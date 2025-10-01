Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Από τον εφιάλτη του 2020 στην «μεταμόρφωση» με τη στάμπα του Αρτέτα

Από το Arteta Out στο In Mikel We Trust

Με μικρά, σταδιακά και προοδευτικά βήματα, ο Αρτέτα επανέφερε την Άρσεναλ στον ποδοσφαιρικό χάρτη κάνοντάς την ξανά υπολογίσιμη δύναμη στο Νησί -και όχι μόνο. Κι αν η σεζόν 2020/2021 που τερμάτισε 8η άφηνε ακόμη πολλούς να δυσπιστούν με την δουλειά του Ισπανού.

O κορμός της ομάδας είχε αρχίσει να σχηματίζεται και νέοι παίκτες όπως οι Μπουκάγιο Σάκα, Μπεν Γουάιτ, Μάρτιν Όντεγκααρντ, Άαρον Ράμσντεϊλ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι γνώρισαν ότι είχε έρθει η στιγμή τους. Το παιχνίδι της Άρσεναλ βελτιώθηκε κυρίως στην επίθεση και παρά το κακό ξεκίνημα, η σεζόν 2021/2022 την βρήκε να τερματίζει στην 5η θέση διαθέτοντας μάλιστα το πιο νεαρό σε ηλικία ρόστερ (μ.ο. 24 έτη) της Premier League.

Η αντεπίθεση είχε ξεκινήσει καλά και όσοι δεν το είχαν αντιληφθεί έγιναν μάρτυρες αυτής την επόμενη σεζόν. Τα «πιτσιρίκια» του Αρτέτα που είχαν πλέον υποδεχθεί τους Γκαμπριέλ Ζεσούς, Γουίλιαμ Σαλιμπά και Ολεξάντρ Ζιντσένκο είχαν μαζέψει μέχρι τα μέσα της σεζόν 2022/2023 50 βαθμούς, έχοντας υποστεί μόλις μία ήττα. Υπήρχε λόγος που στο δεύτερο μισό τα νερά παρέσυραν από την κορυφή το οικοδόμημα του Αρτέτα: Το περιορισμένο βάθος ρόστερ. Ενδεικτική ήταν η πτώση στα μετόπισθεν από τον Μάρτιο του 2023 και μετά, όταν ο Σαλιμπά βγήκε νοκ-άουτ. Ο πάγκος δεν έβριθε ακόμη από επιλογές. Όμως, η Άρσεναλ είχε ήδη κάνει αυτό που οι Άγγλοι ονομάζουν «statement»!

«Ξέρουμε ακριβώς τι περιμένει από εμάς. Ο Μικέλ δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε ακόμη και μετά από νίκη». Τα λόγια του Ζεσούς αντικατοπτρίζουν ακριβώς τη φιλοσοφία του Αρτέτα που δεν θα έμενε ευχαριστημένος παρά μόνο εάν οι παίκτες του είχαν καταθέσει την ψυχή τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ενίοτε, σε δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί ότι αυτό μετρούσε περισσότερο στη ζυγαριά της ικανοποίησης απ' ό,τι η νίκη.

Παίκτες και προπονητής ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες το 2022/2023. Ο στόχος πρωτάθλημα έμοιαζε πλέον μονόδρομος για αυτή την ομάδα που κάθε χρόνο παρουσίαζε βελτίωση. Η προσθήκη του Ντέκλαν Ράις, για τον οποίo έδωσε «γη και ύδωρ», αλλά και του Νταβίντ Ράγια την έφεραν ακόμη πιο κοντά στον τίτλο. Που χάθηκε όμως στις λεπτομέρειες από την Μάντσεστερ Σίτι για μόλις δύο βαθμούς διαφορά στην συγκλονιστική κούρσα της σεζόν 2023/2024. Την περυσινή αρκέστηκε ξανά στην 2η θέση, εντυπωσίασε στην Ευρώπη όπου άγγιξε τον τελικό του Champions League, αλλά πάλι έμεινε με χέρια αδειανά.

Φέτος, μία νέα σελίδα γύρισε. Η ομάδα άλλαξε ριζικά από τα... σμπαράλια που παρέλαβε ο Αρτέτα τον χειμώνα του 2019 και το ματς με τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2020 μοιάζει τόσο μακρινό.