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο, Λέφσκι Σόφιας, που μετράει ωστόσο και ματς περισσότερο. Ως ένας άνθρωπος που δεν φημίζεται για την υπομονή του, ο Ντομουσίεφ έχει αλλάξει ήδη δυο προπονητές μέσα στη σεζόν, με τον Νορβηγό, Περ Ματίας Χόγκμο, να διαδέχεται τον Νοέμβριο τον Ρούι Μότα που με τη σειρά του είχε αναλάβει το καλοκαίρι.
Ο κρίκος του... Ντεσπόντοφ
Μέχρι την επικείμενη συνάντησή τους το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στην «Huvepharma Arena», χωρητικότητας περίπου δέκα χιλιάδων θέσεων, Λουντογκόρετς και ΠΑΟΚ δεν έχουν πολλά να μοιραστούν. Οι δυο τους άλλωστε δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν, όμως υπάρχει ένα όνομα που τις ενώνει. Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ επιστρέφει στη Βουλγαρία και το Ράζγκραντ ως... εχθρός, ως όψιμος κατακτητής.
Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ πέρασε την περίοδο 2020-2023 στην «Huvepharma Arena» με τη φανέλα της Λουντογκόρετς και το 2023 έπεισε τον ΠΑΟΚ να βγάλει από τα ταμεία του το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ ώστε να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Τρία χρόνια αργότερα ο Βούλγαρος επιστρέφει στα μέρη όπου αγαπήθηκε, ως ο μοναδικός συνδετικός κρίκος μεταξύ των δυο μονομάχων...