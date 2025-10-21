Central Division: Η κυριαρχία των Καβς και o Γιάννης που ορίζει τη μοίρα των Μπακς

Central Division: Η κυριαρχία των Καβς και o Γιάννης που ορίζει τη μοίρα των Μπακς

Γιάννης Σταυρουλάκης

Το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα στην Central Division, εκεί όπου οι Καβς αναμένεται να οδηγήσουν την κούρσα, ενώ το Ντιτρόιτ, το Μιλγουόκι και η Ιντιάνα θα δώσουν μάχη για τις θέσεις που ακολουθούν, με τους Μπουλς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στη μετριότητα.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
@Giannis_Stavr

Η εικόνα στην Central Division φαίνεται ξεκάθαρη. Στα χαρτιά, οι Καβαλίερς παραμένουν η κορυφαία ομάδα της Περιφέρειας, και οτιδήποτε λιγότερο από μια πορεία μέχρι τους NBA Finals θα θεωρηθεί αποτυχία. Οι Πίστονς, από την άλλη, έρχονται με φόρα μετά την εντυπωσιακή περσινή τους σεζόν και μπαίνουν στο 2025/26 γεμάτοι φιλοδοξίες. Πρόκειται σίγουρα για ομάδα playoffs, όχι όμως ακόμη για διεκδικήτρια τίτλου. Όσο για το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να οδηγήσει τους Μπακς στα playoffs, αλλά χωρίς πιο σταθερή υποστήριξη, το ταβάνι της ομάδας παραμένει χαμηλό. Η Ιντιάνα, ακόμη και χωρίς τον Τάιρις Χαλιμπέρτον, διατηρεί μια καλοδουλεμένη και ισορροπημένη σύνθεση, με βάθος δέκα παικτών ικανών να προσφέρουν ουσιαστικά λεπτά στο ροτέισον. Τέλος, το Σικάγο παραμένει εγκλωβισμένο στη μετριότητα. Οι Μπουλς επιστρέφουν με σχεδόν το ίδιο ρόστερ που πέρσι σημείωσε 39 νίκες, χωρίς να δείχνουν σημάδια ουσιαστικής προόδου. Η εξέλιξη των νεαρών παικτών είναι το μοναδικό πραγματικό αφήγημα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς φέτος.

image

Καβαλίερς: Τα αφεντικά της Περιφέρειας

Οι Καβαλίερς εντυπωσίασαν στην περσινή regular season, σημειώνοντας 9.999 πόντους, επίδοση που συνιστά την όγδοη καλύτερη στην ιστορία του NBA, και φτάνοντας στις 64 νίκες, δύο λιγότερες από το ρεκόρ του οργανισμού. Το Κλίβελαντ βρισκόταν στην κορυφή της Ανατολής για 165 συνεχόμενες ημέρες και ήταν η μόνη ομάδα που είχε τρεις All-Stars το 2025: τον Ντόνοβαν Μίτσελ, τον Ντάριους Γκάρλαντ και τον Ίβαν Μόμπλι. Πλέον καλείται να πραγματοποιήσει καλύτερη πορεία στα playoffs. Το καλοκαίρι, οι Καβς πραγματοποίησαν σημαντική κίνηση στην περιφέρεια, ανταλλάσσοντας τον Άιζακ Οκόρο με τον Λόνζο Μπολ από τους Μπουλς. Παρά την απώλεια του Τάι Ζερόμ, υποψήφιου για το βραβείο Sixth Man of the Year 2024/25, επανέφεραν στο Κλίβελαντ τον Λάρι Νανς Jr., προσθέτοντας εμπειρία και βάθος στο ρόστερ. Ο βασικός κορμός των Μίτσελ, Γκάρλαντ, Μόμπλι και Τζάρετ Άλεν παραμένει, ενώ ο ΝτιΆντρε Χάντερ θα αγωνιστεί για πρώτη πλήρη σεζόν με την ομάδα, μετά την απόκτησή του στα μέσα της περασμένης χρονιάς. Κρατώντας τον κορμό και ενισχύοντας την άμυνα, το Κλίβελαντ διαθέτει ένα από τα πιο ισορροπημένα ρόστερ της λίγκας και το ταλέντο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Ντόνοβαν Μίτσελ οδεύει στην τέταρτη χρονιά του στο Κλίβελαντ, αποτελώντας τον ηγέτη των Καβαλίερς και τον βασικό λόγο για τον οποίο οι Καβς έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μετά-ΛεΜπρόν εποχή. Πέρσι σημείωσε 29.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.9 κλεψίματα, και καλείται να οδηγήσει το Κλίβελαντ όσο πιο μακριά γίνεται.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Κένι Άτκινσον κέρδισε πέρσι το βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς στο ΝΒΑ για πρώτη φορά στην καριέρα του, μερικούς μήνες, μάλιστα, μετά την κατάκτηση του ασημένιου Ολυμπιακού μεταλλίου ως ασίσταντ στην Εθνική Γαλλίας. Ο Άτκινσον οδήγησε τους Καβαλίερς σε 64 νίκες, τερματίζοντας στην πρώτη θέση στην Ανατολή με το δεύτερο ρεκόρ στη λίγκα πίσω από τους Θάντερ, στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο της ομάδας!

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Καβαλίερς έχουν το ταλέντο για να φτάσουν ως τους τελικούς της Ανατολής κι εκεί να διεκδικήσουν την πρόκριση στους NBA Finals.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

  • Ίβαν Μόμπλι - $46.394.100
  • Ντόνοβαν Μίτσελ - $46. 394.100
  • Ντάριους Γκάρλαντ - $39.446.090

SALARY CAP: $242.361.804

ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ — Ρόστερ
Pos.#ΠαίκτηςΎψοςΒάροςΗμερομηνία ΓέννησηςFrom
C31Τζάρετ Άλεν2.06 μ110 κιλά1998-04-21Texas
G2Λόνζο Μπολ1.96 μ86 κιλά1997-10-27UCLA
C3Τόμας Μπράιαντ2.06 μ112 κιλά1997-07-31Indiana
G10Ντάριους Γκάρλαντ1.85 μ87 κιλά2000-01-26Vanderbilt
G/F12ΝτιΆντρε Χάντερ2.01 μ100 κιλά1997-12-02Virginia
G5Σαμ Μέριλ1.93 μ93 κιλά1996-05-15Utah State
G45Ντόνοβαν Μίτσελ1.88 μ98 κιλά1996-09-07Louisville
C4Ίβαν Μόμπλι2.11 μ98 κιλά2001-06-18USC
F/C22Λάρι Νανς Jr.1.98 μ111 κιλά1993-01-01Wyoming
G9Κρεγκ Πόρτερ Jr.1.85 μ82 κιλά2000-02-26Wichita State
G24Τάιρις Πρόκτορ1.93 μ83 κιλά2004-04-01Duke
G/F1Μαξ Στρους1.96 μ98 κιλά1996-03-28DePaul
F30Νέ’Κουαν Τόμλιν (TW)2.03 μ95 κιλά2000-12-10Memphis
F33Λουκ Τράβερς (TW)1.98 μ94 κιλά2001-09-03Australia
G/F20Τζέιλoν Τάισον1.98 μ98 κιλά2002-12-02California
F32Ντιν Γουέιντ2.06 μ103 κιλά1996-11-20Kansas State
Προπονητής: Κένι Άτκινσον
image

Πίστονς: Με φόρα από την περσινή σεζόν

Οι Πίστονς είχαν πολλούς λόγους να νιώθουν περήφανοι για τη σεζόν 2024/25. Σε μόλις μία χρονιά, το Ντιτρόιτ εξελίχθηκε από την ομάδα με το χειρότερο ρεκόρ στη λίγκα σε ομάδα που εξασφάλισε θέση στα playoffs χωρίς να χρειαστεί να περάσει από το Play-In Tournament. Η πορεία τους μπορεί να ήταν σύντομη, αλλά οι Πίστονς κατάφεραν να σημειώσουν την πρώτη τους νίκη στα playoffs από το 2008 και ζόρισαν τους έμπειρους Νιου Γιορκ Νικς στον πρώτο γύρο. Από την πλευρά του, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ανέβασε τους μέσους όρους του σε όλους τους τομείς και κέρδισε την πρώτη του συμμετοχή στο All-Star Game. Ο 23χρονος σταρ των Πίστονς καλείται πλέον να διασφαλίσει ότι η ομάδα θα χτίσει πάνω στην επιτυχία της προηγούμενης σεζόν. Η απόκτηση του Κάρις ΛεΒέρτ δίνει στο Ντιτρόιτ έναν ακόμα παίκτη με ικανότητα στο ball handling, μετά την αποχώρηση του Σρέντερ για το Σακραμέντο. Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον, με ποσοστό 39.7% στα τρίποντα στην καριέρα του, αναμένεται να καλύψει το κενό του Tιμ Χάρνταγουεϊ Jr., ο οποίος υπέγραψε στους Νάγκετς, ενώ ο Σιμόνε Φοντέκιο παραχωρήθηκε στο Μαϊάμι ως μέρος της συμφωνίας sign-and-trade για την απόκτηση του Ρόμπινσον. Με τον Κάνινγκχαμ σε ρόλο ηγέτη, την επιστροφή του υγιούς Τζέιντεν Άιβι και τη σταθερή βελτίωση του νεανικού κορμού, οι Πίστονς αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στο NBA, σημειώνοντας 26.1 πόντους, 9.1 ασίστ, 6.1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 70 συμμετοχές με τους Πίστονς, όλες ως starter. Παράλληλα, συμμετείχε στο All-Star Game και συμπεριλήφθηκε στην All-NBA Third Team, κουβαλώντας τον ρόλο του ηγέτη της ομάδας.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Τζέι Μπι Μπίκερσταφ πιστώνεται το restart των Πίστονς, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας για τον Προπονητή της Χρονιάς, το 2025! Στο παρελθόν έχει κοουτσάρει τους Ρόκετς, τους Γκρίζλις και τους Καβαλίερς.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Πίστονς μπορούν να φτάσουν ως το ημιτελικά της Ανατολής και να παλέψουν για την υπέρβαση.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

  • Κέιντ Κάνινγκχαμ - $46.394.100
  • Τομπάιας Χάρις - $26.634.146
  • Ντάνκαν Ρόμπινσον - $16.834.692

SALARY CAP: $173.936.660

ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣΤΟΝΣ — Ρόστερ
Pos.#ΠαίκτηςΎψοςΒάροςΗμερομηνία ΓέννησηςFrom
G2Κέιντ Κάνινγχαμ1.98 μ100 κιλά2001-09-25Oklahoma State
C0Τζέιλεν Ντάρεν2.08 μ113 κιλά2003-11-18Memphis
F26Τζαβόντε Γκριν1.96 μ93 κιλά1993-07-23Radford
F12Τομπάιας Χάρις2.03 μ103 κιλά1992-07-15Tennessee
F5Ρον Χόλαντ2.03 μ93 κιλά2005-07-07Duncanville HS (TX)
G23Τζέιντεν Άιβι1.93 μ88 κιλά2002-02-13Purdue
G24Ντάνις Τζένκινς (TW)1.91 μ75 κιλά2001-08-17St. John's
G22Κόλμπι Τζόουνς (TW)1.98 μ94 κιλά2002-05-28Xavier
F34Μπόμπι Κλίντμαν2.06 μ102 κιλά2003-03-06Wake Forest
G20Τσας Λάνιερ1.93 μ93 κιλά2001-12-19Tennessee
G8Κάρις ΛεΒέρτ1.98 μ93 κιλά1994-08-25Michigan
F7Πολ Ριντ2.06 μ95 κιλά1999-06-26DePaul
F55Ντάνκαν Ρόμπινσον2.01 μ98 κιλά1994-04-22Michigan
G25Μάρκους Σάσερ1.88 μ88 κιλά2000-09-21Houston
F35Τόλου Σμιθ (TW)2.11 μ111 κιλά2001-07-26Mississippi State
F/C28Αϊζάια Στιούαρτ2.03 μ113 κιλά2001-05-22Washington
G/F9Όσαρ Τόμπσον1.98 μ93 κιλά2003-01-30Pine Crest (FL)
Προπονητής: Τζ. Μπ. Μπίκερσταφ
image

Μπακς: Η τελευταία ευκαιρία με τον Γιάννη

Από το 2021, όταν κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA, οι Μπακς δεν έχουν καταφέρει να επιστρέψουν σε Τελικούς τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τη σεζόν 2024/25, τα «Ελάφια» κατέκτησαν το Emirates NBA Cup και εξασφάλισαν την πέμπτη θέση στην Ανατολή, αλλά η σεζόν τους ολοκληρώθηκε στον πρώτο γύρο των playoffs για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να εισέρχεται στην 13η του σεζόν στο Μιλγουόκι, οι Μπακς ανανέωσαν το ρόστερ γύρω από τον δις MVP, με στόχο να επιστρέψουν στην κορυφή της Ανατολής. Η μεγαλύτερη κίνηση ήρθε τον περασμένο Ιούλιο, όταν αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ώστε να φέρουν στο Fiserv Forum τον Μάιλς Τέρνερ, εφαρμόζοντας το waive-and-stretch και εξοφλώντας τον Dame σε βάθος πενταετίας. Πέραν του Κρις Μίντλετον, ο οποίος έγινε trade στα μισά της περσινής σεζόν, οι Μπακς αποχαιρέτησαν επίσης τους Μπρουκ Λόπεζ και Πατ Κόνατον από την ομάδα του τίτλου του 2021. Παράλληλα, επέκτειναν το συμβόλαιο του Μπόμπι Πόρτις και ανανέωσαν εκείνα των Τορίν Πρινς και Κέβιν Πόρτερ Jr, προσθέτοντας στο ρόστερ τους Κόουλ Άντονι και Γκάρι Χάρις. Εξάλλου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει συμπαίκτες τα αδέλφια του, Θανάση και Άλεξ.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να βρέθηκε κοντά στην έξοδο από τους Μιλγουόκι Μπακς το περασμένο καλοκαίρι, καθώς, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια, η ομάδα του Ουισκόνσιν βρισκόταν σε ανοικτή γραμμή με τους Νιου Γιορκ Νικς σχετικά με το ενδεχόμενο ανταλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, ο Greek Freak θα ξεκινήσει τη σεζόν 2025/26 στα «Ελάφια», αποτελώντας την απάντηση σε κάθε ερώτηση που αφορά τον οργανισμό του Μιλγουόκι.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Ντοκ Ρίβερς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Μπακς τον Δεκέμβριο του 2023, αντικαθιστώντας τον Έντριαν Γκρίφιν. Τη σεζόν που πέρασε οδήγησε τα «Ελάφια» στην κατάκτηση του mid-season tournament που διεξήχθη στο Λας Βέγκας, ενώ συνολικά ως head coach μετράει ρεκόρ 1.162-816 (ποσοστό επιτυχίας 58.7%).

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Τα «Ελάφια» θα φτάσουν ως τα ημιτελικά της Ανατολής.

ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

  • Γιάννης Αντετοκούνμπο - $54.126.450
  • Μάιλς Τέρνερ - $25.318.251
  • Κάιλ Κούζμα - $22.410.605

SALARY CAP: $174.082.288

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ — Ρόστερ
Pos.#ΠαίκτηςΎψοςΒάροςΗμερομηνία ΓέννησηςFrom
F29Άλεξ Αντετοκούνμπο (TW)2.03 μ97 κιλά2001-08-27Greece
F34Γιάννης Αντετοκούνμπο2.11 μ110 κιλά1994-12-06Greece
F43Θανάσης Αντετοκούνμπο2.01 μ99 κιλά1992-07-18Greece
G50Κόουλ Άντονι1.88 μ84 κιλά2000-05-15North Carolina
F17Αμίρ Κόφι2.01 μ95 κιλά1997-06-17Minnesota
G20Έι Τζέι Γκριν1.93 μ86 κιλά1999-09-27Northern Iowa
G11Γκάρι Χάρις1.93 μ95 κιλά1994-09-14Michigan State
G44Αντρέ Τζάκσον Jr.1.98 μ95 κιλά2001-11-13Connecticut
F18Κάιλ Κούζμα2.03 μ100 κιλά1995-07-24Utah
F35Πιτ Νανς (TW)2.06 μ102 κιλά2000-02-19North Carolina
G7Κέβιν Πόρτερ Jr.1.96 μ92 κιλά2000-05-04USC
F9Μπόμπι Πόρτις2.06 μ113 κιλά1995-02-10Arkansas
F12Τόριν Πρινς1.98 μ99 κιλά1994-03-22Baylor
G13Ράιαν Ρόλινς1.91 μ82 κιλά2002-07-03Toledo
G19Μαρκ Σίαρς (TW)1.83 μ86 κιλά2002-02-19Alabama
C00Τζέριχο Σιμς2.08 μ113 κιλά1998-10-20Texas
F21Τάιλερ Σμιθ2.06 μ102 κιλά2004-11-02George Bush HS (TX)
G5Γκάρι Τρεντ Jr.1.96 μ93 κιλά1999-01-18Duke
C3Μάιλς Τέρνερ2.11 μ113 κιλά1996-03-24Texas
Προπονητής: Ντοκ Ρίβερς
image

Πέισερς: Η ζωή χωρίς τον Χαλιμπέρτον

Για πρώτη φορά από το 2000, οι Ιντιάνα Πέισερς έφτασαν στους NBA Finals την περασμένη σεζόν. Ωστόσο, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο Game 7 των Τελικών με τους Θάντερ, και με τον 25χρονο γκαρντ εκτός δράσης για όλη τη σεζόν 2025/26, δημιουργείται ένα σημαντικό κενό που πρέπει να καλυφθεί. Χωρίς τον Χαλιμπέρτον, ο Πασκάλ Σιάκαμ καλείται να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη στους Πέισερς. Παράλληλα, ο Μάιλς Τέρνερ αποχώρησε κατά τη διάρκεια της free agency για τους Μιλγουόκι Μπακς, κουβαλώντας τον τίτλο του πρώτου μπλοκέρ στην ιστορία του οργανισμού και δημιουργώντας μεγάλο κενό στη ρακέτα. Χωρίς σημαντικές κινήσεις στο draft ή μεγάλα ονόματα από τη free agency, οι Πέισερς βασίζονται σε παίκτες όπως οι Άντριου Νέμπχαρντ, Πασκάλ Σιάκαμ, Μπένεντικτ Μάθουριν και Όμπι Τόπιν για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην Ανατολή.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Τον Ιούλιο του 2024, ο Πασκάλ Σιάκαμ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Πέισερς για τέσσερα χρόνια και 189.5 εκατομμύρια δολάρια. Με δεδομένη την απουσία του Χαλιμπέρτον, ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ καλείται να ηγηθεί της ομάδας, έχοντας 10.3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ μ.ό. σε 629 αγώνες regular season στην καριέρα του.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Ρικ Καρλάιλ οδήγησε πέρσι τους Πέισερς στους πρώτους τους NBA Finals από το 2000 και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας για αρκετά ακόμα χρόνια, μετά την επέκταση της συνεργασίας τους. Στα 65 του χρόνια, αποτελεί τον γηραιότερο εν ενεργεία προπονητή του ΝΒΑ! Με ρεκόρ 993-860, ο Καρλάιλ αναμένεται να γίνει φέτος ο 11ος προπονητής στην ιστορία της λίγκας με πάνω από 1.000 νίκες.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Πέισερς θα τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της κατάταξης στην Ανατολή.

ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

  • Πασκάλ Σιάκαμ - $45.550.512
  • Ταϊρίς Χαλιμπέρτον - $45.550.512
  • Άντριου Νέμπχαρντ - $18.102.000

SALARY CAP: $186.178.253

Indiana Pacers — Ρόστερ
Pos.#ΠαίκτηςΎψοςΒάροςΗμερομηνία ΓέννησηςFrom
C13Τόνι Μπράντλεϊ2.08 μ111 κιλά1998-01-08North Carolina
G10ΡέιΤζεϊ Ντένις (TW)1.88 μ82 κιλά2001-03-30Baylor
G12Τζόνι Φέρφι2.03 μ91 κιλά2004-12-08Kansas
G0Ταϊρίς Χαλιμπέρτον1.96 μ84 κιλά2000-02-29Iowa State
C32Τζέι Χαφ2.16 μ109 κιλά1997-08-25Virginia
C22Αϊζάια Τζάκσον2.06 μ93 κιλά2002-01-10Kentucky
G29Κουέντον Τζάκσον (TW)1.96 μ78 κιλά1998-09-15Texas A&M
G7Καμ Τζόουνς1.96 μ91 κιλά2002-02-25Marquette
G/F00Μπεν Μάθουριν1.96 μ95 κιλά2002-06-19Arizona
G9Τι Τζέι Μακόνελ1.85 μ86 κιλά1992-03-25Arizona
G/F2Άντριου Νέμπχαρντ1.93 μ87 κιλά2000-01-16Gonzaga
G/F23Άαρον Νέσμιθ1.98 μ98 κιλά1999-10-16Vanderbilt
G4Τέιλεν Πίτερ (TW)1.93 μ84 κιλά2002-02-27Liberty
G26Μπεν Σέπαρντ1.98 μ86 κιλά2001-07-16Belmont
F43Πασκάλ Σιάκαμ2.03 μ111 κιλά1994-04-02New Mexico State
F1Όμπι Τόπιν2.06 μ100 κιλά1998-03-04Dayton
F5Τζάρεϊς Γουόκερ2.01 μ107 κιλά2003-09-04Houston
C11Τζέιμς Γουάιζμαν2.11 μ109 κιλά2001-03-31Memphis
Προπονητής: Ρικ Καρλάιλ
image

Μπουλς: Χτίζοντας το μέλλον

Το φινάλε της περσινής regular season ήταν εντυπωσιακό, καθώς οι Μπουλς έκλεισαν τη χρονιά με 14 νίκες στα τελευταία 20 παιχνίδια. Παρ’ όλα αυτά, αν και προκρίθηκαν στο Play-In Tournament, έμειναν εκτός playoffs για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το Σικάγο κράτησε σχεδόν ολόκληρο τον βασικό κορμό του αφού οι Κόμπι Γουάιτ, Νίκολα Βούτσεβιτς, Κέβιν Χέρτερ και Έιο Ντοσούνμου δεσμεύονταν ήδη με συμβόλαιο, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερότητα. Παράλληλα, οι Μπουλς ανανεώσαν τον Τρε Τζόουνς για τρία χρόνια και επέκτειναν τη συνεργασία τους με τον Τζος Γκίντι με νέο τετραετές συμβόλαιο. Καθοριστικής σημασίας θα είναι η εξέλιξη των Μάτας Μπουζέλις και Νόα Εσενγκέ, των επιλογών Νο. 11 και Νο. 12 στα draft του 2024 και 2025 αντίστοιχα. Με τους Γκίντι, Γουάιτ και Μπουζέλις να είναι όλοι κάτω των 25 ετών, οι «Ταύροι» διαθέτουν μια νεανική, φιλόδοξη βάση πάνω στην οποία μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Τζος Γκίντι εντάχθηκε πέρσι στους Μπουλς στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έστειλε τον Άλεξ Καρούσο στους Θάντερ. Στην πρώτη του σεζόν με το Σικάγο σημείωσε ρεκόρ καριέρας σε ριμπάουντ (8.1), ασίστ (7.2), κλεψίματα (1.2) και κοψίματα (0.6). Ο 23χρονος γκαρντ είναι κομβικός για τους «Τσύρους», έχοντας υπογράψει επέκταση για τέσσερα χρόνια και 100 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο προπονητής των Μπουλς, Μπίλι Ντόνοβαν, εντάχθηκε φέτος στο Naismith Basketball Hall of Fame ως μέλος της τάξης του 2025. Ο 60χρονος τεχνικός βρίσκεται στον πάγκο των «Ταύρων» από το 2020, έχοντας υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο και αποτελώντας έναν από τους μακροβιότερους προπονητές στην ιστορία του οργανισμού.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Μπουλς θα παλέψουν και φέτος για την πρόκριση στα playoffs μέσω του Play-In Tournament.

ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

  • Τζος Γκίντι - $25.000.000
  • Νίκολα Βούτσεβιτς - $21.481.481
  • Ζακ Κόλινς - $18.080.496

SALARY CAP: $178.868.402

ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ — Ρόστερ
Pos.#ΠαίκτηςΎψοςΒάροςΗμερομηνία ΓέννησηςFrom
F14Μάτας Μπουζέλις2.03 μ95 κιλά2004-10-13Sunrise Christian (KS)
G5Τζέβον Κάρτερ1.83 μ91 κιλά1995-09-14West Virginia
F/C12Ζακ Κόλινς2.06 μ113 κιλά1997-11-19Gonzaga
G11Άγιο Ντοσούνμου1.93 μ91 κιλά2000-01-17Illinois
F24Νόα Εσένγκ2.03 μ88 κιλά2006-12-18France
FΤρέντιν Φλάουερς (TW)2.06 μ84 κιλά2005-03-08Comb8ne Academy (NC)
G3Τζος Γκίντι2.01 μ98 κιλά2002-10-10Australia
G/F13Κέβιν Χέρτερ1.98 μ90 κιλά1998-08-27Maryland
G30Τρε Τζόουνς1.85 μ84 κιλά2000-01-08Duke
F2Εμάνουελ Μίλερ (TW)1.96 μ98 κιλά2000-06-19TCU
G/F35Άιζακ Οκόρο1.93 μ102 κιλά2001-01-26Auburn
C47Λάχλαν Όλμπριχ (TW)2.03 μ104 κιλά2003-12-30Australia
F15Τζούλιαν Φίλιπς1.98 μ90 κιλά2003-11-05Tennessee
F/C25Τζέιλεν Σμιθ2.03 μ98 κιλά2000-03-16Maryland
F7Ντέιλεν Τέρι1.98 μ88 κιλά2002-07-12Arizona
C9Νίκολα Βούτσεβιτς2.06 μ118 κιλά1990-10-24USC
G0Κόμπι Γουάιτ1.93 μ88 κιλά2000-02-16North Carolina
F44Πάτρικ Γουίλιαμς1.98 μ98 κιλά2001-08-26Florida State
Προπονητής: Μπίλι Ντόνοβαν
@Photo credits: NBA/Getty Images
Φόρτωση BOLM...