Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Από τον εφιάλτη του 2020 στην «μεταμόρφωση» με τη στάμπα του Αρτέτα
«Φέτος, η Άρσεναλ πρέπει να κατακτήσει κάτι. Δεν υπάρχει πια καμία δικαιολογία». Τα λόγια του Τιερί Ανρί, που ούτε κατά διάνοια θα άκουγε κανείς από το στόμα του μερικά χρόνια πριν, φανερώνουν το γύρισμα του τροχού.
Μουστάφι, Πεπέ, Νταβίντ Λουίζ. Παίκτες που οι φίλαθλοι της Άρσεναλ τα βλέπουν και... κλαίνε, όμως στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ήταν μερικοί από τους βασικούς εκείνης της βραδιάς. Όταν το ευρωπαϊκό ταξίδι των Gunners εκτροχιάστηκε από το μεγάλο «διπλό» του Ολυμπιακού στο «Έμιρεϊτς» προσθέτοντας πίεση στον νέο -τότε- προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα.
Τεσσεράμισι χρόνια μετά, τα πάντα έχουν αλλάξει. Η ομάδα που παρέπαιε δεν υφίσταται πια. Η καμένη γη που ο Αρτέτα παρέλαβε, μετατράπηκε σε ανθισμένο κήπο. Αλλαγές σε παίκτες, φιλοσοφία, staff, στυλ παιχνιδιού, νοοτροπία. Στα πάντα. Το άναρχο, δίχως ταυτότητα και στόχο ποδόσφαιρο που η Άρσεναλ έπαιζε υπό τον Ουνάι Έμερι, είναι προ πολλού παρελθόν έχοντας δώσει τη θέση του σε ένα νέο, σφυρηλατημένο σύνολο. Δεν σέρνεται πια, αλλά διψάει όσο ποτέ για έναν μεγάλο τίτλο.
Η ημέρα με τη νύχτα κυριολεκτικά η Άρσεναλ που θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο, αυτή τη φορά για τα αστέρια του Champions League. «Πόσο άλλαξες, πόσο (σε) άλλαξα», που θα έλεγε και το άσμα.
📋 Tonight's team news...— Arsenal (@Arsenal) February 27, 2020
🇫🇷 @LacazetteAlex leads the line
🇬🇦 @Aubameyang7 also starts
🏴 @BukayoSaka87 named in starting XI
🏆 #UEL
Ξεσκαρτάρισμα και... τόπος στα νιάτα
Φυσικά, ό,τι χτίστηκε -και χτίζεται- επί εποχής Αρτέτα δεν συνέβη μέσα σε ένα βράδυ. Αντιθέτως, κάθε σεζόν έμπαινε και από ένα λιθαράκι που συνέβαλε για την πορεία πρωταθλητισμού της Άρσεναλ τα τελευταία χρόνια. Η αρχή όλων, ήταν η αποδέσμευση παικτών που είτε δεν είχαν να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω, είτε το ταβάνι τους ήταν πολύ χαμηλό για τις απαιτήσεις όχι μόνο του Ισπανού, αλλά και ενός συλλόγου που είχε πέσει σε αγωνιστικό λήθαργο.
Η πειθαρχία είναι το παν για τον Αρτέτα και όποιος δεν συμβιβαζόταν σε αυτό το «καθεστώς», πολύ απλά είδε την πόρτα της εξόδου. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά των Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και Μεσούτ Οζίλ. Ο Αρτέτα δεν δίστασε να τους αφήνει στον πάγκο είτε εκτός αποστολής καθιστώντας σαφές πως κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα.
Με τον Ομπαμεγιάνγκ έδεiξε περισσότερη υπομονή. Εξάλλου, ο Ισπανός ήταν εκείνος που πίεσε διοίκηση να του προσφέρει νέο συμβόλαιο αμέσως μετά την κατάκτηση του FA Cup το 2020, το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο που έχει κατακτήσει ο Αρτέτα αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια -με τον Ομπαμεγιάνγκ να συνεισφέρει και με το παραπάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Γκαμπονέζος δεν απέδωσε, η απόδοσή του έπεσε, έφθειρε. Επαναπαύθηκε στον παχυλό μισθό του μέχρι που αποχώρησε τελικά το 2022, όταν ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι λόγω (και) της εξω-αγωνιστικής του συμπεριφοράς.
Pierre-Emerick Aubameyang blames Mikel Arteta for his Arsenal exit 😬 pic.twitter.com/RrSbfRVSC5— GOAL (@goal) February 3, 2022
Όσον αφορά την περίπτωση του Οζίλ, ο Γερμανός είχε αρχίσει να χάνει το... ενδιαφέρον του για το ποδόσφαιρο, ο Αρτέτα τον έβαλε στον «πάγο» το καλοκαίρι του 2020 και μερικούς μήνες μετά ο Οζίλ αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα. Φυσικά δεν ήταν μόνο αυτοί. Το ξεσκαρτάρισμα συνεχίστηκε ακατάπαυστα και απομακρύνθηκαν οι... βετεράνοι Νταβίντ Λουίζ, Σωκράτη Παπασταθόπουλο, Γουίλιαν, Χένρικ Μικιταριάν, Αλεξάντερ Λακαζέτ. Όπως και άλλοι που απλώς «δεν έκαναν»: Νικολά Πεπέ, Ματέο Γκεντουζί, Σιντ Κολάσινατς, Σκόντραν Μουστάφι.
Ο Αρτέτα πήρε τον χρόνο που χρειαζόταν έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης με το μακροχρόνιο πρότζεκτ που οραματιζόταν και «μαγείρεψε» τη δική του ομάδα με παίκτες που εκείνος ήθελε και που θα ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του, δίχως όμως να λείψει το στοιχείο της αφοσίωσης, της πειθαρχίας και του πείσματος της δικής του Άρσεναλ που «μεταμορφώθηκε» σε μία φρέσκια και πεινασμένη ομάδα.
Από το Arteta Out στο In Mikel We Trust
Με μικρά, σταδιακά και προοδευτικά βήματα, ο Αρτέτα επανέφερε την Άρσεναλ στον ποδοσφαιρικό χάρτη κάνοντάς την ξανά υπολογίσιμη δύναμη στο Νησί -και όχι μόνο. Κι αν η σεζόν 2020/2021 που τερμάτισε 8η άφηνε ακόμη πολλούς να δυσπιστούν με την δουλειά του Ισπανού.
O κορμός της ομάδας είχε αρχίσει να σχηματίζεται και νέοι παίκτες όπως οι Μπουκάγιο Σάκα, Μπεν Γουάιτ, Μάρτιν Όντεγκααρντ, Άαρον Ράμσντεϊλ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι γνώρισαν ότι είχε έρθει η στιγμή τους. Το παιχνίδι της Άρσεναλ βελτιώθηκε κυρίως στην επίθεση και παρά το κακό ξεκίνημα, η σεζόν 2021/2022 την βρήκε να τερματίζει στην 5η θέση διαθέτοντας μάλιστα το πιο νεαρό σε ηλικία ρόστερ (μ.ο. 24 έτη) της Premier League.
Η αντεπίθεση είχε ξεκινήσει καλά και όσοι δεν το είχαν αντιληφθεί έγιναν μάρτυρες αυτής την επόμενη σεζόν. Τα «πιτσιρίκια» του Αρτέτα που είχαν πλέον υποδεχθεί τους Γκαμπριέλ Ζεσούς, Γουίλιαμ Σαλιμπά και Ολεξάντρ Ζιντσένκο είχαν μαζέψει μέχρι τα μέσα της σεζόν 2022/2023 50 βαθμούς, έχοντας υποστεί μόλις μία ήττα. Υπήρχε λόγος που στο δεύτερο μισό τα νερά παρέσυραν από την κορυφή το οικοδόμημα του Αρτέτα: Το περιορισμένο βάθος ρόστερ. Ενδεικτική ήταν η πτώση στα μετόπισθεν από τον Μάρτιο του 2023 και μετά, όταν ο Σαλιμπά βγήκε νοκ-άουτ. Ο πάγκος δεν έβριθε ακόμη από επιλογές. Όμως, η Άρσεναλ είχε ήδη κάνει αυτό που οι Άγγλοι ονομάζουν «statement»!
«Ξέρουμε ακριβώς τι περιμένει από εμάς. Ο Μικέλ δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε ακόμη και μετά από νίκη». Τα λόγια του Ζεσούς αντικατοπτρίζουν ακριβώς τη φιλοσοφία του Αρτέτα που δεν θα έμενε ευχαριστημένος παρά μόνο εάν οι παίκτες του είχαν καταθέσει την ψυχή τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ενίοτε, σε δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί ότι αυτό μετρούσε περισσότερο στη ζυγαριά της ικανοποίησης απ' ό,τι η νίκη.
Παίκτες και προπονητής ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες το 2022/2023. Ο στόχος πρωτάθλημα έμοιαζε πλέον μονόδρομος για αυτή την ομάδα που κάθε χρόνο παρουσίαζε βελτίωση. Η προσθήκη του Ντέκλαν Ράις, για τον οποίo έδωσε «γη και ύδωρ», αλλά και του Νταβίντ Ράγια την έφεραν ακόμη πιο κοντά στον τίτλο. Που χάθηκε όμως στις λεπτομέρειες από την Μάντσεστερ Σίτι για μόλις δύο βαθμούς διαφορά στην συγκλονιστική κούρσα της σεζόν 2023/2024. Την περυσινή αρκέστηκε ξανά στην 2η θέση, εντυπωσίασε στην Ευρώπη όπου άγγιξε τον τελικό του Champions League, αλλά πάλι έμεινε με χέρια αδειανά.
Φέτος, μία νέα σελίδα γύρισε. Η ομάδα άλλαξε ριζικά από τα... σμπαράλια που παρέλαβε ο Αρτέτα τον χειμώνα του 2019 και το ματς με τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2020 μοιάζει τόσο μακρινό.
Ο «μαθητής» του Γκουαρδιόλα, ο Εντού και ο master Γιοβέρ
Δεν είναι όμως μόνο οι ποδοσφαιριστές. Πίσω από την εξέλιξη της Άρσεναλ και την ανάδυσή της στην επιφάνεια, βρίσκονται συγκεκριμένα ονόματα. Πρώτο και... καλύτερο αυτό του Μικέλ Αρτέτα. Στην αρχή αμφισβητήθηκε, άκουγε το «Arteta Out» από παντού γύρω του, αλλά είχε πίστη και φυσικά υποστήριξη.
Ο ίδιος «μαθήτευσε» δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους του είδους, στον Πεπ Γκουαρδιόλα. Τρία χρόνια ως βοηθός προπονητή, έμαθε πολλά που προσπάθησε να τα εμφυσήσει αργότερα στους Λονδρέζους. Το άναρχο ποδόσφαιρο έγινε πειθαρχημένο, τα δύο μπακ συμμετείχαν στην επίθεση δημιουργώντας το γνωστό 2-3-5, η αριθμητική υπεραριθμία προσέθεσε στο σακούλι, σεζόν με τη σεζόν, ολοένα και περισσότερα γκολ.
Πέρα από τον έμπιστο συνεργάτη του, Άλμπερτ Στουίβενμπεργκ, στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή στάθηκε ο Εντού Γκασπάρ. Αρχικά ως τεχνικός διευθυντής και έπειτα ως αθλητικός διευθυντής, ήταν το πρόσωπο-κλειδί πίσω από τις μεταγραφές του Ράις, του Όντεγκααρντ, του Σαλιμπά. Αλλά και την ανανέωση του Αρτέτα μέχρι το 2027.
Η αναγνώριση κοινή: «Προφανώς λάτρευα να δουλεύω μαζί του, ήμασταν μαζί από την πρώτη ημέρα. Είμαι ευλογημένος που ήταν συνεργάστηκα μαζί του σε αυτόν τον σύλλογο», ήταν τα πρώτα λόγια του Αρτέτα μετά την ξαφνική αποχώρηση του Εντού το φθινόπωρο του 2024.
Εκτός συζήτησης δεν θα μπορούσε να μείνει ο Νίκολας Γιοβέρ που αποτελεί κάτι σαν... θρύλο πλέον! Με βάση των όσων έχει πετύχει η ομάδα από τις στατικές φάσης, ο Γιοβέρ αποτελεί την μεταγραφή του ενός εκατομμυρίου.
Arsenal have scored 36 goals from corners since the start of 23/24 ⚽️— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 29, 2025
15 more than anyone else! 😮💨 pic.twitter.com/Q8TfI3ODTc
Είναι ο προπονητής στατικών φάσεων που ήρθε στον σύλλογο το 2021, επίσης από τη Σίτι. Με αυτόν, η Άρσεναλ διδάσκει στους αντιπάλους της αποτελεσματικότητα μιας και κάθε κόρνερ είναι «καμπανάκι». Έχει τα περισσότερα γκολ από κόρνερ συγκριτικά με κάθε άλλη ομάδα της Premier League. «Βασίλισσα» στις στατικές φάσεις το ονομάζουν κάποιοι, «dark arts» οι άλλοι. Όπως και να έχει, ακόμη δεν έχει βρεθεί η άμυνα που θα την σταματήσει, κάτι που η Νιούκαστλ βίωσε πριν από μερικά 24ωρα με τον χειρότερο τρόπο.