Οι Καβαλίερς εντυπωσίασαν στην περσινή regular season, σημειώνοντας 9.999 πόντους, επίδοση που συνιστά την όγδοη καλύτερη στην ιστορία του NBA, και φτάνοντας στις 64 νίκες, δύο λιγότερες από το ρεκόρ του οργανισμού. Το Κλίβελαντ βρισκόταν στην κορυφή της Ανατολής για 165 συνεχόμενες ημέρες και ήταν η μόνη ομάδα που είχε τρεις All-Stars το 2025: τον Ντόνοβαν Μίτσελ, τον Ντάριους Γκάρλαντ και τον Ίβαν Μόμπλι. Πλέον καλείται να πραγματοποιήσει καλύτερη πορεία στα playoffs. Το καλοκαίρι, οι Καβς πραγματοποίησαν σημαντική κίνηση στην περιφέρεια, ανταλλάσσοντας τον Άιζακ Οκόρο με τον Λόνζο Μπολ από τους Μπουλς. Παρά την απώλεια του Τάι Ζερόμ, υποψήφιου για το βραβείο Sixth Man of the Year 2024/25, επανέφεραν στο Κλίβελαντ τον Λάρι Νανς Jr., προσθέτοντας εμπειρία και βάθος στο ρόστερ. Ο βασικός κορμός των Μίτσελ, Γκάρλαντ, Μόμπλι και Τζάρετ Άλεν παραμένει, ενώ ο ΝτιΆντρε Χάντερ θα αγωνιστεί για πρώτη πλήρη σεζόν με την ομάδα, μετά την απόκτησή του στα μέσα της περασμένης χρονιάς. Κρατώντας τον κορμό και ενισχύοντας την άμυνα, το Κλίβελαντ διαθέτει ένα από τα πιο ισορροπημένα ρόστερ της λίγκας και το ταλέντο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Ντόνοβαν Μίτσελ οδεύει στην τέταρτη χρονιά του στο Κλίβελαντ, αποτελώντας τον ηγέτη των Καβαλίερς και τον βασικό λόγο για τον οποίο οι Καβς έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μετά-ΛεΜπρόν εποχή. Πέρσι σημείωσε 29.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.9 κλεψίματα, και καλείται να οδηγήσει το Κλίβελαντ όσο πιο μακριά γίνεται.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Κένι Άτκινσον κέρδισε πέρσι το βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς στο ΝΒΑ για πρώτη φορά στην καριέρα του, μερικούς μήνες, μάλιστα, μετά την κατάκτηση του ασημένιου Ολυμπιακού μεταλλίου ως ασίσταντ στην Εθνική Γαλλίας. Ο Άτκινσον οδήγησε τους Καβαλίερς σε 64 νίκες, τερματίζοντας στην πρώτη θέση στην Ανατολή με το δεύτερο ρεκόρ στη λίγκα πίσω από τους Θάντερ, στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο της ομάδας!

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Καβαλίερς έχουν το ταλέντο για να φτάσουν ως τους τελικούς της Ανατολής κι εκεί να διεκδικήσουν την πρόκριση στους NBA Finals.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Ίβαν Μόμπλι - $46.394.100

Ντόνοβαν Μίτσελ - $46. 394.100

Ντάριους Γκάρλαντ - $39.446.090

SALARY CAP: $242.361.804