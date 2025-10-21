Central Division: Η κυριαρχία των Καβς και o Γιάννης που ορίζει τη μοίρα των Μπακς
Το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα στην Central Division, εκεί όπου οι Καβς αναμένεται να οδηγήσουν την κούρσα, ενώ το Ντιτρόιτ, το Μιλγουόκι και η Ιντιάνα θα δώσουν μάχη για τις θέσεις που ακολουθούν, με τους Μπουλς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στη μετριότητα.
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
Η εικόνα στην Central Division φαίνεται ξεκάθαρη. Στα χαρτιά, οι Καβαλίερς παραμένουν η κορυφαία ομάδα της Περιφέρειας, και οτιδήποτε λιγότερο από μια πορεία μέχρι τους NBA Finals θα θεωρηθεί αποτυχία. Οι Πίστονς, από την άλλη, έρχονται με φόρα μετά την εντυπωσιακή περσινή τους σεζόν και μπαίνουν στο 2025/26 γεμάτοι φιλοδοξίες. Πρόκειται σίγουρα για ομάδα playoffs, όχι όμως ακόμη για διεκδικήτρια τίτλου. Όσο για το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να οδηγήσει τους Μπακς στα playoffs, αλλά χωρίς πιο σταθερή υποστήριξη, το ταβάνι της ομάδας παραμένει χαμηλό. Η Ιντιάνα, ακόμη και χωρίς τον Τάιρις Χαλιμπέρτον, διατηρεί μια καλοδουλεμένη και ισορροπημένη σύνθεση, με βάθος δέκα παικτών ικανών να προσφέρουν ουσιαστικά λεπτά στο ροτέισον. Τέλος, το Σικάγο παραμένει εγκλωβισμένο στη μετριότητα. Οι Μπουλς επιστρέφουν με σχεδόν το ίδιο ρόστερ που πέρσι σημείωσε 39 νίκες, χωρίς να δείχνουν σημάδια ουσιαστικής προόδου. Η εξέλιξη των νεαρών παικτών είναι το μοναδικό πραγματικό αφήγημα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς φέτος.
Καβαλίερς: Τα αφεντικά της Περιφέρειας
Οι Καβαλίερς εντυπωσίασαν στην περσινή regular season, σημειώνοντας 9.999 πόντους, επίδοση που συνιστά την όγδοη καλύτερη στην ιστορία του NBA, και φτάνοντας στις 64 νίκες, δύο λιγότερες από το ρεκόρ του οργανισμού. Το Κλίβελαντ βρισκόταν στην κορυφή της Ανατολής για 165 συνεχόμενες ημέρες και ήταν η μόνη ομάδα που είχε τρεις All-Stars το 2025: τον Ντόνοβαν Μίτσελ, τον Ντάριους Γκάρλαντ και τον Ίβαν Μόμπλι. Πλέον καλείται να πραγματοποιήσει καλύτερη πορεία στα playoffs. Το καλοκαίρι, οι Καβς πραγματοποίησαν σημαντική κίνηση στην περιφέρεια, ανταλλάσσοντας τον Άιζακ Οκόρο με τον Λόνζο Μπολ από τους Μπουλς. Παρά την απώλεια του Τάι Ζερόμ, υποψήφιου για το βραβείο Sixth Man of the Year 2024/25, επανέφεραν στο Κλίβελαντ τον Λάρι Νανς Jr., προσθέτοντας εμπειρία και βάθος στο ρόστερ. Ο βασικός κορμός των Μίτσελ, Γκάρλαντ, Μόμπλι και Τζάρετ Άλεν παραμένει, ενώ ο ΝτιΆντρε Χάντερ θα αγωνιστεί για πρώτη πλήρη σεζόν με την ομάδα, μετά την απόκτησή του στα μέσα της περασμένης χρονιάς. Κρατώντας τον κορμό και ενισχύοντας την άμυνα, το Κλίβελαντ διαθέτει ένα από τα πιο ισορροπημένα ρόστερ της λίγκας και το ταλέντο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Ντόνοβαν Μίτσελ οδεύει στην τέταρτη χρονιά του στο Κλίβελαντ, αποτελώντας τον ηγέτη των Καβαλίερς και τον βασικό λόγο για τον οποίο οι Καβς έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μετά-ΛεΜπρόν εποχή. Πέρσι σημείωσε 29.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.9 κλεψίματα, και καλείται να οδηγήσει το Κλίβελαντ όσο πιο μακριά γίνεται.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Κένι Άτκινσον κέρδισε πέρσι το βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς στο ΝΒΑ για πρώτη φορά στην καριέρα του, μερικούς μήνες, μάλιστα, μετά την κατάκτηση του ασημένιου Ολυμπιακού μεταλλίου ως ασίσταντ στην Εθνική Γαλλίας. Ο Άτκινσον οδήγησε τους Καβαλίερς σε 64 νίκες, τερματίζοντας στην πρώτη θέση στην Ανατολή με το δεύτερο ρεκόρ στη λίγκα πίσω από τους Θάντερ, στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο της ομάδας!
ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Καβαλίερς έχουν το ταλέντο για να φτάσουν ως τους τελικούς της Ανατολής κι εκεί να διεκδικήσουν την πρόκριση στους NBA Finals.
ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
- Ίβαν Μόμπλι - $46.394.100
- Ντόνοβαν Μίτσελ - $46. 394.100
- Ντάριους Γκάρλαντ - $39.446.090
SALARY CAP: $242.361.804
|ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ — Ρόστερ
|Pos.
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Βάρος
|Ημερομηνία Γέννησης
|From
|C
|31
|Τζάρετ Άλεν
|2.06 μ
|110 κιλά
|1998-04-21
|Texas
|G
|2
|Λόνζο Μπολ
|1.96 μ
|86 κιλά
|1997-10-27
|UCLA
|C
|3
|Τόμας Μπράιαντ
|2.06 μ
|112 κιλά
|1997-07-31
|Indiana
|G
|10
|Ντάριους Γκάρλαντ
|1.85 μ
|87 κιλά
|2000-01-26
|Vanderbilt
|G/F
|12
|ΝτιΆντρε Χάντερ
|2.01 μ
|100 κιλά
|1997-12-02
|Virginia
|G
|5
|Σαμ Μέριλ
|1.93 μ
|93 κιλά
|1996-05-15
|Utah State
|G
|45
|Ντόνοβαν Μίτσελ
|1.88 μ
|98 κιλά
|1996-09-07
|Louisville
|C
|4
|Ίβαν Μόμπλι
|2.11 μ
|98 κιλά
|2001-06-18
|USC
|F/C
|22
|Λάρι Νανς Jr.
|1.98 μ
|111 κιλά
|1993-01-01
|Wyoming
|G
|9
|Κρεγκ Πόρτερ Jr.
|1.85 μ
|82 κιλά
|2000-02-26
|Wichita State
|G
|24
|Τάιρις Πρόκτορ
|1.93 μ
|83 κιλά
|2004-04-01
|Duke
|G/F
|1
|Μαξ Στρους
|1.96 μ
|98 κιλά
|1996-03-28
|DePaul
|F
|30
|Νέ’Κουαν Τόμλιν (TW)
|2.03 μ
|95 κιλά
|2000-12-10
|Memphis
|F
|33
|Λουκ Τράβερς (TW)
|1.98 μ
|94 κιλά
|2001-09-03
|Australia
|G/F
|20
|Τζέιλoν Τάισον
|1.98 μ
|98 κιλά
|2002-12-02
|California
|F
|32
|Ντιν Γουέιντ
|2.06 μ
|103 κιλά
|1996-11-20
|Kansas State
|Προπονητής: Κένι Άτκινσον
Πίστονς: Με φόρα από την περσινή σεζόν
Οι Πίστονς είχαν πολλούς λόγους να νιώθουν περήφανοι για τη σεζόν 2024/25. Σε μόλις μία χρονιά, το Ντιτρόιτ εξελίχθηκε από την ομάδα με το χειρότερο ρεκόρ στη λίγκα σε ομάδα που εξασφάλισε θέση στα playoffs χωρίς να χρειαστεί να περάσει από το Play-In Tournament. Η πορεία τους μπορεί να ήταν σύντομη, αλλά οι Πίστονς κατάφεραν να σημειώσουν την πρώτη τους νίκη στα playoffs από το 2008 και ζόρισαν τους έμπειρους Νιου Γιορκ Νικς στον πρώτο γύρο. Από την πλευρά του, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ανέβασε τους μέσους όρους του σε όλους τους τομείς και κέρδισε την πρώτη του συμμετοχή στο All-Star Game. Ο 23χρονος σταρ των Πίστονς καλείται πλέον να διασφαλίσει ότι η ομάδα θα χτίσει πάνω στην επιτυχία της προηγούμενης σεζόν. Η απόκτηση του Κάρις ΛεΒέρτ δίνει στο Ντιτρόιτ έναν ακόμα παίκτη με ικανότητα στο ball handling, μετά την αποχώρηση του Σρέντερ για το Σακραμέντο. Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον, με ποσοστό 39.7% στα τρίποντα στην καριέρα του, αναμένεται να καλύψει το κενό του Tιμ Χάρνταγουεϊ Jr., ο οποίος υπέγραψε στους Νάγκετς, ενώ ο Σιμόνε Φοντέκιο παραχωρήθηκε στο Μαϊάμι ως μέρος της συμφωνίας sign-and-trade για την απόκτηση του Ρόμπινσον. Με τον Κάνινγκχαμ σε ρόλο ηγέτη, την επιστροφή του υγιούς Τζέιντεν Άιβι και τη σταθερή βελτίωση του νεανικού κορμού, οι Πίστονς αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στο NBA, σημειώνοντας 26.1 πόντους, 9.1 ασίστ, 6.1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 70 συμμετοχές με τους Πίστονς, όλες ως starter. Παράλληλα, συμμετείχε στο All-Star Game και συμπεριλήφθηκε στην All-NBA Third Team, κουβαλώντας τον ρόλο του ηγέτη της ομάδας.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Τζέι Μπι Μπίκερσταφ πιστώνεται το restart των Πίστονς, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας για τον Προπονητή της Χρονιάς, το 2025! Στο παρελθόν έχει κοουτσάρει τους Ρόκετς, τους Γκρίζλις και τους Καβαλίερς.
ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Πίστονς μπορούν να φτάσουν ως το ημιτελικά της Ανατολής και να παλέψουν για την υπέρβαση.
ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
- Κέιντ Κάνινγκχαμ - $46.394.100
- Τομπάιας Χάρις - $26.634.146
- Ντάνκαν Ρόμπινσον - $16.834.692
SALARY CAP: $173.936.660
|ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣΤΟΝΣ — Ρόστερ
|Pos.
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Βάρος
|Ημερομηνία Γέννησης
|From
|G
|2
|Κέιντ Κάνινγχαμ
|1.98 μ
|100 κιλά
|2001-09-25
|Oklahoma State
|C
|0
|Τζέιλεν Ντάρεν
|2.08 μ
|113 κιλά
|2003-11-18
|Memphis
|F
|26
|Τζαβόντε Γκριν
|1.96 μ
|93 κιλά
|1993-07-23
|Radford
|F
|12
|Τομπάιας Χάρις
|2.03 μ
|103 κιλά
|1992-07-15
|Tennessee
|F
|5
|Ρον Χόλαντ
|2.03 μ
|93 κιλά
|2005-07-07
|Duncanville HS (TX)
|G
|23
|Τζέιντεν Άιβι
|1.93 μ
|88 κιλά
|2002-02-13
|Purdue
|G
|24
|Ντάνις Τζένκινς (TW)
|1.91 μ
|75 κιλά
|2001-08-17
|St. John's
|G
|22
|Κόλμπι Τζόουνς (TW)
|1.98 μ
|94 κιλά
|2002-05-28
|Xavier
|F
|34
|Μπόμπι Κλίντμαν
|2.06 μ
|102 κιλά
|2003-03-06
|Wake Forest
|G
|20
|Τσας Λάνιερ
|1.93 μ
|93 κιλά
|2001-12-19
|Tennessee
|G
|8
|Κάρις ΛεΒέρτ
|1.98 μ
|93 κιλά
|1994-08-25
|Michigan
|F
|7
|Πολ Ριντ
|2.06 μ
|95 κιλά
|1999-06-26
|DePaul
|F
|55
|Ντάνκαν Ρόμπινσον
|2.01 μ
|98 κιλά
|1994-04-22
|Michigan
|G
|25
|Μάρκους Σάσερ
|1.88 μ
|88 κιλά
|2000-09-21
|Houston
|F
|35
|Τόλου Σμιθ (TW)
|2.11 μ
|111 κιλά
|2001-07-26
|Mississippi State
|F/C
|28
|Αϊζάια Στιούαρτ
|2.03 μ
|113 κιλά
|2001-05-22
|Washington
|G/F
|9
|Όσαρ Τόμπσον
|1.98 μ
|93 κιλά
|2003-01-30
|Pine Crest (FL)
|Προπονητής: Τζ. Μπ. Μπίκερσταφ
Μπακς: Η τελευταία ευκαιρία με τον Γιάννη
Από το 2021, όταν κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA, οι Μπακς δεν έχουν καταφέρει να επιστρέψουν σε Τελικούς τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τη σεζόν 2024/25, τα «Ελάφια» κατέκτησαν το Emirates NBA Cup και εξασφάλισαν την πέμπτη θέση στην Ανατολή, αλλά η σεζόν τους ολοκληρώθηκε στον πρώτο γύρο των playoffs για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να εισέρχεται στην 13η του σεζόν στο Μιλγουόκι, οι Μπακς ανανέωσαν το ρόστερ γύρω από τον δις MVP, με στόχο να επιστρέψουν στην κορυφή της Ανατολής. Η μεγαλύτερη κίνηση ήρθε τον περασμένο Ιούλιο, όταν αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ώστε να φέρουν στο Fiserv Forum τον Μάιλς Τέρνερ, εφαρμόζοντας το waive-and-stretch και εξοφλώντας τον Dame σε βάθος πενταετίας. Πέραν του Κρις Μίντλετον, ο οποίος έγινε trade στα μισά της περσινής σεζόν, οι Μπακς αποχαιρέτησαν επίσης τους Μπρουκ Λόπεζ και Πατ Κόνατον από την ομάδα του τίτλου του 2021. Παράλληλα, επέκτειναν το συμβόλαιο του Μπόμπι Πόρτις και ανανέωσαν εκείνα των Τορίν Πρινς και Κέβιν Πόρτερ Jr, προσθέτοντας στο ρόστερ τους Κόουλ Άντονι και Γκάρι Χάρις. Εξάλλου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει συμπαίκτες τα αδέλφια του, Θανάση και Άλεξ.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να βρέθηκε κοντά στην έξοδο από τους Μιλγουόκι Μπακς το περασμένο καλοκαίρι, καθώς, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια, η ομάδα του Ουισκόνσιν βρισκόταν σε ανοικτή γραμμή με τους Νιου Γιορκ Νικς σχετικά με το ενδεχόμενο ανταλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, ο Greek Freak θα ξεκινήσει τη σεζόν 2025/26 στα «Ελάφια», αποτελώντας την απάντηση σε κάθε ερώτηση που αφορά τον οργανισμό του Μιλγουόκι.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Ντοκ Ρίβερς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Μπακς τον Δεκέμβριο του 2023, αντικαθιστώντας τον Έντριαν Γκρίφιν. Τη σεζόν που πέρασε οδήγησε τα «Ελάφια» στην κατάκτηση του mid-season tournament που διεξήχθη στο Λας Βέγκας, ενώ συνολικά ως head coach μετράει ρεκόρ 1.162-816 (ποσοστό επιτυχίας 58.7%).
ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Τα «Ελάφια» θα φτάσουν ως τα ημιτελικά της Ανατολής.
ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
- Γιάννης Αντετοκούνμπο - $54.126.450
- Μάιλς Τέρνερ - $25.318.251
- Κάιλ Κούζμα - $22.410.605
SALARY CAP: $174.082.288
|ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ — Ρόστερ
|Pos.
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Βάρος
|Ημερομηνία Γέννησης
|From
|F
|29
|Άλεξ Αντετοκούνμπο (TW)
|2.03 μ
|97 κιλά
|2001-08-27
|Greece
|F
|34
|Γιάννης Αντετοκούνμπο
|2.11 μ
|110 κιλά
|1994-12-06
|Greece
|F
|43
|Θανάσης Αντετοκούνμπο
|2.01 μ
|99 κιλά
|1992-07-18
|Greece
|G
|50
|Κόουλ Άντονι
|1.88 μ
|84 κιλά
|2000-05-15
|North Carolina
|F
|17
|Αμίρ Κόφι
|2.01 μ
|95 κιλά
|1997-06-17
|Minnesota
|G
|20
|Έι Τζέι Γκριν
|1.93 μ
|86 κιλά
|1999-09-27
|Northern Iowa
|G
|11
|Γκάρι Χάρις
|1.93 μ
|95 κιλά
|1994-09-14
|Michigan State
|G
|44
|Αντρέ Τζάκσον Jr.
|1.98 μ
|95 κιλά
|2001-11-13
|Connecticut
|F
|18
|Κάιλ Κούζμα
|2.03 μ
|100 κιλά
|1995-07-24
|Utah
|F
|35
|Πιτ Νανς (TW)
|2.06 μ
|102 κιλά
|2000-02-19
|North Carolina
|G
|7
|Κέβιν Πόρτερ Jr.
|1.96 μ
|92 κιλά
|2000-05-04
|USC
|F
|9
|Μπόμπι Πόρτις
|2.06 μ
|113 κιλά
|1995-02-10
|Arkansas
|F
|12
|Τόριν Πρινς
|1.98 μ
|99 κιλά
|1994-03-22
|Baylor
|G
|13
|Ράιαν Ρόλινς
|1.91 μ
|82 κιλά
|2002-07-03
|Toledo
|G
|19
|Μαρκ Σίαρς (TW)
|1.83 μ
|86 κιλά
|2002-02-19
|Alabama
|C
|00
|Τζέριχο Σιμς
|2.08 μ
|113 κιλά
|1998-10-20
|Texas
|F
|21
|Τάιλερ Σμιθ
|2.06 μ
|102 κιλά
|2004-11-02
|George Bush HS (TX)
|G
|5
|Γκάρι Τρεντ Jr.
|1.96 μ
|93 κιλά
|1999-01-18
|Duke
|C
|3
|Μάιλς Τέρνερ
|2.11 μ
|113 κιλά
|1996-03-24
|Texas
|Προπονητής: Ντοκ Ρίβερς
Πέισερς: Η ζωή χωρίς τον Χαλιμπέρτον
Για πρώτη φορά από το 2000, οι Ιντιάνα Πέισερς έφτασαν στους NBA Finals την περασμένη σεζόν. Ωστόσο, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο Game 7 των Τελικών με τους Θάντερ, και με τον 25χρονο γκαρντ εκτός δράσης για όλη τη σεζόν 2025/26, δημιουργείται ένα σημαντικό κενό που πρέπει να καλυφθεί. Χωρίς τον Χαλιμπέρτον, ο Πασκάλ Σιάκαμ καλείται να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη στους Πέισερς. Παράλληλα, ο Μάιλς Τέρνερ αποχώρησε κατά τη διάρκεια της free agency για τους Μιλγουόκι Μπακς, κουβαλώντας τον τίτλο του πρώτου μπλοκέρ στην ιστορία του οργανισμού και δημιουργώντας μεγάλο κενό στη ρακέτα. Χωρίς σημαντικές κινήσεις στο draft ή μεγάλα ονόματα από τη free agency, οι Πέισερς βασίζονται σε παίκτες όπως οι Άντριου Νέμπχαρντ, Πασκάλ Σιάκαμ, Μπένεντικτ Μάθουριν και Όμπι Τόπιν για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην Ανατολή.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Τον Ιούλιο του 2024, ο Πασκάλ Σιάκαμ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Πέισερς για τέσσερα χρόνια και 189.5 εκατομμύρια δολάρια. Με δεδομένη την απουσία του Χαλιμπέρτον, ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ καλείται να ηγηθεί της ομάδας, έχοντας 10.3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ μ.ό. σε 629 αγώνες regular season στην καριέρα του.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Ρικ Καρλάιλ οδήγησε πέρσι τους Πέισερς στους πρώτους τους NBA Finals από το 2000 και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας για αρκετά ακόμα χρόνια, μετά την επέκταση της συνεργασίας τους. Στα 65 του χρόνια, αποτελεί τον γηραιότερο εν ενεργεία προπονητή του ΝΒΑ! Με ρεκόρ 993-860, ο Καρλάιλ αναμένεται να γίνει φέτος ο 11ος προπονητής στην ιστορία της λίγκας με πάνω από 1.000 νίκες.
ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Πέισερς θα τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της κατάταξης στην Ανατολή.
ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
- Πασκάλ Σιάκαμ - $45.550.512
- Ταϊρίς Χαλιμπέρτον - $45.550.512
- Άντριου Νέμπχαρντ - $18.102.000
SALARY CAP: $186.178.253
|Indiana Pacers — Ρόστερ
|Pos.
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Βάρος
|Ημερομηνία Γέννησης
|From
|C
|13
|Τόνι Μπράντλεϊ
|2.08 μ
|111 κιλά
|1998-01-08
|North Carolina
|G
|10
|ΡέιΤζεϊ Ντένις (TW)
|1.88 μ
|82 κιλά
|2001-03-30
|Baylor
|G
|12
|Τζόνι Φέρφι
|2.03 μ
|91 κιλά
|2004-12-08
|Kansas
|G
|0
|Ταϊρίς Χαλιμπέρτον
|1.96 μ
|84 κιλά
|2000-02-29
|Iowa State
|C
|32
|Τζέι Χαφ
|2.16 μ
|109 κιλά
|1997-08-25
|Virginia
|C
|22
|Αϊζάια Τζάκσον
|2.06 μ
|93 κιλά
|2002-01-10
|Kentucky
|G
|29
|Κουέντον Τζάκσον (TW)
|1.96 μ
|78 κιλά
|1998-09-15
|Texas A&M
|G
|7
|Καμ Τζόουνς
|1.96 μ
|91 κιλά
|2002-02-25
|Marquette
|G/F
|00
|Μπεν Μάθουριν
|1.96 μ
|95 κιλά
|2002-06-19
|Arizona
|G
|9
|Τι Τζέι Μακόνελ
|1.85 μ
|86 κιλά
|1992-03-25
|Arizona
|G/F
|2
|Άντριου Νέμπχαρντ
|1.93 μ
|87 κιλά
|2000-01-16
|Gonzaga
|G/F
|23
|Άαρον Νέσμιθ
|1.98 μ
|98 κιλά
|1999-10-16
|Vanderbilt
|G
|4
|Τέιλεν Πίτερ (TW)
|1.93 μ
|84 κιλά
|2002-02-27
|Liberty
|G
|26
|Μπεν Σέπαρντ
|1.98 μ
|86 κιλά
|2001-07-16
|Belmont
|F
|43
|Πασκάλ Σιάκαμ
|2.03 μ
|111 κιλά
|1994-04-02
|New Mexico State
|F
|1
|Όμπι Τόπιν
|2.06 μ
|100 κιλά
|1998-03-04
|Dayton
|F
|5
|Τζάρεϊς Γουόκερ
|2.01 μ
|107 κιλά
|2003-09-04
|Houston
|C
|11
|Τζέιμς Γουάιζμαν
|2.11 μ
|109 κιλά
|2001-03-31
|Memphis
|Προπονητής: Ρικ Καρλάιλ
Μπουλς: Χτίζοντας το μέλλον
Το φινάλε της περσινής regular season ήταν εντυπωσιακό, καθώς οι Μπουλς έκλεισαν τη χρονιά με 14 νίκες στα τελευταία 20 παιχνίδια. Παρ’ όλα αυτά, αν και προκρίθηκαν στο Play-In Tournament, έμειναν εκτός playoffs για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το Σικάγο κράτησε σχεδόν ολόκληρο τον βασικό κορμό του αφού οι Κόμπι Γουάιτ, Νίκολα Βούτσεβιτς, Κέβιν Χέρτερ και Έιο Ντοσούνμου δεσμεύονταν ήδη με συμβόλαιο, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερότητα. Παράλληλα, οι Μπουλς ανανεώσαν τον Τρε Τζόουνς για τρία χρόνια και επέκτειναν τη συνεργασία τους με τον Τζος Γκίντι με νέο τετραετές συμβόλαιο. Καθοριστικής σημασίας θα είναι η εξέλιξη των Μάτας Μπουζέλις και Νόα Εσενγκέ, των επιλογών Νο. 11 και Νο. 12 στα draft του 2024 και 2025 αντίστοιχα. Με τους Γκίντι, Γουάιτ και Μπουζέλις να είναι όλοι κάτω των 25 ετών, οι «Ταύροι» διαθέτουν μια νεανική, φιλόδοξη βάση πάνω στην οποία μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους.
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Τζος Γκίντι εντάχθηκε πέρσι στους Μπουλς στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έστειλε τον Άλεξ Καρούσο στους Θάντερ. Στην πρώτη του σεζόν με το Σικάγο σημείωσε ρεκόρ καριέρας σε ριμπάουντ (8.1), ασίστ (7.2), κλεψίματα (1.2) και κοψίματα (0.6). Ο 23χρονος γκαρντ είναι κομβικός για τους «Τσύρους», έχοντας υπογράψει επέκταση για τέσσερα χρόνια και 100 εκατομμύρια δολάρια.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο προπονητής των Μπουλς, Μπίλι Ντόνοβαν, εντάχθηκε φέτος στο Naismith Basketball Hall of Fame ως μέλος της τάξης του 2025. Ο 60χρονος τεχνικός βρίσκεται στον πάγκο των «Ταύρων» από το 2020, έχοντας υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο και αποτελώντας έναν από τους μακροβιότερους προπονητές στην ιστορία του οργανισμού.
ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Μπουλς θα παλέψουν και φέτος για την πρόκριση στα playoffs μέσω του Play-In Tournament.
ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
- Τζος Γκίντι - $25.000.000
- Νίκολα Βούτσεβιτς - $21.481.481
- Ζακ Κόλινς - $18.080.496
SALARY CAP: $178.868.402
|ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ — Ρόστερ
|Pos.
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Βάρος
|Ημερομηνία Γέννησης
|From
|F
|14
|Μάτας Μπουζέλις
|2.03 μ
|95 κιλά
|2004-10-13
|Sunrise Christian (KS)
|G
|5
|Τζέβον Κάρτερ
|1.83 μ
|91 κιλά
|1995-09-14
|West Virginia
|F/C
|12
|Ζακ Κόλινς
|2.06 μ
|113 κιλά
|1997-11-19
|Gonzaga
|G
|11
|Άγιο Ντοσούνμου
|1.93 μ
|91 κιλά
|2000-01-17
|Illinois
|F
|24
|Νόα Εσένγκ
|2.03 μ
|88 κιλά
|2006-12-18
|France
|F
|—
|Τρέντιν Φλάουερς (TW)
|2.06 μ
|84 κιλά
|2005-03-08
|Comb8ne Academy (NC)
|G
|3
|Τζος Γκίντι
|2.01 μ
|98 κιλά
|2002-10-10
|Australia
|G/F
|13
|Κέβιν Χέρτερ
|1.98 μ
|90 κιλά
|1998-08-27
|Maryland
|G
|30
|Τρε Τζόουνς
|1.85 μ
|84 κιλά
|2000-01-08
|Duke
|F
|2
|Εμάνουελ Μίλερ (TW)
|1.96 μ
|98 κιλά
|2000-06-19
|TCU
|G/F
|35
|Άιζακ Οκόρο
|1.93 μ
|102 κιλά
|2001-01-26
|Auburn
|C
|47
|Λάχλαν Όλμπριχ (TW)
|2.03 μ
|104 κιλά
|2003-12-30
|Australia
|F
|15
|Τζούλιαν Φίλιπς
|1.98 μ
|90 κιλά
|2003-11-05
|Tennessee
|F/C
|25
|Τζέιλεν Σμιθ
|2.03 μ
|98 κιλά
|2000-03-16
|Maryland
|F
|7
|Ντέιλεν Τέρι
|1.98 μ
|88 κιλά
|2002-07-12
|Arizona
|C
|9
|Νίκολα Βούτσεβιτς
|2.06 μ
|118 κιλά
|1990-10-24
|USC
|G
|0
|Κόμπι Γουάιτ
|1.93 μ
|88 κιλά
|2000-02-16
|North Carolina
|F
|44
|Πάτρικ Γουίλιαμς
|1.98 μ
|98 κιλά
|2001-08-26
|Florida State
|Προπονητής: Μπίλι Ντόνοβαν